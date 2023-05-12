Рейтинг@Mail.ru
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-28 в России - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/mi-28-1871402066.html
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-28 в России
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-28 в России - РИА Новости, 12.05.2023
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-28 в России
в Джанкойском районе Крыма вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Оба летчика погибли. Как уточнили в... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:32
2023-05-12T18:32
справки
ми-28
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115871/78/1158717832_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_f5beab2b8f7c47bed3047a946506b611.jpg
12 мая 2023 года в Джанкойском районе Крыма вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Оба летчика погибли. Как уточнили в Минобороны, полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле удалось избежать. 11 декабря 2019 года недалеко от аэродрома Кореновск (Краснодарский край) Ми-28, принадлежавший 55-му отдельному вертолетному полку, выполнял плановый учебно-тренировочный полет в сложных метеоусловиях и разбился при заходе на посадку. Оба летчика, находившихся на борту, погибли. 2 августа 2015 года на полигоне Дубровичи в Рязанской области при исполнении фигуры пилотажа потерпел крушение вертолет Ми-28Н авиагруппы "Беркуты". Командир экипажа погиб, штурман был госпитализирован. Авария произошла на глазах трех тысяч зрителей, которые находились на расстоянии примерно двух километров от места катастрофы. 16 августа 2012 года вертолет Ми-28Н ВВС России при выполнении учебно-тренировочного полета в рамках учений "Кавказ-2012" совершил жесткую посадку в районе аэродрома Моздок (Северная Осетия). Экипаж не пострадал, разрушений на земле не было. Вертолет получил незначительные повреждения. 15 февраля 2011 года боевой вертолет Ми‑28 ("Ночной охотник") совершил жесткую посадку в Буденновском районе Ставропольского края. ЧП произошло в трех километрах от населенного пункта Прасковье. При жесткой посадке вертолет ударился кабиной о землю. Экипаж получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Командир экипажа вертолета в тот же день скончался в военном госпитале. 19 июня 2009 года Ми-28Н потерпел аварию во время полета на Гороховецком общевойсковом полигоне Московского военного округа. Вертолет пилотировал экипаж 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации из Торжка (Тверская область). Летчики должны были вести стрельбу из положения висения на малой высоте, когда вертолет не имеет горизонтальной скорости. И во время выстрела неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) в воздухозаборники двигателей попали пороховые газы ракет, что вызвало сбой в их работе (так называемый помпаж). Из-за резкой потери мощности машину пришлось сажать в экстренном режиме. Посадка была грубой – почти вертикальной с высоты около 40 метров. При касании земли вертолет совершил небольшой пробег, при этом левая стойка шасси попала в яму, и вертолет опрокинулся на левый борт. При этом были разрушены несущий винт и хвостовая балка. Никто из летчиков не пострадал, оба смогли самостоятельно выбраться из кабины.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115871/78/1158717832_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_7a049a245f76e96c95594bfae90be68c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, ми-28, россия
Справки, Ми-28, Россия

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-28 в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС России тушат пожар на месте крушения военного вертолета Ми-28 в Рязанской области
Сотрудники пожарной службы МЧС России тушат пожар на месте крушения военного вертолета Ми-28 в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС России тушат пожар на месте крушения военного вертолета Ми-28 в Рязанской области
Читать ria.ru в
12 мая 2023 года в Джанкойском районе Крыма вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Оба летчика погибли. Как уточнили в Минобороны, полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле удалось избежать.
11 декабря 2019 года недалеко от аэродрома Кореновск (Краснодарский край) Ми-28, принадлежавший 55-му отдельному вертолетному полку, выполнял плановый учебно-тренировочный полет в сложных метеоусловиях и разбился при заходе на посадку. Оба летчика, находившихся на борту, погибли.
2 августа 2015 года на полигоне Дубровичи в Рязанской области при исполнении фигуры пилотажа потерпел крушение вертолет Ми-28Н авиагруппы "Беркуты". Командир экипажа погиб, штурман был госпитализирован. Авария произошла на глазах трех тысяч зрителей, которые находились на расстоянии примерно двух километров от места катастрофы.
16 августа 2012 года вертолет Ми-28Н ВВС России при выполнении учебно-тренировочного полета в рамках учений "Кавказ-2012" совершил жесткую посадку в районе аэродрома Моздок (Северная Осетия). Экипаж не пострадал, разрушений на земле не было. Вертолет получил незначительные повреждения.
15 февраля 2011 года боевой вертолет Ми‑28 ("Ночной охотник") совершил жесткую посадку в Буденновском районе Ставропольского края. ЧП произошло в трех километрах от населенного пункта Прасковье. При жесткой посадке вертолет ударился кабиной о землю. Экипаж получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Командир экипажа вертолета в тот же день скончался в военном госпитале.
19 июня 2009 года Ми-28Н потерпел аварию во время полета на Гороховецком общевойсковом полигоне Московского военного округа. Вертолет пилотировал экипаж 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации из Торжка (Тверская область). Летчики должны были вести стрельбу из положения висения на малой высоте, когда вертолет не имеет горизонтальной скорости. И во время выстрела неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) в воздухозаборники двигателей попали пороховые газы ракет, что вызвало сбой в их работе (так называемый помпаж). Из-за резкой потери мощности машину пришлось сажать в экстренном режиме.
Посадка была грубой – почти вертикальной с высоты около 40 метров. При касании земли вертолет совершил небольшой пробег, при этом левая стойка шасси попала в яму, и вертолет опрокинулся на левый борт. При этом были разрушены несущий винт и хвостовая балка. Никто из летчиков не пострадал, оба смогли самостоятельно выбраться из кабины.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМи-28Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала