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Глава Узбекистана вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая

Глава Узбекистана вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023

Глава Узбекистана вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая в связи с 78-й годовщиной Победы, сообщил его... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:36

2023-05-08T17:36

2023-05-08T17:36

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ТАШКЕНТ, 8 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая в связи с 78-й годовщиной Победы, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале. "По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл в город Москву с рабочим визитом. В соответствии с программой пребывания глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне", - написал Асадов. По его данным, ожидается, что в мероприятиях также будут участвовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Армении. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

москва

узбекистан

белоруссия

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в мире, москва, узбекистан, белоруссия, владимир путин, шавкат мирзиеев, снг, день победы