https://ria.ru/20230512/knigi-1871290655.html
Вышла новая книга Прилепина "Координата Z"
Вышла новая книга Прилепина "Координата Z" - РИА Новости, 12.05.2023
Вышла новая книга Прилепина "Координата Z"
Вышла новая книга Захара Прилепина "Координата Z". Писатель хотел представить ее на Санкт-Петербургском международном книжном салоне и фестивале "Красная... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:55
2023-05-12T18:55
2023-05-12T18:55
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захар прилепин
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вышла новая книга Захара Прилепина "Координата Z". Писатель хотел представить ее на Санкт-Петербургском международном книжном салоне и фестивале "Красная площадь". Но презентация не состоится из-за недавних событий, сообщает пресс-служба издательства АСТ. Проект посвящен событиям, происходящим с 2014 года. Прилепин — лауреат премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", "СуперНацБест", "Ясная Поляна". Среди его работ "Обитель", "Санькя" и "Черная обезьяна".Автомобиль Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин. Ранее сообщалось о премьере фильма "Звук моего региона". Его снял экс-продюсер Quest Pistols Юрий Бардаш. В ленте рассказывается о музыкантах с Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, захар прилепин
Культура, Новости культуры, Книги, Захар Прилепин
Вышла новая книга Прилепина "Координата Z"
Вышла новая книга писателя Захара Прилепина "Координата Z"
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вышла новая книга Захара Прилепина "Координата Z". Писатель хотел представить ее на Санкт-Петербургском международном книжном салоне и фестивале "Красная площадь". Но презентация не состоится из-за недавних событий, сообщает пресс-служба издательства АСТ.
Проект посвящен событиям, происходящим с 2014 года.
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"Позиция автора не предусматривает компромиссов, он твердо убежден, что СВО и все изменения в геополитическом ландшафте, которые она принесла, были неизбежны и напрямую связаны с развитием современной истории", — уточняется в пресс-релизе.
Прилепин — лауреат премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", "СуперНацБест", "Ясная Поляна". Среди его работ "Обитель", "Санькя" и "Черная обезьяна".
Автомобиль Прилепина 6 мая взорвали
на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин.
Ранее сообщалось
о премьере фильма "Звук моего региона". Его снял экс-продюсер Quest Pistols Юрий Бардаш. В ленте рассказывается о музыкантах с Донбасса.
Лирика СВО: включат ли Z-поэтов в школьную программу