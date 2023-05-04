Рейтинг@Mail.ru
"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:21 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/kino-1869580207.html
"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате
"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате - РИА Новости, 04.05.2023
"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате
Первый снятый в космосе фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате, следует из данных на сайте Единой Федеральной автоматизированной... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:21
2023-05-04T11:21
новости культуры
культура
кино и сериалы
что посмотреть
клим шипенко
юлия пересильд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864404955_248:0:1661:795_1920x0_80_0_0_4041a8bec2e852a6803efdb2a54089ac.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый снятый в космосе фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате, следует из данных на сайте Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Общие сборы картины достигли 1 004 197 599 рублей. Главная роль в "Вызове" у Юлии Пересильд. Она сыграла торакального хирурга Женю. Девушка отправилась на орбиту, чтобы провести операцию в невесомости и попытаться спасти жизнь космонавту. Режиссер — Клим Шипенко. Постановщик и актриса провели на МКС 12 дней. В прокате "Вызов" с 20 апреля. По данным "Бюллетеня кинопрокатчика", картина показала лучший старт с декабря 2021 года.
https://ria.ru/20230420/znamenitosti-1866678961.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864404955_424:0:1484:795_1920x0_80_0_0_4bf177f6f867764e8cb42187958cbb12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , клим шипенко, юлия пересильд
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , Клим Шипенко, Юлия Пересильд
"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате

Снятый в космосе фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый снятый в космосе фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате, следует из данных на сайте Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Общие сборы картины достигли 1 004 197 599 рублей.
Главная роль в "Вызове" у Юлии Пересильд. Она сыграла торакального хирурга Женю. Девушка отправилась на орбиту, чтобы провести операцию в невесомости и попытаться спасти жизнь космонавту. Режиссер — Клим Шипенко. Постановщик и актриса провели на МКС 12 дней.
В прокате "Вызов" с 20 апреля. По данным "Бюллетеня кинопрокатчика", картина показала лучший старт с декабря 2021 года.
Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф
20 апреля, 17:05
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьКлим ШипенкоЮлия Пересильд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала