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Актер Владимир Стеклов рассказал, как выжил под обстрелом в Донбассе - РИА Новости, 05.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:25 05.05.2023 (обновлено: 15:26 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/znamenitosti-1869907530.html
Актер Владимир Стеклов рассказал, как выжил под обстрелом в Донбассе
Актер Владимир Стеклов рассказал, как выжил под обстрелом в Донбассе - РИА Новости, 05.05.2023
Актер Владимир Стеклов рассказал, как выжил под обстрелом в Донбассе
Владимир Стеклов рассказал, как чудом выжил под обстрелом в Донбассе. Подробностями актер поделился в беседе с порталом "Абзац". РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:25
2023-05-05T15:26
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знаменитости
владимир стеклов
культура
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Стеклов рассказал, как чудом выжил под обстрелом в Донбассе. Подробностями актер поделился в беседе с порталом "Абзац". Владимир Стеклов — заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ. Зрители знают его по проектам "Нулевой пациент", "Архипелаг", "Грозный", "Глубже!", "Годунов", "Кадетство" и многим другим. Ранее сообщалось о том, что Андрей Леонов решил передать медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом.
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новости культуры, знаменитости, владимир стеклов
Новости культуры, Знаменитости, Владимир Стеклов, Культура
Актер Владимир Стеклов рассказал, как выжил под обстрелом в Донбассе

Актер Владимир Стеклов рассказал, как чудом выжил под обстрелом в Донбассе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Владимир Стеклов
Актер Владимир Стеклов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Стеклов рассказал, как чудом выжил под обстрелом в Донбассе. Подробностями актер поделился в беседе с порталом "Абзац".
«
"Мы садимся в машину, ехать надо быстро. И водитель – резко по тормозам. У него тактические наушники, куда ему сообщили, что какую-то бабку надо пропустить, остановиться. И тут впереди, в метрах 50 [от нас] – прилет. Если бы не остановка, мы бы как раз до этого места [доехали]..." – говорит Стеклов.
Владимир Стеклов — заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ. Зрители знают его по проектам "Нулевой пациент", "Архипелаг", "Грозный", "Глубже!", "Годунов", "Кадетство" и многим другим.
Ранее сообщалось о том, что Андрей Леонов решил передать медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом.
Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий России 2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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