https://ria.ru/20230329/cheburashka-1861539129.html
Сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей
Сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей - РИА Новости, 29.03.2023
Сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей
Сборы "Чебурашки" в прокате в России и СНГ превысили семь миллиардов рублей, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип". РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:54
2023-03-29T18:54
2023-03-29T18:54
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эдуард успенский
сергей гармаш
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сборы "Чебурашки" в прокате в России и СНГ превысили семь миллиардов рублей, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип". В фильме персонаж сказки Эдуарда Успенского — настоящий зверек, а не плюшевая игрушка. Он ищет друзей и семью. Озвучила героя Ольга Кузьмина. Также в ленте задействованы Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие. О том, как снималась семейная комедия, ее создатели рассказали в проекте "Чебурашка. История новогоднего чуда".
https://ria.ru/20230216/cheburashka-1852494879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, чебурашка, что посмотреть , куда сходить , эдуард успенский, сергей гармаш, елена яковлева, снг, россия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Чебурашка, что посмотреть , куда сходить , Эдуард Успенский, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, СНГ, Россия
Сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей
Сборы "Чебурашки" в России и СНГ превысили семь миллиардов рублей