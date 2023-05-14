Эрдоган призвал не отходить от урн до официального объявления результатов
Эрдоган призвал сторонников не отходить от урн до официального объявления результатов
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в Twitter соратников находиться рядом с урнами до официального объявления результатов всеобщих выборов в Турции 14 мая.
Эрдоган лидирует на выборах после подсчета голосов из более 85% избирательных урн.
"Тот факт, что выборы 14 мая прошли в обстановке большого демократического праздника, мира и спокойствия, является выражением демократической зрелости Турции", - говорится в заявлении Эрдогана в Twitter.
Действующий президент Турции отметил, что выборы прошли в "позитивной и демократической атмосфере". При этом он подчеркнул, что поспешное объявление их результатов было бы "узурпацией национальной воли".
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"Мы рады, что доверие нашего народа выражается в продолжающемся подсчете голосов. Я хотел бы попросить всех моих коллег и друзей ни при каких обстоятельствах не покидать урны для голосования до официального объявления результатов", - заявил Эрдоган, поздравив и поблагодарив всех проголосовавших граждан.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.