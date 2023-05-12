Эрдоган раскритиковал турецкую оппозицию за нападки на Россию
Эрдоган заявил, что не может позволить нападок турецкой оппозиции на Россию и Путина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что не позволит местной оппозиции осуществлять нападки на Владимира Путина и на Россию.
«
"Бай-бай Кемаль (имеет в виду Кемаля Кылычдароглу) совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу это допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном", — заявил глава государства.
Эрдоган 7 мая показал своим сторонникам видео, где кадры выступления его основного оппонента — кандидата от оппозиционного "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу — смонтировали рядом с изображением лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана Мурата Карайила. СМИ назвали публикацию фейком. В свою очередь, Кылычдароглу счел это заговором, за которым стоят "дорогие русские друзья". Сегодня Эрдоган заявил, что оппозиционеру должно быть стыдно за такие высказывания.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кылычдароглу, отметил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.