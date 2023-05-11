https://ria.ru/20230511/kino-1870996981.html

Экс-продюсер Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса

Экс-продюсер Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса - РИА Новости, 11.05.2023

Экс-продюсер Quest Pistols снял фильм о музыкантах из Донбасса

В Сети состоялась премьера документального фильма "Звук моего региона", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:11

2023-05-11T13:11

2023-05-11T13:11

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Сети состоялась премьера документального фильма "Звук моего региона", сообщает пресс-служба проекта. Его автор и режиссер — Юрий Бардаш, основатель и экс-продюсер групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы". Летом 2022 года стало известно, что он переехал в Россию. В ленте Бардаша рассказывается об артистах из Донбасса. Герои картины — Алина Калайтан, Тема Майский и Дима Ом. "Съемочная группа проекта "Звук моего региона" побывала в трех городах, которые пострадали в ходе обстрелов ВСУ: Луганске, Донецке, Алчевске – там она встретилась с начинающими музыкантами, их семьями и местными жителями", — уточняется в пресс-релизе. В родном Алчевске Бардаш посетил дом культуры — здесь он занимался, когда был ребенком. В ДК продюсер встретился с нынешними учениками учреждения и со своим первым преподавателем по народным танцам.Документальный фильм "Звук моего региона" можно посмотреть на YouTube-канале YOURA и странице Юрия Бардаша во "ВКонтакте". Ранее актер Владимир Стеклов поделился подробностями о том, как чудом выжил под обстрелом в Донбассе.

https://ria.ru/20230510/knigi-1869988265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, донбасс, музыка, кино и сериалы