https://ria.ru/20230512/kino-1871346444.html
"Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката
"Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката - РИА Новости, 12.05.2023
"Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката
"Чебурашка" попал в топ мирового кинопроката, сообщается на сайте The Numbers. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:30
2023-05-12T17:30
2023-05-12T17:30
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чебурашка
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Чебурашка" попал в топ мирового кинопроката, сообщается на сайте The Numbers. Со сборами в более 85 миллионов долларов лента оказалась на 20 строчке. Есть в рейтинге и другой российский фильм — "Вызов". Он на 50-й позиции. Касса проекта — более 10 миллионов.Российская премьера "Чебуршки" прошла в январе. В РФ и СНГ картина заработала более семи миллиардов. Также она установила рекорд — проект стал самым кассовым в истории отечественного проката. Чебурашка в ленте не плюшевая игрушка, а настоящий зверек, который случайно оказался в чужой стране и пытается найти новых друзей. Озвучила персонажа Ольга Кузьмина. Режиссер — Дмитрий Дьяченко. В ролях Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка."Вызов" — первый фильм, снятый в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. В российских кинотеатрах фильм с 20 апреля. В нем рассказывается о торакальном хирурге Жене. Девушка отправилась на орбиту, чтобы сделать операцию в невесомости и спасти жизнь космонавту.Ранее сообщалось, что фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в российском прокате.
https://ria.ru/20230504/kino-1869580207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, чебурашка
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Чебурашка
"Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката
"Чебурашка" и "Вызов" попали в топ-50 мирового кинопроката в 2023 году
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
"Чебурашка" попал в топ мирового кинопроката, сообщается
на сайте The Numbers.
Со сборами в более 85 миллионов долларов лента оказалась на 20 строчке. Есть в рейтинге и другой российский фильм — "Вызов". Он на 50-й позиции. Касса проекта — более 10 миллионов.
Российская премьера "Чебуршки" прошла в январе. В РФ и СНГ картина заработала
более семи миллиардов. Также она установила рекорд — проект стал самым кассовым в истории отечественного проката.
Чебурашка в ленте не плюшевая игрушка, а настоящий зверек, который случайно оказался в чужой стране и пытается найти новых друзей. Озвучила персонажа Ольга Кузьмина. Режиссер — Дмитрий Дьяченко. В ролях Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка.
"Вызов" — первый фильм, снятый в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. В российских кинотеатрах фильм с 20 апреля. В нем рассказывается о торакальном хирурге Жене. Девушка отправилась на орбиту, чтобы сделать операцию в невесомости и спасти жизнь космонавту.
Ранее сообщалось
, что фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в российском прокате.
"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате