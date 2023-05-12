Аварии и катастрофы вертолетов Ми-28 в России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС России тушат пожар на месте крушения военного вертолета Ми-28 в Рязанской области
Сотрудники пожарной службы МЧС России тушат пожар на месте крушения военного вертолета Ми-28 в Рязанской области
12 мая 2023 года в Джанкойском районе Крыма вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Оба летчика погибли. Как уточнили в Минобороны, полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле удалось избежать.
11 декабря 2019 года недалеко от аэродрома Кореновск (Краснодарский край) Ми-28, принадлежавший 55-му отдельному вертолетному полку, выполнял плановый учебно-тренировочный полет в сложных метеоусловиях и разбился при заходе на посадку. Оба летчика, находившихся на борту, погибли.
2 августа 2015 года на полигоне Дубровичи в Рязанской области при исполнении фигуры пилотажа потерпел крушение вертолет Ми-28Н авиагруппы "Беркуты". Командир экипажа погиб, штурман был госпитализирован. Авария произошла на глазах трех тысяч зрителей, которые находились на расстоянии примерно двух километров от места катастрофы.
15 февраля 2011 года боевой вертолет Ми‑28 ("Ночной охотник") совершил жесткую посадку в Буденновском районе Ставропольского края. ЧП произошло в трех километрах от населенного пункта Прасковье. При жесткой посадке вертолет ударился кабиной о землю. Экипаж получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Командир экипажа вертолета в тот же день скончался в военном госпитале.
19 июня 2009 года Ми-28Н потерпел аварию во время полета на Гороховецком общевойсковом полигоне Московского военного округа. Вертолет пилотировал экипаж 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации из Торжка (Тверская область). Летчики должны были вести стрельбу из положения висения на малой высоте, когда вертолет не имеет горизонтальной скорости. И во время выстрела неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) в воздухозаборники двигателей попали пороховые газы ракет, что вызвало сбой в их работе (так называемый помпаж). Из-за резкой потери мощности машину пришлось сажать в экстренном режиме.
Посадка была грубой – почти вертикальной с высоты около 40 метров. При касании земли вертолет совершил небольшой пробег, при этом левая стойка шасси попала в яму, и вертолет опрокинулся на левый борт. При этом были разрушены несущий винт и хвостовая балка. Никто из летчиков не пострадал, оба смогли самостоятельно выбраться из кабины.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников