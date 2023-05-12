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Эрдоган раскритиковал турецкую оппозицию за нападки на Россию

Эрдоган раскритиковал турецкую оппозицию за нападки на Россию - РИА Новости, 13.05.2023

Эрдоган раскритиковал турецкую оппозицию за нападки на Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что не позволит местной оппозиции осуществлять нападки на Владимира Путина и на... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-12T22:04

2023-05-12T22:04

2023-05-13T00:06

россия

в мире

сша

реджеп тайип эрдоган

турция

кемаль кылычдароглу

народный альянс

владимир путин

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АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что не позволит местной оппозиции осуществлять нападки на Владимира Путина и на Россию.Эрдоган 7 мая показал своим сторонникам видео, где кадры выступления его основного оппонента — кандидата от оппозиционного "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу — смонтировали рядом с изображением лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана Мурата Карайила. СМИ назвали публикацию фейком. В свою очередь, Кылычдароглу счел это заговором, за которым стоят "дорогие русские друзья". Сегодня Эрдоган заявил, что оппозиционеру должно быть стыдно за такие высказывания.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кылычдароглу, отметил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.

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россия, в мире, сша, реджеп тайип эрдоган, турция, кемаль кылычдароглу, народный альянс, владимир путин, дмитрий песков