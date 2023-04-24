https://ria.ru/20230424/leonov-1867240725.html

Актер Леонов передаст медикам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом

Актер Леонов передаст медикам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом - РИА Новости, 24.04.2023

Актер Леонов передаст медикам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом

Народный артист России Андрей Леонов решил передать медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом, машина отправится к новым владельцам в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T00:41

2023-04-24T00:41

2023-04-24T05:26

россия

евгений леонов

марк захаров

лев яшин

ленком

центральный военный клинический госпиталь имени вишневского

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19094/07/190940761_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_1960ac65b9d8541f89fd1a8b5572588d.jpg

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Народный артист России Андрей Леонов решил передать медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом, машина отправится к новым владельцам в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленкома Марка Захарова".Восьмого мая в преддверии Дня Победы артисты "Ленкома" дадут концерт и вручат продуктовые подарки воинам и медицинскому персоналу Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского.Леонов — российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Наиболее известен по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале "Папины дочки". Также снимался в фильмах "Обыкновенное чудо", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", телеспектаклях "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", сериалах "Есенин", "Ивановы-Ивановы".

https://ria.ru/20230330/avtomobili-1861723430.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евгений леонов, марк захаров, лев яшин, ленком, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, ссср