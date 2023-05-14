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Эрдоган лидирует в I туре выборов после подсчета 25 процентов голосов

Эрдоган лидирует в I туре выборов после подсчета 25 процентов голосов - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган лидирует в I туре выборов после подсчета 25 процентов голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 54% голосов избирателей на выборах президента согласно результатам подсчета голосов с 24,66%... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T19:20

2023-05-14T19:20

2023-05-14T19:24

президентские выборы в турции

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

народный альянс

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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 54% голосов избирателей на выборах президента согласно результатам подсчета голосов с 24,66% урн, сообщило агентство Anadolu."За Эрдогана - 54,6% голосов (более 6,5 миллиона голосов), за Кылычдароглу - 39,4% (более 4,9 миллиона голосов)", - передает телеканал TRT данные агентства.За Синана Огана проголосовали более 5% избирателей, за вышедшего из гонки Индже - меньше одного процента.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

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президентские выборы в турции, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс