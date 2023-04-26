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"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года - РИА Новости, 26.04.2023
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Культура
 
12:03 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/kino-1867809914.html
"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года
"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года - РИА Новости, 26.04.2023
"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года
"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года, утверждает "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:03
2023-04-26T12:03
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года, утверждает "Бюллетень кинопрокатчика". За первый уикенд в прокате картина заработала 426 миллионов рублей. По данным портала, это "десятый старт в истории среди российских лент и третий – среди отечественных проектов компании "Централ Партнершип". Первый фильм, снятый в космосе, обошел "Викинга" (244 миллиона) и "Холопа" (313 миллионов), но не догнал "Экипаж" (465 миллионов). Главная роль в "Вызове" у Юлии Пересильд. Режиссер — Клим Шипенко. Они провели на МКС 12 дней. В прокат лента вышла 20 апреля.Ранее сообщалось о том, что "Вызов" покажут в 20 странах.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть
"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года

"Бюллетень кинопрокатчика": "Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года, утверждает "Бюллетень кинопрокатчика".
За первый уикенд в прокате картина заработала 426 миллионов рублей. По данным портала, это "десятый старт в истории среди российских лент и третий – среди отечественных проектов компании "Централ Партнершип". Первый фильм, снятый в космосе, обошел "Викинга" (244 миллиона) и "Холопа" (313 миллионов), но не догнал "Экипаж" (465 миллионов).
Главная роль в "Вызове" у Юлии Пересильд. Режиссер — Клим Шипенко. Они провели на МКС 12 дней. В прокат лента вышла 20 апреля.
Ранее сообщалось о том, что "Вызов" покажут в 20 странах.
Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Никита Михалков оценил вклад фильма "Вызов" в мировой кинематограф
20 апреля, 17:05
 
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