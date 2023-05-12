https://ria.ru/20230512/doroga-1871207457.html

Дрозденко: первый этап модернизации "Дороги жизни" завершат в 2024 году

Дрозденко: первый этап модернизации "Дороги жизни" завершат в 2024 году - РИА Новости, 12.05.2023

Дрозденко: первый этап модернизации "Дороги жизни" завершат в 2024 году

Первый этап модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни" завершится уже в следующем году, сообщил губернатор Ленинградской области Александр... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:43

2023-05-12T09:43

2023-05-12T09:43

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Первый этап модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни" завершится уже в следующем году, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Заседание оргкомитета состоялось накануне в Москве. В мероприятии приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, а также губернаторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга.Связь поколенийПо словам главы области, ранее по поручению президента России была разработана единая концепция мемориально-ландшафтного комплекса. Она объединяет Дорогу жизни, включая ее водный этап по Ладожскому озеру и этап, проходящий по "большой земле", а также малую Дорогу жизни, обеспечивавшую оборону западных рубежей Ленинграда."При разработке концепции мы отталкивались от проекта, который был разработан еще в 60-е годы. Важной его составляющей был Зеленый пояс славы Ленинграда – это ландшафтное выделение линии обороны блокадного Ленинграда. К сожалению, оно не было завершено, но я предлагаю выполнить то, что было задумано, доказав на деле существующую связь поколений. Рассчитываю на содействие Санкт-Петербурга. Мы уже согласовываем совместные действия с федеральными структурами и бюджет", – сообщил губернатор Ленобласти.Дрозденко отметил, что часть проекта региональные власти хотят сделать общественной. Например, программу озеленения Зеленого пояса Славы предлагается провести в рамках федерального проекта "Сады памяти". Таким образом, высадить деревья на памятной территории смогут не только жители области и Петербурга, но и делегации из других областей, которые получат возможность привезти саженцы растений, характерных для их регионов."Наша единая концепция выстроена на смысловых символах Дороги: движение ритма, надежды, свободы, света. Мы хотим, чтобы Дорога жизни стала тем, чем она и была - путем света для ленинградцев и путем света как предназначение России. Поэтому в основе модернизации ― использование возможностей световых решений в создании смысловых акцентов", – пояснил Дрозденко.Современные решенияВо время модернизации комплекса планируется использовать существующие памятники и мемориалы, а также современные возможности световых и электронных решений. Кроме того, внешний вид всех настенных пунктов, расположенных вдоль Дороги жизни и Зеленого пояса Славы, приведут к единому архитектурному облику."Единое решение светового оформления, навигации, направлено на то, чтобы отразить ритм Дороги жизни, стремления прорыва блокады. Этот смысл был заложен при создании мемориала в 60-е годы, нам только необходимо довести эту работу до конца", – пояснил Дрозденко.Работы по модернизации историко-культурного пространства начнутся в этом году с капитального ремонта и расширения дорожного полотна Дороги жизни. Также появятся остановочные павильоны, выполненные в едином историческом стиле. У каждого населенного пункта разместят мультимедийные доски, где можно будет узнать исторические факты, связанные с данной территорией в годы блокады Ленинграда и Великой Отечественной войной."Мы понимаем, что нам все не успеть, все-таки протяженность первого и второго этапов 80 километров. Мы решили, что первую, плотную территорию обновленного мемориально-ландшафтного комплекса представим в январе 2024 года", – пояснил губернатор.Он добавил, что на участке 38-44 километра Дороги Жизни отремонтируют асфальт, установят восемь остановок, реализуют световое оформление на мемориале "Разорванное кольцо" и блиндаже (узел связи "Тройка-1"). Также единый архитектурный код обретут Ваганов, Коккорево, Рахья, которые расположены рядом с Ладожским озером.По словам Дрозденко, общая стоимость реализации проекта составляет 411 миллионов рублей, из них 90 миллионов рублей уже выделено правительством Ленобласти. Остальные средства власти региона рассчитывают получить за счет софинансирования в рамках национальных проектов "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда".Новые точки притяженияВ рамках подготовки к юбилею глава Ленобласти анонсировал открытие трех новых культурных пространств ― "Музей тыла" в деревне Сомино в Бокситогорскогом районе, где размещался тыловой штаб Дороги жизни, "Музей Ладожской флотилии" в Новой Ладоге и музей в Невской Дубровке. Но главным событием юбилея станет открытие мемориала геноциду советского народа в Гатчинском районе Ленинградской области в январе 2024 года."Если говорить о стоимости всего проекта, который включает в себя туристическую инфраструктуру, благоустройство, модернизацию мемориалов, дороги, строительство музеев — мы оцениваем его в размере порядка 5,5 миллиарда рублей. Мы понимаем, что это большие деньги и серьезные инвестиции. Мы готовы софинансировать 33%, то есть треть, а проект разделить на три этапа - 2024, 2025 и 2026 года. Чтобы к 8 сентября 2026 года завершить полную модернизацию большой и малой Дороги жизни и Зеленого пояса Славы", – заключил Дрозденко.Кроме того, он анонсировал запуск в московском метрополитене тематического поезда, посвященного 80-летию прорыва и снятия блокады Ленинграда, а также работе блокадной Дороги жизни. Поезд планируется запустить 8 сентября ― в день начала блокады Ленинграда.

https://ria.ru/20230505/razvitie-1869983598.html

https://ria.ru/20230505/geoglif-1869956278.html

https://ria.ru/20230505/urok-1869935176.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область, александр дрозденко