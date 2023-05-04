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"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате
"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате - РИА Новости, 04.05.2023
"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате
Первый снятый в космосе фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате, следует из данных на сайте Единой Федеральной автоматизированной... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:21
2023-05-04T11:21
2023-05-04T11:21
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый снятый в космосе фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате, следует из данных на сайте Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Общие сборы картины достигли 1 004 197 599 рублей. Главная роль в "Вызове" у Юлии Пересильд. Она сыграла торакального хирурга Женю. Девушка отправилась на орбиту, чтобы провести операцию в невесомости и попытаться спасти жизнь космонавту. Режиссер — Клим Шипенко. Постановщик и актриса провели на МКС 12 дней. В прокате "Вызов" с 20 апреля. По данным "Бюллетеня кинопрокатчика", картина показала лучший старт с декабря 2021 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , клим шипенко, юлия пересильд
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , Клим Шипенко, Юлия Пересильд
"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате
Снятый в космосе фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате