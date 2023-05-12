https://ria.ru/20230512/obstrel-1871421095.html

Пасечник прокомментировал украинский обстрел Луганска

Пасечник прокомментировал украинский обстрел Луганска - РИА Новости, 12.05.2023

Пасечник прокомментировал украинский обстрел Луганска

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в День Республики обстрелу со стороны украинских войск подвергся Ленинский район Луганска. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T20:01

2023-05-12T20:01

2023-05-12T20:17

специальная военная операция на украине

луганск

россия

леонид пасечник

владимир путин

родион мирошник

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в День Республики обстрелу со стороны украинских войск подвергся Ленинский район Луганска."В День Республики обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.Он добавил, что обстрел Луганска в праздник - это очередная попытка "киевского террористического режима запугать мирных граждан"."На месте работают пожарные и все оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим уточняется", - написал врио главы ЛНР.Пасечник также отметил, что всю информацию сообщит дополнительно.Двенадцатого мая отмечается День Луганской Народной Республики.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что два взрыва прогремели в Луганске, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма. К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак".Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

луганск

россия

луганская народная республика

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луганск, россия, леонид пасечник, владимир путин, родион мирошник, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)