https://ria.ru/20230413/kino-1864990433.html

"Вызов" покажут в 20 странах

"Вызов" покажут в 20 странах - РИА Новости, 13.04.2023

"Вызов" покажут в 20 странах

В 20 странах покажут фильм "Вызов", рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:25

2023-04-13T11:25

2023-04-13T11:25

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В 20 странах покажут фильм "Вызов", рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.По ее словам, 27 апреля картина выйдет в Бахрейне, Египте, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливане, Омане, Палестине, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ, Иране, Судане."Вызов" — первый фильм, съемки которого проходили в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 12 дней провели на МКС. Ранее Пересильд призналась, что писала прощальные письма детям и завещание перед полетом.

https://ria.ru/20230412/kino-1864503059.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, ольга любимова