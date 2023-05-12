https://ria.ru/20230512/mi-28-1871380899.html

В Крыму потерпел катастрофу вертолет Ми-28

В Крыму потерпел катастрофу вертолет Ми-28 - РИА Новости, 13.05.2023

В Крыму потерпел катастрофу вертолет Ми-28

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-12T17:28

2023-05-12T17:28

2023-05-13T00:10

россия

республика крым

воздушно-космические силы россии

ми-28

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, сообщило Минобороны.Оба летчика погибли. Как уточнили в ведомстве, полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле удалось избежать.По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. К месту аварии направили комиссию главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств ЧП.Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc — "Опустошитель") — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия.

https://ria.ru/20230512/mi-28-1871402066.html

россия

республика крым

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, республика крым, воздушно-космические силы россии, ми-28