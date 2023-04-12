https://ria.ru/20230412/peresild-1864931550.html

Актриса фильма "Вызов" Пересильд поделилась страхами перед полетом в космос

Актриса фильма "Вызов" Пересильд поделилась страхами перед полетом в космос - РИА Новости, 12.04.2023

Актриса фильма "Вызов" Пересильд поделилась страхами перед полетом в космос

Актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме "Вызов", снятом в космосе, сообщила журналистам на пресс-подходе, что она писала прощальные письма... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T23:38

2023-04-12T23:38

2023-04-12T23:48

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме "Вызов", снятом в космосе, сообщила журналистам на пресс-подходе, что она писала прощальные письма детям и завещание перед полётом в космос."Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен. "Это мой самый главный страх, который был… Не так страшно сидеть в ракете, как писать письма своим детям и подписать завещание у нотариуса собственной рукой… Мои дети очень красиво прошли эту историю, ровно как и мои родители… И мама, и папа, и две мои дочери - люди, которые прошли этот путь. И я думаю, что нам в ракете с Климом, я уже видела и жену его, и маму, и детей. Я думаю, что им было гораздо тяжелее, чем нам, сидящим в ракете", - сказала Пересильд. Во время просмотра фильма зрители неоднократно аплодировали. Режиссер фильма Клим Шипенко рассказал о том, как проходили съемки. "Самая сложная часть съёмок "Вызова" - в космосе, потому что никто там никогда не снимал художественные фильмы. Не у кого было спросить, не с кем было посоветоваться, поэтому приходилось адаптироваться, все это приходилось делать очень маленькой съемочной группой: всего пять человек, включая актёров, четыре из них иногда были в кадре. Кино о космосе вообще и на Земле редко снимается. Это все было очень большой вызов", - сказал Шипенко. Премьеру фильма посетили Министр культуры России Ольга Любимова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, продюсер Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, актер Милош Бикович, актер Владимир Машков, актриса Елена Валюшкина, актер Владимир Яглыч, телеведущий Иван Ургант, телеведущая Елена Малышева, актриса Кристина Асмус, шоумен Михаил Галустян и другие. Актер Милош Бикович рассказал о своей роли в фильме. "Первый раз в истории получается так… Теперь мы понимаем, что это может быть, это возможно. Потому что они сняли кино в космосе… Когда я смотрел, как Клим и Юля спускаются с орбиты, то чувствовал гордость, что я с ними знаком. Я вообще не предполагал, что буду частью этого момента, создания истории кинематографа. Мой персонаж - это хирург, это человек, который в своем деле очень хороший, очень амбициозный, очень успешный. Он был кандидатом, чтобы полететь в космос, но не полетел", - сказал он. Бикович отметил, что и сам хотел бы полететь в космос, и если пригласят, то он туда отправится. Актер проходил подготовку к полету в космос вместе с Шипенко и Пересильд в самолёте, который падал и на 23 секунды дал им почувствовать невесомость на Земле, как в космосе. Пересильд после премьеры фильма "Вызов" исполнила припев песни "Эхо любви". Песня прозвучала также в самой картине. Космонавт Антон Шкаплеров поблагодарил всех, кто принимал участие в съёмках. "Мы это сделали, мы сняли первый художественный фильм в космосе… Я благодарю судьбу, что я человек такой серьезной профессии, как космонавт, смог не просто прикоснуться, а окунуться в кинематографию. Не просто, а прямо в космосе, там, где мой дом", - сказал космонавт. Ранее гендиректор Первого канала, продюсер фильма Константин Эрнст заявил, что команда готова снять вторую часть фильма, учитывая, что Россия продолжит развивать свою лунную программу. "С Юлией Пересильд я готов лететь и на Луну, на Марс и покорять любые космические просторы… Это (продолжение фильма - ред.) возможно. Пределы человеческих возможностей - это всего лишь иллюзии", - сказал Шипенко. После премьеры фильма режиссер картины поблагодарил "Роскосмос". "Спасибо огромное, что предоставили такую возможность снять фильм в космосе… Я выложился на все 100 процентов... Снимать на Земле было не менее сложно, чем в космосе", - заключил Шипенко.Также после премьеры фильма зрителям предлагали окунуть палец в сажу, снятую с космического аппарата, в котором вернулся на Землю киноэкипаж, и загадать желание.

https://ria.ru/20230412/film-1864901774.html

https://ria.ru/20230412/kino-1864503059.html

https://ria.ru/20230412/vyzov-1864882764.html

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россия, земля, юлия пересильд, роскосмос, ил-76, клим шипенко, луна, милош бикович