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В Крыму потерпел катастрофу вертолет Ми-28 - РИА Новости, 13.05.2023
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17:28 12.05.2023 (обновлено: 00:10 13.05.2023)
https://ria.ru/20230512/mi-28-1871380899.html
В Крыму потерпел катастрофу вертолет Ми-28
В Крыму потерпел катастрофу вертолет Ми-28 - РИА Новости, 13.05.2023
В Крыму потерпел катастрофу вертолет Ми-28
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-12T17:28
2023-05-13T00:10
россия
республика крым
воздушно-космические силы россии
ми-28
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, сообщило Минобороны.Оба летчика погибли. Как уточнили в ведомстве, полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле удалось избежать.По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. К месту аварии направили комиссию главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств ЧП.Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc — "Опустошитель") — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия.
https://ria.ru/20230512/mi-28-1871402066.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, воздушно-космические силы россии, ми-28
Россия, Республика Крым, Воздушно-космические силы России, Ми-28
В Крыму потерпел катастрофу вертолет Ми-28

Минобороны России: оба пилота разбившегося в Крыму военного вертолета Ми-28 погибли

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, сообщило Минобороны.
«

"Двенадцатого мая в 15:42 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28", — говорится в заявлении.

Оба летчика погибли. Как уточнили в ведомстве, полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле удалось избежать.
По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. К месту аварии направили комиссию главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств ЧП.
Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc — "Опустошитель") — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия.
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