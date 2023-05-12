https://ria.ru/20230512/putin-1871391054.html

Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к встрече БРИКС

Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к встрече БРИКС - РИА Новости, 12.05.2023

Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к встрече БРИКС

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, обсуждены актуальные вопросы... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:49

2023-05-12T17:49

2023-05-12T18:07

юар

россия

владимир путин

брикс

африка

в мире

сирил рамафоса

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, обсуждены актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе южноафриканской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Обсуждены актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства. Выражен настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодных связей в различных областях", - говорится в сообщении.Как уточняется, Путин поддержал высказанную лидером ЮАР идею участия группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта и изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей. Также президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке.Добавляется, что лидеры затронули важность продолжения тесной координации России и ЮАР в контексте подготовки к крупным многосторонним мероприятиям, в частности предстоящему в конце июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия – Африка и встрече на высшем уровне БРИКС, которая пройдет в августе в Йоханнесбурге под южноафриканским председательством.Также лидеры обсудили проблему глобальной продовольственной безопасности. Российская сторона готова поставлять существенные объемы зерна и удобрений нуждающимся африканским государствам, в том числе на безвозмездной основе.

https://ria.ru/20230512/yuar-1871369990.html

https://ria.ru/20230507/briks-1870311385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

юар, россия, владимир путин, брикс, африка, в мире, сирил рамафоса