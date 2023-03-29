https://ria.ru/20230329/cheburashka-1861539129.html

Сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей

Сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей - РИА Новости, 29.03.2023

Сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей

Сборы "Чебурашки" в прокате в России и СНГ превысили семь миллиардов рублей, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип". РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:54

2023-03-29T18:54

2023-03-29T18:54

культура

новости культуры

кино и сериалы

чебурашка

что посмотреть

куда сходить

эдуард успенский

сергей гармаш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843592993_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_69e68da9218b2f4f8118518ddb652e81.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сборы "Чебурашки" в прокате в России и СНГ превысили семь миллиардов рублей, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип". В фильме персонаж сказки Эдуарда Успенского — настоящий зверек, а не плюшевая игрушка. Он ищет друзей и семью. Озвучила героя Ольга Кузьмина. Также в ленте задействованы Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие. О том, как снималась семейная комедия, ее создатели рассказали в проекте "Чебурашка. История новогоднего чуда".

https://ria.ru/20230216/cheburashka-1852494879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, чебурашка, что посмотреть , куда сходить , эдуард успенский, сергей гармаш, елена яковлева, снг, россия