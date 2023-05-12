Рейтинг@Mail.ru
Вышла новая книга Прилепина "Координата Z" - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:55 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/knigi-1871290655.html
Вышла новая книга Прилепина "Координата Z"
Вышла новая книга Прилепина "Координата Z" - РИА Новости, 12.05.2023
Вышла новая книга Прилепина "Координата Z"
Вышла новая книга Захара Прилепина "Координата Z". Писатель хотел представить ее на Санкт-Петербургском международном книжном салоне и фестивале "Красная... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:55
2023-05-12T18:55
культура
новости культуры
книги
захар прилепин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870141033_0:168:3077:1898_1920x0_80_0_0_96a045b1ceed54209d1fe09e0db7b366.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вышла новая книга Захара Прилепина "Координата Z". Писатель хотел представить ее на Санкт-Петербургском международном книжном салоне и фестивале "Красная площадь". Но презентация не состоится из-за недавних событий, сообщает пресс-служба издательства АСТ. Проект посвящен событиям, происходящим с 2014 года. Прилепин — лауреат премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", "СуперНацБест", "Ясная Поляна". Среди его работ "Обитель", "Санькя" и "Черная обезьяна".Автомобиль Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин. Ранее сообщалось о премьере фильма "Звук моего региона". Его снял экс-продюсер Quest Pistols Юрий Бардаш. В ленте рассказывается о музыкантах с Донбасса.
https://ria.ru/20230510/knigi-1869988265.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870141033_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_4225418a8313f10ee4b0173c0f032f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, книги, захар прилепин
Культура, Новости культуры, Книги, Захар Прилепин
Вышла новая книга Прилепина "Координата Z"

Вышла новая книга писателя Захара Прилепина "Координата Z"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вышла новая книга Захара Прилепина "Координата Z". Писатель хотел представить ее на Санкт-Петербургском международном книжном салоне и фестивале "Красная площадь". Но презентация не состоится из-за недавних событий, сообщает пресс-служба издательства АСТ.
Проект посвящен событиям, происходящим с 2014 года.
«
"Позиция автора не предусматривает компромиссов, он твердо убежден, что СВО и все изменения в геополитическом ландшафте, которые она принесла, были неизбежны и напрямую связаны с развитием современной истории", — уточняется в пресс-релизе.
Прилепин — лауреат премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", "СуперНацБест", "Ясная Поляна". Среди его работ "Обитель", "Санькя" и "Черная обезьяна".
Автомобиль Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин.
Ранее сообщалось о премьере фильма "Звук моего региона". Его снял экс-продюсер Quest Pistols Юрий Бардаш. В ленте рассказывается о музыкантах с Донбасса.
Учащийся во время перемены в холле гимназии № 19 в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Лирика СВО: включат ли Z-поэтов в школьную программу
10 мая, 08:00
 
КультураНовости культурыКнигиЗахар Прилепин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала