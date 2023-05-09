https://ria.ru/20230509/putin-1870579003.html
Путин назвал опыт солидарности в годы общей угрозы прочной опорой
Путин назвал опыт солидарности в годы общей угрозы прочной опорой - РИА Новости, 09.05.2023
Путин назвал опыт солидарности в годы общей угрозы прочной опорой
Опыт солидарности и партнерства в годы общей угрозы - это бесценное наследие и прочная опора, когда набирает силу движение к более справедливому, многополярному РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:24
2023-05-09T10:24
2023-05-09T10:39
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александр лукашенко
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опыт солидарности и партнерства в годы общей угрозы - это бесценное наследие и прочная опора, когда набирает силу движение к более справедливому, многополярному миру, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы в Москве."Убежден, опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой - это наше бесценное наследие, прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому, многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов",- сказал Путин."Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков, они вместе сражались и вместе победили, все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом", - сказал Путин в ходе своего выступления на параде Победы.В Москву в День Победы приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин, москва, ссср, касым-жомарт токаев, никол пашинян, александр лукашенко, садыр жапаров, сердар бердымухамедов , шавкат мирзиеев
Общество, Россия, Владимир Путин, Москва, СССР, Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров, Сердар Бердымухамедов , Шавкат Мирзиеев
Путин назвал опыт солидарности в годы общей угрозы прочной опорой
Путин назвал опыт партнерства в годы общей угрозы опорой движения к многополярному миру