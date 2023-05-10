https://ria.ru/20230510/parad-1870848253.html

Запад к такому оказался не готов. Путин на Параде Победы удивил всех

Запад к такому оказался не готов. Путин на Параде Победы удивил всех - РИА Новости, 10.05.2023

Запад к такому оказался не готов. Путин на Параде Победы удивил всех

Парад Победы состоялся несмотря ни на что. Более того, президент России, вопреки ожиданиям Запада, оказался не единственным государственным лидером, который... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:16

2023-05-10T17:16

2023-05-10T17:16

россия

владимир путин

украина

день победы

политика

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Парад Победы состоялся несмотря ни на что. Более того, президент России, вопреки ожиданиям Запада, оказался не единственным государственным лидером, который присутствовал на торжествах. Как это сочетается с "угрозами изоляции России" — в материале РИА Новости.Высокопоставленные гостиПомимо Владимира Путина, на трибунах также присутствовали главы семи стран: президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.Со всеми этими странами за минувший год у России существенно вырос товарооборот. С некоторыми —в разы. Но экономикой дело не ограничивается. Приезд на столь значимое для Кремля мероприятие демонстрирует и прочность политических контактов. И демонстрирует несостоятельность западных тезисов об изоляции Москвы.В Киеве присутствие иностранных гостей на параде вызвало негодование. МИД Украины назвал этот шаг "аморальным и недружественным" и усмотрел в нем "проявление пренебрежения к украинскому народу".Сигналы ЗападуЗнаковым стало не только присутствие лидеров стран СНГ, но и само послание российского президента, убеждены эксперты."В словах президента прозвучали и "приветы" западным деятелям, которые снова пытаются поднимать эту нацистскую пену не только на территории соседнего украинского государства, но и вообще", — заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.Еще одним маркером, по его словам, стало упоминание Юрия Долгорукого, которому дважды удавалось взять Киев.Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что речь Путина на Западе воспримут "правильно". Одним из основных моментов выступления, утверждает он, стала тема убежденности западных стран в собственной исключительности, которая ничем не отличается от нацизма."И это во многом говорит о том, что Путин подчеркивает цивилизационный конфликт, который происходит сегодня между нами и Западом. И что наша задача - вновь, как и много лет назад, противостоять нацизму", — отметил он.При этом глава государства подчеркнул, что для России нет недружественных народов, но Кремль намерен противостоять "глобалистским элитам и их гегемонизму".

https://ria.ru/20230510/otnosheniya-1870668911.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, владимир путин, украина, день победы, политика