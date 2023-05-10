Запад к такому оказался не готов. Путин на Параде Победы удивил всех
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Парад Победы состоялся несмотря ни на что. Более того, президент России, вопреки ожиданиям Запада, оказался не единственным государственным лидером, который присутствовал на торжествах. Как это сочетается с "угрозами изоляции России" — в материале РИА Новости.
Высокопоставленные гости
Помимо Владимира Путина, на трибунах также присутствовали главы семи стран: президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.
Со всеми этими странами за минувший год у России существенно вырос товарооборот. С некоторыми —в разы. Но экономикой дело не ограничивается. Приезд на столь значимое для Кремля мероприятие демонстрирует и прочность политических контактов. И демонстрирует несостоятельность западных тезисов об изоляции Москвы.
В Киеве присутствие иностранных гостей на параде вызвало негодование. МИД Украины назвал этот шаг "аморальным и недружественным" и усмотрел в нем "проявление пренебрежения к украинскому народу".
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Сигналы Западу
Знаковым стало не только присутствие лидеров стран СНГ, но и само послание российского президента, убеждены эксперты.
"В словах президента прозвучали и "приветы" западным деятелям, которые снова пытаются поднимать эту нацистскую пену не только на территории соседнего украинского государства, но и вообще", — заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Еще одним маркером, по его словам, стало упоминание Юрия Долгорукого, которому дважды удавалось взять Киев.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что речь Путина на Западе воспримут "правильно". Одним из основных моментов выступления, утверждает он, стала тема убежденности западных стран в собственной исключительности, которая ничем не отличается от нацизма.
"И это во многом говорит о том, что Путин подчеркивает цивилизационный конфликт, который происходит сегодня между нами и Западом. И что наша задача - вновь, как и много лет назад, противостоять нацизму", — отметил он.
При этом глава государства подчеркнул, что для России нет недружественных народов, но Кремль намерен противостоять "глобалистским элитам и их гегемонизму".