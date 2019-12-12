Власти Кубани назвали имена офицеров, погибших при крушении Ми-28

СОЧИ, 12 дек — РИА Новости. При крушении боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает пресс-служба администрации губернатора При крушении боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Вениамина Кондратьева

© Фото : страница "Типичная Кубань" во ВКонтакте Командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко © Фото : страница "Типичная Кубань" во ВКонтакте Командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко

Трагедия произошла накануне вечером, недалеко от аэродрома Кореновск. Ми-28, принадлежавший 55-му отдельному вертолетному полку, выполнял плановый учебно-тренировочный полет в сложных метеоусловиях и разбился при заходе на посадку.

Оба летчика, находившихся на борту, погибли. По данным источника РИА Новости, причиной крушения могла стать ошибка в пилотировании или техническая неисправность. Спасатели обнаружили черные ящики, их доставят на расшифровку в Москву.

Возбуждено дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Военные следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.