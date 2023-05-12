https://ria.ru/20230512/doroga-1871207457.html
Дрозденко: первый этап модернизации "Дороги жизни" завершат в 2024 году
Дрозденко: первый этап модернизации "Дороги жизни" завершат в 2024 году - РИА Новости, 12.05.2023
Дрозденко: первый этап модернизации "Дороги жизни" завершат в 2024 году
Первый этап модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни" завершится уже в следующем году, сообщил губернатор Ленинградской области Александр... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:43
2023-05-12T09:43
2023-05-12T09:43
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Первый этап модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни" завершится уже в следующем году, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Заседание оргкомитета состоялось накануне в Москве. В мероприятии приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, а также губернаторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга.Связь поколенийПо словам главы области, ранее по поручению президента России была разработана единая концепция мемориально-ландшафтного комплекса. Она объединяет Дорогу жизни, включая ее водный этап по Ладожскому озеру и этап, проходящий по "большой земле", а также малую Дорогу жизни, обеспечивавшую оборону западных рубежей Ленинграда."При разработке концепции мы отталкивались от проекта, который был разработан еще в 60-е годы. Важной его составляющей был Зеленый пояс славы Ленинграда – это ландшафтное выделение линии обороны блокадного Ленинграда. К сожалению, оно не было завершено, но я предлагаю выполнить то, что было задумано, доказав на деле существующую связь поколений. Рассчитываю на содействие Санкт-Петербурга. Мы уже согласовываем совместные действия с федеральными структурами и бюджет", – сообщил губернатор Ленобласти.Дрозденко отметил, что часть проекта региональные власти хотят сделать общественной. Например, программу озеленения Зеленого пояса Славы предлагается провести в рамках федерального проекта "Сады памяти". Таким образом, высадить деревья на памятной территории смогут не только жители области и Петербурга, но и делегации из других областей, которые получат возможность привезти саженцы растений, характерных для их регионов."Наша единая концепция выстроена на смысловых символах Дороги: движение ритма, надежды, свободы, света. Мы хотим, чтобы Дорога жизни стала тем, чем она и была - путем света для ленинградцев и путем света как предназначение России. Поэтому в основе модернизации ― использование возможностей световых решений в создании смысловых акцентов", – пояснил Дрозденко.Современные решенияВо время модернизации комплекса планируется использовать существующие памятники и мемориалы, а также современные возможности световых и электронных решений. Кроме того, внешний вид всех настенных пунктов, расположенных вдоль Дороги жизни и Зеленого пояса Славы, приведут к единому архитектурному облику."Единое решение светового оформления, навигации, направлено на то, чтобы отразить ритм Дороги жизни, стремления прорыва блокады. Этот смысл был заложен при создании мемориала в 60-е годы, нам только необходимо довести эту работу до конца", – пояснил Дрозденко.Работы по модернизации историко-культурного пространства начнутся в этом году с капитального ремонта и расширения дорожного полотна Дороги жизни. Также появятся остановочные павильоны, выполненные в едином историческом стиле. У каждого населенного пункта разместят мультимедийные доски, где можно будет узнать исторические факты, связанные с данной территорией в годы блокады Ленинграда и Великой Отечественной войной."Мы понимаем, что нам все не успеть, все-таки протяженность первого и второго этапов 80 километров. Мы решили, что первую, плотную территорию обновленного мемориально-ландшафтного комплекса представим в январе 2024 года", – пояснил губернатор.Он добавил, что на участке 38-44 километра Дороги Жизни отремонтируют асфальт, установят восемь остановок, реализуют световое оформление на мемориале "Разорванное кольцо" и блиндаже (узел связи "Тройка-1"). Также единый архитектурный код обретут Ваганов, Коккорево, Рахья, которые расположены рядом с Ладожским озером.По словам Дрозденко, общая стоимость реализации проекта составляет 411 миллионов рублей, из них 90 миллионов рублей уже выделено правительством Ленобласти. Остальные средства власти региона рассчитывают получить за счет софинансирования в рамках национальных проектов "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда".Новые точки притяженияВ рамках подготовки к юбилею глава Ленобласти анонсировал открытие трех новых культурных пространств ― "Музей тыла" в деревне Сомино в Бокситогорскогом районе, где размещался тыловой штаб Дороги жизни, "Музей Ладожской флотилии" в Новой Ладоге и музей в Невской Дубровке. Но главным событием юбилея станет открытие мемориала геноциду советского народа в Гатчинском районе Ленинградской области в январе 2024 года."Если говорить о стоимости всего проекта, который включает в себя туристическую инфраструктуру, благоустройство, модернизацию мемориалов, дороги, строительство музеев — мы оцениваем его в размере порядка 5,5 миллиарда рублей. Мы понимаем, что это большие деньги и серьезные инвестиции. Мы готовы софинансировать 33%, то есть треть, а проект разделить на три этапа - 2024, 2025 и 2026 года. Чтобы к 8 сентября 2026 года завершить полную модернизацию большой и малой Дороги жизни и Зеленого пояса Славы", – заключил Дрозденко.Кроме того, он анонсировал запуск в московском метрополитене тематического поезда, посвященного 80-летию прорыва и снятия блокады Ленинграда, а также работе блокадной Дороги жизни. Поезд планируется запустить 8 сентября ― в день начала блокады Ленинграда.
