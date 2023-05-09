Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал опыт солидарности в годы общей угрозы прочной опорой - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 09.05.2023 (обновлено: 10:39 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/putin-1870579003.html
Путин назвал опыт солидарности в годы общей угрозы прочной опорой
Путин назвал опыт солидарности в годы общей угрозы прочной опорой - РИА Новости, 09.05.2023
Путин назвал опыт солидарности в годы общей угрозы прочной опорой
Опыт солидарности и партнерства в годы общей угрозы - это бесценное наследие и прочная опора, когда набирает силу движение к более справедливому, многополярному РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:24
2023-05-09T10:39
общество
россия
владимир путин
москва
ссср
касым-жомарт токаев
никол пашинян
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870578433_0:342:3031:2047_1920x0_80_0_0_27aa74e745a5e39ab93296ced06221fb.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опыт солидарности и партнерства в годы общей угрозы - это бесценное наследие и прочная опора, когда набирает силу движение к более справедливому, многополярному миру, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы в Москве."Убежден, опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой - это наше бесценное наследие, прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому, многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов",- сказал Путин."Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков, они вместе сражались и вместе победили, все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом", - сказал Путин в ходе своего выступления на параде Победы.В Москву в День Победы приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html
https://ria.ru/20230509/rossiya-1870576243.html
россия
москва
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870578433_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_5e84ff26776ef18ac9d9e077b1ef2b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, москва, ссср, касым-жомарт токаев, никол пашинян, александр лукашенко, садыр жапаров, сердар бердымухамедов , шавкат мирзиеев
Общество, Россия, Владимир Путин, Москва, СССР, Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров, Сердар Бердымухамедов , Шавкат Мирзиеев
Путин назвал опыт солидарности в годы общей угрозы прочной опорой

Путин назвал опыт партнерства в годы общей угрозы опорой движения к многополярному миру

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПарад на Красной площади в Москве, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Парад на Красной площади в Москве, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опыт солидарности и партнерства в годы общей угрозы - это бесценное наследие и прочная опора, когда набирает силу движение к более справедливому, многополярному миру, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы в Москве.
"Убежден, опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой - это наше бесценное наследие, прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому, многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов",- сказал Путин.
Выступление Владимира Путина на Параде Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
"Против России вновь развязана война". Путин выступил с речью на параде
Вчера, 10:26
"Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков, они вместе сражались и вместе победили, все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом", - сказал Путин в ходе своего выступления на параде Победы.
В Москву в День Победы приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Россия хочет видеть будущее мирным и стабильным, заявил Путин
Вчера, 10:18
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМоскваСССРКасым-Жомарт ТокаевНикол ПашинянАлександр ЛукашенкоСадыр ЖапаровСердар БердымухамедовШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала