https://ria.ru/20230512/knigi-1871290655.html

Вышла новая книга Прилепина "Координата Z"

Вышла новая книга Прилепина "Координата Z" - РИА Новости, 12.05.2023

Вышла новая книга Прилепина "Координата Z"

Вышла новая книга Захара Прилепина "Координата Z". Писатель хотел представить ее на Санкт-Петербургском международном книжном салоне и фестивале "Красная... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:55

2023-05-12T18:55

2023-05-12T18:55

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захар прилепин

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вышла новая книга Захара Прилепина "Координата Z". Писатель хотел представить ее на Санкт-Петербургском международном книжном салоне и фестивале "Красная площадь". Но презентация не состоится из-за недавних событий, сообщает пресс-служба издательства АСТ. Проект посвящен событиям, происходящим с 2014 года. Прилепин — лауреат премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", "СуперНацБест", "Ясная Поляна". Среди его работ "Обитель", "Санькя" и "Черная обезьяна".Автомобиль Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин. Ранее сообщалось о премьере фильма "Звук моего региона". Его снял экс-продюсер Quest Pistols Юрий Бардаш. В ленте рассказывается о музыкантах с Донбасса.

https://ria.ru/20230510/knigi-1869988265.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, захар прилепин