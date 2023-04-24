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Актер Леонов передаст медикам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом - РИА Новости, 24.04.2023
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00:41 24.04.2023 (обновлено: 05:26 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/leonov-1867240725.html
Актер Леонов передаст медикам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом
Актер Леонов передаст медикам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом - РИА Новости, 24.04.2023
Актер Леонов передаст медикам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом
Народный артист России Андрей Леонов решил передать медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом, машина отправится к новым владельцам в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T00:41
2023-04-24T05:26
россия
евгений леонов
марк захаров
лев яшин
ленком
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Народный артист России Андрей Леонов решил передать медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом, машина отправится к новым владельцам в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленкома Марка Захарова".Восьмого мая в преддверии Дня Победы артисты "Ленкома" дадут концерт и вручат продуктовые подарки воинам и медицинскому персоналу Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского.Леонов — российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Наиболее известен по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале "Папины дочки". Также снимался в фильмах "Обыкновенное чудо", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", телеспектаклях "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", сериалах "Есенин", "Ивановы-Ивановы".
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россия
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россия, евгений леонов, марк захаров, лев яшин, ленком, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, ссср
Россия, Евгений Леонов, Марк Захаров, Лев Яшин, Ленком, Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, СССР
Актер Леонов передаст медикам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом

"Ленком" отправит в зону СВО переданную артистом Леоновым машину с гуманитарным грузом

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Андрей Леонов
Актер Андрей Леонов - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Актер Андрей Леонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Народный артист России Андрей Леонов решил передать медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом, машина отправится к новым владельцам в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленкома Марка Захарова".
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"В рамках постоянной гуманитарной и шефской работы, которую проводит "Ленком", 24 апреля от театра "Ленком" отправится в зону СВО автомобиль, который Андрей Леонов передал в дар медицинским службам, с гуманитарным грузом из необходимых воинам вещей и амуниции", - сообщили в театре.
Восьмого мая в преддверии Дня Победы артисты "Ленкома" дадут концерт и вручат продуктовые подарки воинам и медицинскому персоналу Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского.
Леонов — российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Наиболее известен по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале "Папины дочки". Также снимался в фильмах "Обыкновенное чудо", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", телеспектаклях "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", сериалах "Есенин", "Ивановы-Ивановы".
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
"Единая Россия" и Воронежская администрация передали автомобили в зону СВО
30 марта, 00:57
 
РоссияЕвгений ЛеоновМарк ЗахаровЛев ЯшинЛенкомЦентральный военный клинический госпиталь имени ВишневскогоСССР
 
 
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