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"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года
"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года - РИА Новости, 26.04.2023
"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года
"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года, утверждает "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:03
2023-04-26T12:03
2023-04-26T12:03
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года, утверждает "Бюллетень кинопрокатчика". За первый уикенд в прокате картина заработала 426 миллионов рублей. По данным портала, это "десятый старт в истории среди российских лент и третий – среди отечественных проектов компании "Централ Партнершип". Первый фильм, снятый в космосе, обошел "Викинга" (244 миллиона) и "Холопа" (313 миллионов), но не догнал "Экипаж" (465 миллионов). Главная роль в "Вызове" у Юлии Пересильд. Режиссер — Клим Шипенко. Они провели на МКС 12 дней. В прокат лента вышла 20 апреля.Ранее сообщалось о том, что "Вызов" покажут в 20 странах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть
"Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года
"Бюллетень кинопрокатчика": "Вызов" показал лучший старт с декабря 2021 года