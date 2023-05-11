https://ria.ru/20230511/gudkov-1871015761.html
В Москве отменили показ шоу Александра Гудкова
В Москве отменили показ шоу Александра Гудкова - РИА Новости, 11.05.2023
В Москве отменили показ шоу Александра Гудкова
В московском кинотеатре "Октябрь" отменили показ шоу "Подземелья Чикен Карри" актера Александра Гудкова, запланированный на 14 мая. Информация об этом появилась РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:01
2023-05-11T14:01
2023-05-11T14:01
шоубиз
александр гудков
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знаменитости
отмена
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" отменили показ шоу "Подземелья Чикен Карри" актера Александра Гудкова, запланированный на 14 мая. Информация об этом появилась в Telegram-канале проекта. Они также пошутили, что причиной могли стать ковидные ограничения. Первый выпуск шоу "Подземелья Чикен Карри" вышел на YouTube два года назад. В нем постоянные участники и гости передачи проходили квест в стиле настольной ролевой игры. По данным СМИ, авторами канала "Чикен Карри" стали Григорий Шатохин, Вадим Селезнев и Александр Гудков. Ранее все они работали в команде шоу "Вечерний Ургант". Летом прошлого года Гудков возмутил общественность пародией "Я узкий" на клип SHAMAN "Я русский". После этого лидер общественного движения "Гражданский комитет" Артур Шлыков обратился в СК России и попросил дать правовую оценку ролику артиста.Прошлой осенью в Сети появились слухи об эмиграции шоумена. По данным СМИ, он находился в Узбекистане. Позже телеведущая Алла Михеева рассекретила местонахождение Гудкова. Она опубликовала видео с ним из московского театра-кабаре Crave.
https://ria.ru/20230126/urgant-1847601740.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гудков, россия, youtube, знаменитости, отмена, иван ургант
Шоубиз, Александр Гудков, Россия, YouTube, Знаменитости, отмена, Иван Ургант
В Москве отменили показ шоу Александра Гудкова
В Москве по неизвестным причинам отменили показ шоу Александра Гудкова