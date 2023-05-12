https://ria.ru/20230512/mi-28-1871402066.html

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-28 в России

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-28 в России - РИА Новости, 12.05.2023

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-28 в России

в Джанкойском районе Крыма вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Оба летчика погибли. Как уточнили в... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:32

2023-05-12T18:32

2023-05-12T18:32

справки

ми-28

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115871/78/1158717832_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_f5beab2b8f7c47bed3047a946506b611.jpg

12 мая 2023 года в Джанкойском районе Крыма вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Оба летчика погибли. Как уточнили в Минобороны, полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле удалось избежать. 11 декабря 2019 года недалеко от аэродрома Кореновск (Краснодарский край) Ми-28, принадлежавший 55-му отдельному вертолетному полку, выполнял плановый учебно-тренировочный полет в сложных метеоусловиях и разбился при заходе на посадку. Оба летчика, находившихся на борту, погибли. 2 августа 2015 года на полигоне Дубровичи в Рязанской области при исполнении фигуры пилотажа потерпел крушение вертолет Ми-28Н авиагруппы "Беркуты". Командир экипажа погиб, штурман был госпитализирован. Авария произошла на глазах трех тысяч зрителей, которые находились на расстоянии примерно двух километров от места катастрофы. 16 августа 2012 года вертолет Ми-28Н ВВС России при выполнении учебно-тренировочного полета в рамках учений "Кавказ-2012" совершил жесткую посадку в районе аэродрома Моздок (Северная Осетия). Экипаж не пострадал, разрушений на земле не было. Вертолет получил незначительные повреждения. 15 февраля 2011 года боевой вертолет Ми‑28 ("Ночной охотник") совершил жесткую посадку в Буденновском районе Ставропольского края. ЧП произошло в трех километрах от населенного пункта Прасковье. При жесткой посадке вертолет ударился кабиной о землю. Экипаж получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Командир экипажа вертолета в тот же день скончался в военном госпитале. 19 июня 2009 года Ми-28Н потерпел аварию во время полета на Гороховецком общевойсковом полигоне Московского военного округа. Вертолет пилотировал экипаж 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации из Торжка (Тверская область). Летчики должны были вести стрельбу из положения висения на малой высоте, когда вертолет не имеет горизонтальной скорости. И во время выстрела неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) в воздухозаборники двигателей попали пороховые газы ракет, что вызвало сбой в их работе (так называемый помпаж). Из-за резкой потери мощности машину пришлось сажать в экстренном режиме. Посадка была грубой – почти вертикальной с высоты около 40 метров. При касании земли вертолет совершил небольшой пробег, при этом левая стойка шасси попала в яму, и вертолет опрокинулся на левый борт. При этом были разрушены несущий винт и хвостовая балка. Никто из летчиков не пострадал, оба смогли самостоятельно выбраться из кабины.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ми-28, россия