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Глава Узбекистана вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023
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17:36 08.05.2023
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Глава Узбекистана вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая
Глава Узбекистана вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023
Глава Узбекистана вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая в связи с 78-й годовщиной Победы, сообщил его... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:36
2023-05-08T17:36
в мире
москва
узбекистан
белоруссия
владимир путин
шавкат мирзиеев
снг
день победы
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ТАШКЕНТ, 8 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая в связи с 78-й годовщиной Победы, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале. "По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл в город Москву с рабочим визитом. В соответствии с программой пребывания глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне", - написал Асадов. По его данным, ожидается, что в мероприятиях также будут участвовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Армении. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.
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в мире, москва, узбекистан, белоруссия, владимир путин, шавкат мирзиеев, снг, день победы
В мире, Москва, Узбекистан, Белоруссия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, СНГ, День Победы
Глава Узбекистана вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая

Глава Узбекистана Мирзиеев вылетел в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 8 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая в связи с 78-й годовщиной Победы, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл в город Москву с рабочим визитом. В соответствии с программой пребывания глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне", - написал Асадов.
По его данным, ожидается, что в мероприятиях также будут участвовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Армении.
Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.
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