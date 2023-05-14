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Явка на президентских выборах в Турции превысила 88 процентов

Явка на президентских выборах в Турции превысила 88 процентов - РИА Новости, 14.05.2023

Явка на президентских выборах в Турции превысила 88 процентов

Явка на выборах президента и парламента в Турции превысила 88%, на зарубежных участках превысила 45%, сообщило в воскресенье агентство Anadolu. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T19:06

2023-05-14T19:06

2023-05-14T19:17

президентские выборы в турции

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

народный альянс

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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Явка на выборах президента и парламента в Турции превысила 88%, на зарубежных участках превысила 45%, сообщило в воскресенье агентство Anadolu.Согласно опубликованным телеканалом TRT предварительным данным, явка на участках в стране составила 88,19%, а на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах - 45,5%.При этом данные обновляются постоянно по мере открытия новых урн с бюллетенями.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его имя осталось в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

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президентские выборы в турции, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, народный альянс