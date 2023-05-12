Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к встрече БРИКС
Путин и президент ЮАР Рамафоза обсудили подготовку саммита Россия — Африка и встречи БРИКС
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, обсуждены актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе южноафриканской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Обсуждены актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства. Выражен настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодных связей в различных областях", - говорится в сообщении.
Как уточняется, Путин поддержал высказанную лидером ЮАР идею участия группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта и изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей. Также президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке.
Добавляется, что лидеры затронули важность продолжения тесной координации России и ЮАР в контексте подготовки к крупным многосторонним мероприятиям, в частности предстоящему в конце июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия – Африка и встрече на высшем уровне БРИКС, которая пройдет в августе в Йоханнесбурге под южноафриканским председательством.
Также лидеры обсудили проблему глобальной продовольственной безопасности. Российская сторона готова поставлять существенные объемы зерна и удобрений нуждающимся африканским государствам, в том числе на безвозмездной основе.