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Эрдоган призвал не отходить от урн до официального объявления результатов - РИА Новости, 14.05.2023
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22:30 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/vybory-1871709153.html
Эрдоган призвал не отходить от урн до официального объявления результатов
Эрдоган призвал не отходить от урн до официального объявления результатов - РИА Новости, 14.05.2023
Эрдоган призвал не отходить от урн до официального объявления результатов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в Twitter соратников находиться рядом с урнами до официального объявления результатов всеобщих выборов в Турции 14 РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T22:30
2023-05-14T22:30
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
народный альянс
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в Twitter соратников находиться рядом с урнами до официального объявления результатов всеобщих выборов в Турции 14 мая. Эрдоган лидирует на выборах после подсчета голосов из более 85% избирательных урн. "Тот факт, что выборы 14 мая прошли в обстановке большого демократического праздника, мира и спокойствия, является выражением демократической зрелости Турции", - говорится в заявлении Эрдогана в Twitter. Действующий президент Турции отметил, что выборы прошли в "позитивной и демократической атмосфере". При этом он подчеркнул, что поспешное объявление их результатов было бы "узурпацией национальной воли". Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871705774.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
Эрдоган призвал не отходить от урн до официального объявления результатов

Эрдоган призвал сторонников не отходить от урн до официального объявления результатов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в Twitter соратников находиться рядом с урнами до официального объявления результатов всеобщих выборов в Турции 14 мая.
Эрдоган лидирует на выборах после подсчета голосов из более 85% избирательных урн.
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"Тот факт, что выборы 14 мая прошли в обстановке большого демократического праздника, мира и спокойствия, является выражением демократической зрелости Турции", - говорится в заявлении Эрдогана в Twitter.
Действующий президент Турции отметил, что выборы прошли в "позитивной и демократической атмосфере". При этом он подчеркнул, что поспешное объявление их результатов было бы "узурпацией национальной воли".
«
"Мы рады, что доверие нашего народа выражается в продолжающемся подсчете голосов. Я хотел бы попросить всех моих коллег и друзей ни при каких обстоятельствах не покидать урны для голосования до официального объявления результатов", - заявил Эрдоган, поздравив и поблагодарив всех проголосовавших граждан.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуМухаррем ИнджеНародный альянсПрезидентские выборы в Турции
 
 
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