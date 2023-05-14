https://ria.ru/20230514/vybory-1871709153.html

Эрдоган призвал не отходить от урн до официального объявления результатов

Эрдоган призвал не отходить от урн до официального объявления результатов - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган призвал не отходить от урн до официального объявления результатов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в Twitter соратников находиться рядом с урнами до официального объявления результатов всеобщих выборов в Турции 14 РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T22:30

2023-05-14T22:30

2023-05-14T22:30

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

народный альянс

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в Twitter соратников находиться рядом с урнами до официального объявления результатов всеобщих выборов в Турции 14 мая. Эрдоган лидирует на выборах после подсчета голосов из более 85% избирательных урн. "Тот факт, что выборы 14 мая прошли в обстановке большого демократического праздника, мира и спокойствия, является выражением демократической зрелости Турции", - говорится в заявлении Эрдогана в Twitter. Действующий президент Турции отметил, что выборы прошли в "позитивной и демократической атмосфере". При этом он подчеркнул, что поспешное объявление их результатов было бы "узурпацией национальной воли". Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871705774.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, президентские выборы в турции