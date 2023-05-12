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Эрдоган раскритиковал турецкую оппозицию за нападки на Россию - РИА Новости, 13.05.2023
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22:04 12.05.2023 (обновлено: 00:06 13.05.2023)
https://ria.ru/20230512/erdogan-1871437776.html
Эрдоган раскритиковал турецкую оппозицию за нападки на Россию
Эрдоган раскритиковал турецкую оппозицию за нападки на Россию - РИА Новости, 13.05.2023
Эрдоган раскритиковал турецкую оппозицию за нападки на Россию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что не позволит местной оппозиции осуществлять нападки на Владимира Путина и на... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-12T22:04
2023-05-13T00:06
россия
в мире
сша
реджеп тайип эрдоган
турция
кемаль кылычдароглу
народный альянс
владимир путин
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АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что не позволит местной оппозиции осуществлять нападки на Владимира Путина и на Россию.Эрдоган 7 мая показал своим сторонникам видео, где кадры выступления его основного оппонента — кандидата от оппозиционного "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу — смонтировали рядом с изображением лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана Мурата Карайила. СМИ назвали публикацию фейком. В свою очередь, Кылычдароглу счел это заговором, за которым стоят "дорогие русские друзья". Сегодня Эрдоган заявил, что оппозиционеру должно быть стыдно за такие высказывания.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кылычдароглу, отметил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.
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россия, в мире, сша, реджеп тайип эрдоган, турция, кемаль кылычдароглу, народный альянс, владимир путин, дмитрий песков
Россия, В мире, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Эрдоган раскритиковал турецкую оппозицию за нападки на Россию

Эрдоган заявил, что не может позволить нападок турецкой оппозиции на Россию и Путина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что не позволит местной оппозиции осуществлять нападки на Владимира Путина и на Россию.
«
"Бай-бай Кемаль (имеет в виду Кемаля Кылычдароглу) совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу это допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном", — заявил глава государства.
Эрдоган 7 мая показал своим сторонникам видео, где кадры выступления его основного оппонента — кандидата от оппозиционного "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу — смонтировали рядом с изображением лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана Мурата Карайила. СМИ назвали публикацию фейком. В свою очередь, Кылычдароглу счел это заговором, за которым стоят "дорогие русские друзья". Сегодня Эрдоган заявил, что оппозиционеру должно быть стыдно за такие высказывания.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Кылычдароглу, отметил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
Глава МВД Турции раскритиковал вмешательство США в дела других стран
11 мая, 12:01
 
РоссияВ миреСШАРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияКемаль КылычдароглуНародный альянсВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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