https://ria.ru/20230511/kino-1870996981.html
Экс-продюсер Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса
Экс-продюсер Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса - РИА Новости, 11.05.2023
Экс-продюсер Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса
В Сети состоялась премьера документального фильма "Звук моего региона", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:11
2023-05-11T13:11
2023-05-11T13:11
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Сети состоялась премьера документального фильма "Звук моего региона", сообщает пресс-служба проекта. Его автор и режиссер — Юрий Бардаш, основатель и экс-продюсер групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы". Летом 2022 года стало известно, что он переехал в Россию. В ленте Бардаша рассказывается об артистах из Донбасса. Герои картины — Алина Калайтан, Тема Майский и Дима Ом. "Съемочная группа проекта "Звук моего региона" побывала в трех городах, которые пострадали в ходе обстрелов ВСУ: Луганске, Донецке, Алчевске – там она встретилась с начинающими музыкантами, их семьями и местными жителями", — уточняется в пресс-релизе. В родном Алчевске Бардаш посетил дом культуры — здесь он занимался, когда был ребенком. В ДК продюсер встретился с нынешними учениками учреждения и со своим первым преподавателем по народным танцам.Документальный фильм "Звук моего региона" можно посмотреть на YouTube-канале YOURA и странице Юрия Бардаша во "ВКонтакте". Ранее актер Владимир Стеклов поделился подробностями о том, как чудом выжил под обстрелом в Донбассе.
https://ria.ru/20230510/knigi-1869988265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, донбасс, музыка, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Донбасс, Музыка, Кино и сериалы
Экс-продюсер Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса
Экс-продюсер Quest Pistols Бардаш снял фильм о музыкантах с Донбасса "Звук моего региона"
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Сети состоялась премьера документального фильма "Звук моего региона", сообщает пресс-служба проекта.
Его автор и режиссер — Юрий Бардаш, основатель и экс-продюсер групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы". Летом 2022 года стало известно, что он переехал в Россию. В ленте Бардаша рассказывается об артистах из Донбасса. Герои картины — Алина Калайтан, Тема Майский и Дима Ом.
Кадр из фильма "Звук моего региона"
1 из 2
Кадр из фильма "Звук моего региона"
2 из 2
Кадр из фильма "Звук моего региона"
1 из 2
Кадр из фильма "Звук моего региона"
2 из 2
"Съемочная группа проекта "Звук моего региона" побывала в трех городах, которые пострадали в ходе обстрелов ВСУ: Луганске, Донецке, Алчевске – там она встретилась с начинающими музыкантами, их семьями и местными жителями", — уточняется в пресс-релизе.
В родном Алчевске Бардаш посетил дом культуры — здесь он занимался, когда был ребенком. В ДК продюсер встретился с нынешними учениками учреждения и со своим первым преподавателем по народным танцам.
«
"Это место оставило на мне неизгладимое впечатление, и мне бы хотелось, чтобы вы не прекращали верить в то, чем занимаетесь. Вы переживаете очень тяжелое время. Но жизнь продолжается, и ее нужно прожить творчески", — обратился он к местным ребятам.
Документальный фильм "Звук моего региона" можно посмотреть на YouTube-канале YOURA и странице Юрия Бардаша во "ВКонтакте".
Ранее актер Владимир Стеклов поделился
подробностями о том, как чудом выжил под обстрелом в Донбассе.
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