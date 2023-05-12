https://ria.ru/20230512/poteri-1871355260.html

В Евросоюзе представили свою оценку потерь ВСУ

В Евросоюзе представили свою оценку потерь ВСУ - РИА Новости, 12.05.2023

В Евросоюзе представили свою оценку потерь ВСУ

С начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли 13 тысяч человек убитыми и 35 тысяч ранеными, утверждает Euractiv со ссылкой на... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:38

2023-05-12T16:38

2023-05-12T16:38

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россия

киев

сергей шойгу

сша

урсула фон дер ляйен

вооруженные силы украины

еврокомиссия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. С начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли 13 тысяч человек убитыми и 35 тысяч ранеными, утверждает Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум Европейского союза.Как указали авторы статьи, документ основывается на информации Киева, СМИ и утекших разведданных. В нем также говорится, что США оценивают потери ВСУ в 17,5 тысячи убитыми, а инвалидами стали от 124 000 до 131 000 человек.Второго мая министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что только в апреле украинские войска потеряли более 15 тысяч человек. Кроме того, по данным Минобороны России, потери ВСУ уже в прошлом году составили более ста тысяч человек убитыми и ранеными.Помимо этого, многие западные СМИ указывали на большой ущерб, который российские войска нанесли ВСУ. Так, газета Politico со ссылкой на оценку американских чиновников в середине марта сообщала, что за время конфликта погибли свыше ста тысяч украинских военных, включая самых опытных солдат. Такое же число озвучивала в ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако затем ее оценку вырезали из опубликованного заявления.

https://ria.ru/20230512/challenger-1871243168.html

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871211089.html

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в мире, россия, киев, сергей шойгу, сша, урсула фон дер ляйен, вооруженные силы украины, еврокомиссия