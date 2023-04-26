https://ria.ru/20230426/kino-1867809914.html

"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года

"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года - РИА Новости, 26.04.2023

"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года

"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года, утверждает "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:03

2023-04-26T12:03

2023-04-26T12:03

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года, утверждает "Бюллетень кинопрокатчика". За первый уикенд в прокате картина заработала 426 миллионов рублей. По данным портала, это "десятый старт в истории среди российских лент и третий – среди отечественных проектов компании "Централ Партнершип". Первый фильм, снятый в космосе, обошел "Викинга" (244 миллиона) и "Холопа" (313 миллионов), но не догнал "Экипаж" (465 миллионов). Главная роль в "Вызове" у Юлии Пересильд. Режиссер — Клим Шипенко. Они провели на МКС 12 дней. В прокат лента вышла 20 апреля.Ранее сообщалось о том, что "Вызов" покажут в 20 странах.

https://ria.ru/20230420/znamenitosti-1866678961.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть