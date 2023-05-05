https://ria.ru/20230505/znamenitosti-1869907530.html

Актер Владимир Стеклов рассказал, как выжил под обстрелом в Донбассе

Актер Владимир Стеклов рассказал, как выжил под обстрелом в Донбассе - РИА Новости, 05.05.2023

Актер Владимир Стеклов рассказал, как выжил под обстрелом в Донбассе

Владимир Стеклов рассказал, как чудом выжил под обстрелом в Донбассе. Подробностями актер поделился в беседе с порталом "Абзац". РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:25

2023-05-05T15:25

2023-05-05T15:26

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Стеклов рассказал, как чудом выжил под обстрелом в Донбассе. Подробностями актер поделился в беседе с порталом "Абзац". Владимир Стеклов — заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ. Зрители знают его по проектам "Нулевой пациент", "Архипелаг", "Грозный", "Глубже!", "Годунов", "Кадетство" и многим другим. Ранее сообщалось о том, что Андрей Леонов решил передать медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом.

https://ria.ru/20230505/svo-1869604308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, владимир стеклов