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РИА Новости
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Первый этап модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни" завершится уже в следующем году, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Заседание оргкомитета состоялось накануне в Москве
. В мероприятии приняли участие министр культуры России Ольга Любимова
, а также губернаторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга
.
По словам главы области, ранее по поручению президента России была разработана единая концепция мемориально-ландшафтного комплекса. Она объединяет Дорогу жизни, включая ее водный этап по Ладожскому озеру
и этап, проходящий по "большой земле", а также малую Дорогу жизни, обеспечивавшую оборону западных рубежей Ленинграда.
"При разработке концепции мы отталкивались от проекта, который был разработан еще в 60-е годы. Важной его составляющей был Зеленый пояс славы Ленинграда – это ландшафтное выделение линии обороны блокадного Ленинграда. К сожалению, оно не было завершено, но я предлагаю выполнить то, что было задумано, доказав на деле существующую связь поколений. Рассчитываю на содействие Санкт-Петербурга. Мы уже согласовываем совместные действия с федеральными структурами и бюджет", – сообщил губернатор Ленобласти.
Ленобласть выступает за комплексное развитие территорий
Дрозденко отметил, что часть проекта региональные власти хотят сделать общественной. Например, программу озеленения Зеленого пояса Славы предлагается провести в рамках федерального проекта "Сады памяти". Таким образом, высадить деревья на памятной территории смогут не только жители области и Петербурга, но и делегации из других областей, которые получат возможность привезти саженцы растений, характерных для их регионов.
"Наша единая концепция выстроена на смысловых символах Дороги: движение ритма, надежды, свободы, света. Мы хотим, чтобы Дорога жизни стала тем, чем она и была - путем света для ленинградцев и путем света как предназначение России. Поэтому в основе модернизации ― использование возможностей световых решений в создании смысловых акцентов", – пояснил Дрозденко.
Во время модернизации комплекса планируется использовать существующие памятники и мемориалы, а также современные возможности световых и электронных решений. Кроме того, внешний вид всех настенных пунктов, расположенных вдоль Дороги жизни и Зеленого пояса Славы, приведут к единому архитектурному облику.
"Единое решение светового оформления, навигации, направлено на то, чтобы отразить ритм Дороги жизни, стремления прорыва блокады. Этот смысл был заложен при создании мемориала в 60-е годы, нам только необходимо довести эту работу до конца", – пояснил Дрозденко.
Работы по модернизации историко-культурного пространства начнутся в этом году с капитального ремонта и расширения дорожного полотна Дороги жизни. Также появятся остановочные павильоны, выполненные в едином историческом стиле. У каждого населенного пункта разместят мультимедийные доски, где можно будет узнать исторические факты, связанные с данной территорией в годы блокады Ленинграда и Великой Отечественной войной.
В Ленобласти высадили геоглиф из 400 сосен
"Мы понимаем, что нам все не успеть, все-таки протяженность первого и второго этапов 80 километров. Мы решили, что первую, плотную территорию обновленного мемориально-ландшафтного комплекса представим в январе 2024 года", – пояснил губернатор.
Он добавил, что на участке 38-44 километра Дороги Жизни отремонтируют асфальт, установят восемь остановок, реализуют световое оформление на мемориале "Разорванное кольцо" и блиндаже (узел связи "Тройка-1"). Также единый архитектурный код обретут Ваганов, Коккорево, Рахья, которые расположены рядом с Ладожским озером.
По словам Дрозденко, общая стоимость реализации проекта составляет 411 миллионов рублей, из них 90 миллионов рублей уже выделено правительством Ленобласти. Остальные средства власти региона рассчитывают получить за счет софинансирования в рамках национальных проектов "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда".
В рамках подготовки к юбилею глава Ленобласти анонсировал открытие трех новых культурных пространств ― "Музей тыла" в деревне Сомино в Бокситогорскогом районе, где размещался тыловой штаб Дороги жизни, "Музей Ладожской флотилии" в Новой Ладоге
и музей в Невской Дубровке. Но главным событием юбилея станет открытие мемориала геноциду советского народа в Гатчинском районе
Ленинградской области в январе 2024 года.
"Если говорить о стоимости всего проекта, который включает в себя туристическую инфраструктуру, благоустройство, модернизацию мемориалов, дороги, строительство музеев — мы оцениваем его в размере порядка 5,5 миллиарда рублей. Мы понимаем, что это большие деньги и серьезные инвестиции. Мы готовы софинансировать 33%, то есть треть, а проект разделить на три этапа - 2024, 2025 и 2026 года. Чтобы к 8 сентября 2026 года завершить полную модернизацию большой и малой Дороги жизни и Зеленого пояса Славы", – заключил Дрозденко.
Кроме того, он анонсировал запуск в московском метрополитене тематического поезда, посвященного 80-летию прорыва и снятия блокады Ленинграда, а также работе блокадной Дороги жизни. Поезд планируется запустить 8 сентября ― в день начала блокады Ленинграда.
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