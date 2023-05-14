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Эрдоган лидирует в I туре выборов после обработки 75 процентов бюллетеней

Эрдоган лидирует в I туре выборов после обработки 75 процентов бюллетеней - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган лидирует в I туре выборов после обработки 75 процентов бюллетеней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает более 50% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - более 43% после обработки бюллетеней из почти 75% урн на... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T21:33

2023-05-14T21:33

2023-05-14T21:38

президентские выборы в турции

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

народный альянс

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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает более 50% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - более 43% после обработки бюллетеней из почти 75% урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщило государственное агентство Anadolu."За Эрдогана - 50,97% (более 19,5 миллионов граждан), за Кылычдароглу - 43,22% (более 16,6 миллионов)", - сообщило агентство.Синан Оган получил порядка 5,3% голосов.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

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