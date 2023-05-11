Рейтинг@Mail.ru
В Москве отменили показ шоу Александра Гудкова - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:01 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/gudkov-1871015761.html
В Москве отменили показ шоу Александра Гудкова
В Москве отменили показ шоу Александра Гудкова - РИА Новости, 11.05.2023
В Москве отменили показ шоу Александра Гудкова
В московском кинотеатре "Октябрь" отменили показ шоу "Подземелья Чикен Карри" актера Александра Гудкова, запланированный на 14 мая. Информация об этом появилась РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:01
2023-05-11T14:01
шоубиз
александр гудков
россия
youtube
знаменитости
отмена
иван ургант
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581947384_0:135:3010:1829_1920x0_80_0_0_87b848dcf793d9eb0fe1648ed4e101c5.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" отменили показ шоу "Подземелья Чикен Карри" актера Александра Гудкова, запланированный на 14 мая. Информация об этом появилась в Telegram-канале проекта. Они также пошутили, что причиной могли стать ковидные ограничения. Первый выпуск шоу "Подземелья Чикен Карри" вышел на YouTube два года назад. В нем постоянные участники и гости передачи проходили квест в стиле настольной ролевой игры. По данным СМИ, авторами канала "Чикен Карри" стали Григорий Шатохин, Вадим Селезнев и Александр Гудков. Ранее все они работали в команде шоу "Вечерний Ургант". Летом прошлого года Гудков возмутил общественность пародией "Я узкий" на клип SHAMAN "Я русский". После этого лидер общественного движения "Гражданский комитет" Артур Шлыков обратился в СК России и попросил дать правовую оценку ролику артиста.Прошлой осенью в Сети появились слухи об эмиграции шоумена. По данным СМИ, он находился в Узбекистане. Позже телеведущая Алла Михеева рассекретила местонахождение Гудкова. Она опубликовала видео с ним из московского театра-кабаре Crave.
https://ria.ru/20230126/urgant-1847601740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581947384_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_61fa4fca122b4c097c458148104e92f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр гудков, россия, youtube, знаменитости, отмена, иван ургант
Шоубиз, Александр Гудков, Россия, YouTube, Знаменитости, отмена, Иван Ургант
В Москве отменили показ шоу Александра Гудкова

В Москве по неизвестным причинам отменили показ шоу Александра Гудкова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Александр Гудков
Телеведущий Александр Гудков - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" отменили показ шоу "Подземелья Чикен Карри" актера Александра Гудкова, запланированный на 14 мая. Информация об этом появилась в Telegram-канале проекта.
«
"Друзья, кинопоказ отменяется! Всем вернутся деньги", – сообщили представители шоу.
Они также пошутили, что причиной могли стать ковидные ограничения.
Первый выпуск шоу "Подземелья Чикен Карри" вышел на YouTube два года назад. В нем постоянные участники и гости передачи проходили квест в стиле настольной ролевой игры.
По данным СМИ, авторами канала "Чикен Карри" стали Григорий Шатохин, Вадим Селезнев и Александр Гудков. Ранее все они работали в команде шоу "Вечерний Ургант".
Летом прошлого года Гудков возмутил общественность пародией "Я узкий" на клип SHAMAN "Я русский". После этого лидер общественного движения "Гражданский комитет" Артур Шлыков обратился в СК России и попросил дать правовую оценку ролику артиста.
Прошлой осенью в Сети появились слухи об эмиграции шоумена. По данным СМИ, он находился в Узбекистане. Позже телеведущая Алла Михеева рассекретила местонахождение Гудкова. Она опубликовала видео с ним из московского театра-кабаре Crave.
Александр Гудков и Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Ургант и Гудков посетили мюзикл в Москве
26 января, 15:29
 
ШоубизАлександр ГудковРоссияYouTubeЗнаменитостиотменаИван Ургант
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала