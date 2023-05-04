https://ria.ru/20230504/kino-1869580207.html

"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате

"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате - РИА Новости, 04.05.2023

"Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате

Первый снятый в космосе фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате, следует из данных на сайте Единой Федеральной автоматизированной... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:21

2023-05-04T11:21

2023-05-04T11:21

новости культуры

культура

кино и сериалы

что посмотреть

клим шипенко

юлия пересильд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864404955_248:0:1661:795_1920x0_80_0_0_4041a8bec2e852a6803efdb2a54089ac.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый снятый в космосе фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате, следует из данных на сайте Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Общие сборы картины достигли 1 004 197 599 рублей. Главная роль в "Вызове" у Юлии Пересильд. Она сыграла торакального хирурга Женю. Девушка отправилась на орбиту, чтобы провести операцию в невесомости и попытаться спасти жизнь космонавту. Режиссер — Клим Шипенко. Постановщик и актриса провели на МКС 12 дней. В прокате "Вызов" с 20 апреля. По данным "Бюллетеня кинопрокатчика", картина показала лучший старт с декабря 2021 года.

https://ria.ru/20230420/znamenitosti-1866678961.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , клим шипенко, юлия пересильд