Рейтинг@Mail.ru
Сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:54 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/cheburashka-1861539129.html
Сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей
Сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей - РИА Новости, 29.03.2023
Сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей
Сборы "Чебурашки" в прокате в России и СНГ превысили семь миллиардов рублей, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип". РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:54
2023-03-29T18:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
чебурашка
что посмотреть
куда сходить
эдуард успенский
сергей гармаш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843592993_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_69e68da9218b2f4f8118518ddb652e81.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сборы "Чебурашки" в прокате в России и СНГ превысили семь миллиардов рублей, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип". В фильме персонаж сказки Эдуарда Успенского — настоящий зверек, а не плюшевая игрушка. Он ищет друзей и семью. Озвучила героя Ольга Кузьмина. Также в ленте задействованы Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие. О том, как снималась семейная комедия, ее создатели рассказали в проекте "Чебурашка. История новогоднего чуда".
https://ria.ru/20230216/cheburashka-1852494879.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843592993_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f62d95501e4f5ed063c8d9fac94d98db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, чебурашка, что посмотреть , куда сходить , эдуард успенский, сергей гармаш, елена яковлева, снг, россия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Чебурашка, что посмотреть , куда сходить , Эдуард Успенский, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, СНГ, Россия
Сборы "Чебурашки" превысили семь миллиардов рублей

Сборы "Чебурашки" в России и СНГ превысили семь миллиардов рублей

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сборы "Чебурашки" в прокате в России и СНГ превысили семь миллиардов рублей, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип".
«

"Сборы (тотал с СНГ) на 26 марта 2023 года: 7 004 882 587 рублей", — уточнили в пресс-службе.

В фильме персонаж сказки Эдуарда Успенского — настоящий зверек, а не плюшевая игрушка. Он ищет друзей и семью. Озвучила героя Ольга Кузьмина.
Также в ленте задействованы Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие.
О том, как снималась семейная комедия, ее создатели рассказали в проекте "Чебурашка. История новогоднего чуда".
Фильм Чебурашка показали на МКС
Фильм "Чебурашка" показали космонавтам на МКС
16 февраля, 18:19
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЧебурашкачто посмотретькуда сходитьЭдуард УспенскийСергей ГармашЕлена ЯковлеваСНГРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала