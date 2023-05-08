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Глава Узбекистана вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая
Глава Узбекистана вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023
Глава Узбекистана вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая в связи с 78-й годовщиной Победы, сообщил его... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:36
2023-05-08T17:36
2023-05-08T17:36
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день победы
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ТАШКЕНТ, 8 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая в связи с 78-й годовщиной Победы, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале. "По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл в город Москву с рабочим визитом. В соответствии с программой пребывания глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне", - написал Асадов. По его данным, ожидается, что в мероприятиях также будут участвовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Армении. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.
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в мире, москва, узбекистан, белоруссия, владимир путин, шавкат мирзиеев, снг, день победы
В мире, Москва, Узбекистан, Белоруссия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, СНГ, День Победы
Глава Узбекистана вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая
Глава Узбекистана Мирзиеев вылетел в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы