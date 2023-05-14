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A Haber: Эрдоган лидирует в I туре после подсчета девяти процентов голосов

A Haber: Эрдоган лидирует в I туре после подсчета девяти процентов голосов - РИА Новости, 14.05.2023

A Haber: Эрдоган лидирует в I туре после подсчета девяти процентов голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает свыше 59,47% голосов, Кылычдароглу - 34,79% на президентских выборах после подсчета бюллетеней из... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T18:44

2023-05-14T18:44

2023-05-14T18:50

в мире

президентские выборы в турции

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

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АНКАРА, 14 апр - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает свыше 59,47% голосов, Кылычдароглу - 34,79% на президентских выборах после подсчета бюллетеней из более 9% избирательных урн, сообщил телеканал A Haber.Телеканал уточнил, что результаты голосования меняются каждую минуту.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

турция

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в мире, президентские выборы в турции, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже