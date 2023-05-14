В Госдуме прокомментировали выборы в Турции

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил РИА Новости, что граждане Турции, имеющие право голоса, пойдут на избирательные участки, потому что считают, что от исхода выборов будут зависеть многие аспекты жизни их страны и ее позиции на международной арене. "Сейчас видим одну из таких острых предвыборных кампаний, которая находится в стадии своего завершения, и в данном случае многие граждане Турции, имеющие право голоса, несомненно, пойдут на избирательные участки, потому что считают, что от исхода выборов будет многое зависеть в жизни самой Турции и ее позиции на международной арене", - сказал он. Парламентарий отметил, что в эту выборную кампанию Турция вошла в условиях достаточно больших экономических проблем, что несколько осложняет задачу для переизбрания действующего президента Турции и одного из кандидатов на выборах главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. "Но, тем не менее, он рассчитывает на такого рода результат, и предпосылки для такого расчета есть", - добавил депутат. По словам Новикова, в Турции идет достаточно острая межпартийная борьба, сильнее всего она проявляет себя именно в период больших избирательных кампаний. "Это не всегда заметно в России, обсуждается, как правило, политическая повестка турецких властей, поэтому не всегда российские граждане обращают внимание на весьма насыщенную внутриполитическую линию в Турции", - заключил он. Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Члены избирательной комиссии на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил РИА Новости, что граждане Турции, имеющие право голоса, пойдут на избирательные участки, потому что считают, что от исхода выборов будут зависеть многие аспекты жизни их страны и ее позиции на международной арене.
"Сейчас видим одну из таких острых предвыборных кампаний, которая находится в стадии своего завершения, и в данном случае многие граждане Турции, имеющие право голоса, несомненно, пойдут на избирательные участки, потому что считают, что от исхода выборов будет многое зависеть в жизни самой Турции и ее позиции на международной арене", - сказал он.
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Парламентарий отметил, что в эту выборную кампанию Турция вошла в условиях достаточно больших экономических проблем, что несколько осложняет задачу для переизбрания действующего президента Турции и одного из кандидатов на выборах главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Но, тем не менее, он рассчитывает на такого рода результат, и предпосылки для такого расчета есть", - добавил депутат.
По словам Новикова, в Турции идет достаточно острая межпартийная борьба, сильнее всего она проявляет себя именно в период больших избирательных кампаний.
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"Это не всегда заметно в России, обсуждается, как правило, политическая повестка турецких властей, поэтому не всегда российские граждане обращают внимание на весьма насыщенную внутриполитическую линию в Турции", - заключил он.
Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
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