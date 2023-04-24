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Актер Леонов передаст медикам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом
Актер Леонов передаст медикам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом - РИА Новости, 24.04.2023
Актер Леонов передаст медикам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом
Народный артист России Андрей Леонов решил передать медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом, машина отправится к новым владельцам в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T00:41
2023-04-24T00:41
2023-04-24T05:26
россия
евгений леонов
марк захаров
лев яшин
ленком
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
ссср
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Народный артист России Андрей Леонов решил передать медицинским службам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом, машина отправится к новым владельцам в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленкома Марка Захарова".Восьмого мая в преддверии Дня Победы артисты "Ленкома" дадут концерт и вручат продуктовые подарки воинам и медицинскому персоналу Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского.Леонов — российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Наиболее известен по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале "Папины дочки". Также снимался в фильмах "Обыкновенное чудо", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", телеспектаклях "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", сериалах "Есенин", "Ивановы-Ивановы".
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россия, евгений леонов, марк захаров, лев яшин, ленком, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, ссср
Россия, Евгений Леонов, Марк Захаров, Лев Яшин, Ленком, Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, СССР
Актер Леонов передаст медикам в зоне СВО автомобиль с гуманитарным грузом
"Ленком" отправит в зону СВО переданную артистом Леоновым машину с гуманитарным грузом