https://ria.ru/20230509/putin-1870579003.html

Путин назвал опыт солидарности в годы общей угрозы прочной опорой

Путин назвал опыт солидарности в годы общей угрозы прочной опорой - РИА Новости, 09.05.2023

Путин назвал опыт солидарности в годы общей угрозы прочной опорой

Опыт солидарности и партнерства в годы общей угрозы - это бесценное наследие и прочная опора, когда набирает силу движение к более справедливому, многополярному РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:24

2023-05-09T10:24

2023-05-09T10:39

общество

россия

владимир путин

москва

ссср

касым-жомарт токаев

никол пашинян

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870578433_0:342:3031:2047_1920x0_80_0_0_27aa74e745a5e39ab93296ced06221fb.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опыт солидарности и партнерства в годы общей угрозы - это бесценное наследие и прочная опора, когда набирает силу движение к более справедливому, многополярному миру, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы в Москве."Убежден, опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой - это наше бесценное наследие, прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому, многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов",- сказал Путин."Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков, они вместе сражались и вместе победили, все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом", - сказал Путин в ходе своего выступления на параде Победы.В Москву в День Победы приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

https://ria.ru/20230509/rossiya-1870576243.html

россия

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, москва, ссср, касым-жомарт токаев, никол пашинян, александр лукашенко, садыр жапаров, сердар бердымухамедов , шавкат мирзиеев