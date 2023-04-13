https://ria.ru/20230413/kino-1864990433.html
"Вызов" покажут в 20 странах
"Вызов" покажут в 20 странах - РИА Новости, 13.04.2023
"Вызов" покажут в 20 странах
В 20 странах покажут фильм "Вызов", рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:25
2023-04-13T11:25
2023-04-13T11:25
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В 20 странах покажут фильм "Вызов", рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.По ее словам, 27 апреля картина выйдет в Бахрейне, Египте, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливане, Омане, Палестине, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ, Иране, Судане."Вызов" — первый фильм, съемки которого проходили в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 12 дней провели на МКС. Ранее Пересильд призналась, что писала прощальные письма детям и завещание перед полетом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, ольга любимова
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Ольга Любимова
"Вызов" покажут в 20 странах
Фильм "Вызов" покажут в 20 странах Европы, Ближнего Востока и Африки
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
В 20 странах покажут фильм "Вызов", рассказала
министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
«
"Уже 20 апреля жители нашей страны, новых регионов, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Хорватии, Словении и Северной Македонии смогут увидеть на большом экране итог творческого подвига киноэкипажа", — говорит министр.
По ее словам, 27 апреля картина выйдет в Бахрейне, Египте, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливане, Омане, Палестине, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ, Иране, Судане.
"Вызов" — первый фильм, съемки которого проходили в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 12 дней провели на МКС.
Ранее Пересильд призналась
, что писала прощальные письма детям и завещание перед полетом.
Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза"