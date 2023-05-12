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Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к встрече БРИКС - РИА Новости, 12.05.2023
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17:49 12.05.2023 (обновлено: 18:07 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/putin-1871391054.html
Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к встрече БРИКС
Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к встрече БРИКС - РИА Новости, 12.05.2023
Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к встрече БРИКС
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, обсуждены актуальные вопросы... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:49
2023-05-12T18:07
юар
россия
владимир путин
брикс
африка
в мире
сирил рамафоса
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, обсуждены актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе южноафриканской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Обсуждены актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства. Выражен настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодных связей в различных областях", - говорится в сообщении.Как уточняется, Путин поддержал высказанную лидером ЮАР идею участия группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта и изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей. Также президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке.Добавляется, что лидеры затронули важность продолжения тесной координации России и ЮАР в контексте подготовки к крупным многосторонним мероприятиям, в частности предстоящему в конце июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия – Африка и встрече на высшем уровне БРИКС, которая пройдет в августе в Йоханнесбурге под южноафриканским председательством.Также лидеры обсудили проблему глобальной продовольственной безопасности. Российская сторона готова поставлять существенные объемы зерна и удобрений нуждающимся африканским государствам, в том числе на безвозмездной основе.
https://ria.ru/20230512/yuar-1871369990.html
https://ria.ru/20230507/briks-1870311385.html
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юар, россия, владимир путин, брикс, африка, в мире, сирил рамафоса
ЮАР, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Африка, В мире, Сирил Рамафоса
Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к встрече БРИКС

Путин и президент ЮАР Рамафоза обсудили подготовку саммита Россия — Африка и встречи БРИКС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, обсуждены актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе южноафриканской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Обсуждены актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства. Выражен настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодных связей в различных областях", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, Путин поддержал высказанную лидером ЮАР идею участия группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта и изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей. Также президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке.
Добавляется, что лидеры затронули важность продолжения тесной координации России и ЮАР в контексте подготовки к крупным многосторонним мероприятиям, в частности предстоящему в конце июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия – Африка и встрече на высшем уровне БРИКС, которая пройдет в августе в Йоханнесбурге под южноафриканским председательством.
Также лидеры обсудили проблему глобальной продовольственной безопасности. Российская сторона готова поставлять существенные объемы зерна и удобрений нуждающимся африканским государствам, в том числе на безвозмездной основе.
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ЮАРРоссияВладимир ПутинБРИКСАфрикаВ миреСирил Рамафоса
 
 
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