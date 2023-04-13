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"Вызов" покажут в 20 странах - РИА Новости, 13.04.2023
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Культура
 
11:25 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/kino-1864990433.html
"Вызов" покажут в 20 странах
"Вызов" покажут в 20 странах - РИА Новости, 13.04.2023
"Вызов" покажут в 20 странах
В 20 странах покажут фильм "Вызов", рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:25
2023-04-13T11:25
культура
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звезды
ольга любимова
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В 20 странах покажут фильм "Вызов", рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.По ее словам, 27 апреля картина выйдет в Бахрейне, Египте, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливане, Омане, Палестине, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ, Иране, Судане."Вызов" — первый фильм, съемки которого проходили в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 12 дней провели на МКС. Ранее Пересильд призналась, что писала прощальные письма детям и завещание перед полетом.
https://ria.ru/20230412/kino-1864503059.html
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, ольга любимова
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Ольга Любимова
"Вызов" покажут в 20 странах

Фильм "Вызов" покажут в 20 странах Европы, Ближнего Востока и Африки

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В 20 странах покажут фильм "Вызов", рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
«

"Уже 20 апреля жители нашей страны, новых регионов, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Хорватии, Словении и Северной Македонии смогут увидеть на большом экране итог творческого подвига киноэкипажа", — говорит министр.

По ее словам, 27 апреля картина выйдет в Бахрейне, Египте, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливане, Омане, Палестине, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ, Иране, Судане.

"Вызов" — первый фильм, съемки которого проходили в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 12 дней провели на МКС.
Ранее Пересильд призналась, что писала прощальные письма детям и завещание перед полетом.
Режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза"
12 апреля, 08:00
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыОльга Любимова
 
 
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