https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

День Победы: суть, история и символы праздника 9 Мая

День Победы 9 Мая: суть праздника, история, значение и традиции

День Победы: суть, история и символы праздника 9 Мая

День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран 9 мая. Сколько лет исполняется в 2023 году празднику, его история и... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:59

2023-05-03T18:59

2023-05-03T18:59

россия

европа

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

юрий левитан

иосиф сталин (джугашвили)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787657946_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c208893c629e2068ebd8faa8572553b.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран 9 мая. Сколько лет исполняется в 2023 году празднику, его история и главные символы - в материале РИА Новости.День Победы 9 маяВ 2023 году отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 78 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.Май 1945 года советская армия встретила в Берлине. Наступательная операция, стартовавшая 16 апреля, завершилась 2 мая, а вечером 8 мая (по московскому времени - примерно через час после полуночи 9 мая) состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.История"Первый раз Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая в 02:41 представителями Верховных командований Вермахта, Западных союзников и СССР по центральноевропейскому времени во французском Реймсе. Но, по требованию Сталина, состоялось вторичное подписание капитуляции в ночь с 8 на 9 мая в берлинском Карлсхорсте", - отмечает Артем Косоруков, политолог МГУ имени М.В. Ломоносова.В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ Президиума Верховного Совета СССР, который увидел свет 8 мая 1945 года. О долгожданной Победе советским гражданам ночью сообщил знаменитый диктор Юрий Левитан.9 мая 1945 года был нерабочим днем всенародного торжества, когда люди выходили на улицы своих городов, чтобы отметить окончание войны. Праздничные мероприятия проходили по всей стране, а вечером к народу обратился председатель Совета Народных комиссаров Иосиф Сталин и прогремел первый салют.День Победы отметили на государственном уровне в 1946 и 1947 году, а после практически на 20 лет 9 мая вновь стал рабочим днем. Праздничные мероприятия по-прежнему проводились, но уже не столь масштабные. Следующей важной вехой в истории праздника стал 1965 год, когда страна готовилась отметить 20-летний юбилей со дня Великой Победы. В этом году 9 Мая вновь стал выходным и вернул себе статус всенародного торжества с праздничным парадом, салютом и другими важными традициями.Традиции и символыСамый первый День Победы в мае 1945 года отметили митингами, концертами, масштабными народными гуляниями. Постепенно День Победы приобрел целый ряд собственных традиций и символов, которые и по сей день являются обязательным атрибутом этого праздника.Минута молчанияВпервые почтить минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны было решено 9 мая 1965 года. Именно так - “Минута молчания” - называлась передача на Центральном телевидении, которая впервые вышла в эфир в тот год, когда страна отмечала 20 лет Победы. С тех пор минута молчания сопровождает не только каждое празднование Дня Победы, но и все трагические события в истории государства.Вечный огоньПамять о тех, кто мужественно защищал родную землю и отдал за нее свою жизнь в годы Великой Отечественной войны, призван хранить и Вечный огонь. В Советском Союзе самый первый Вечный огонь зажгли осенью 1957 года. Это произошло в Ленинграде, рядом с памятником "Борцам революции" на Марсовом поле.К слову, именно этот огонь после неоднократно использовался для того, чтобы зажечь Вечные огни в память о Великой Отечественной войне в российских городах-героях. Например, именно от него в 1967 году был зажжен Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, которая располагается на территории Александровского сада в столице.Сегодня Вечный огонь можно увидеть на многих посвященных событиям Великой Отечественной войны мемориалах.ПарадДень Победы для многих россиян в первую очередь ассоциируется именно с праздничным парадом на Красной площади в Москве. Однако самый первый парад в честь Победы в столице прошел не 9 мая, а 24 июня 1945 года. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал - заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.Следующий праздничный парад в честь Дня Победы состоялся лишь два десятилетия спустя, когда страна отмечала юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В этот день по Красной площади впервые пронесли то самое Знамя Победы, которое 20 лет назад советские воины водрузили на куполе Рейхстага.В течение нескольких десятилетий парад Победы не был привычной частью праздничной программы мероприятий на 9 мая. Он проводился только в честь юбилеев, например, к 40-летию Победы в 1985 году, а также в 1990 году.Ежегодным парад Победы стал с 1995 года.СалютСамый первый праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве в 1945 году. Вечером 9 мая были даны три десятка артиллерийских залпов из тысячи орудий, а также небо над столицей расцветили лучи прожекторов. К слову, в годы войны салютами отмечали самые важные события военной хроники: освобождение столиц советских республик, выход к государственной границе, форсирование крупных рек и так далее.Салют в честь Дня Победы оставался частью праздничных мероприятий и в те годы, когда 9 мая не являлось выходным днем. И в советские годы, и в наше время праздничные салюты гремят не только в небе над Москвой и Санкт-Петербургом, но и в других городах страны (например, в городах-героях).Георгиевская лентаОдним из самых молодых символов праздника День Победы является Георгиевская лента. Свое название она получила в честь ордена Святого Георгия, учрежденного императрицей Екатериной II в 1769 году, а ее внешний вид с чередованием черного и оранжевого цветов символизирует, по одной из версий, дым (или порох) и огонь.Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" впервые состоялась в 2005 году, когда отмечалось 60-летие Победы в Великой Отечественной войне. Инициаторами проведения самой первой акции выступили медиахолдинг РИА Новости и РООСПМ "Студенческая община". С тех пор бесплатная раздача Георгиевских ленточек в преддверии Дня Победы проводится не только в столице, но и в других городах России и даже за границей.В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому Георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы, а за ее публичное осквернение грозит штраф или лишение свободы.ГвоздикиВ День Победы россияне вот уже много лет россияне в День Победы дарят ветеранам, возлагают к Вечному огню, приносят на могилы павших героев и к военным мемориалам красные гвоздики. Алый цвет ассоциируется с пролитой на полях сражений кровью, а потому и сами цветы стали символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем красная гвоздика - это знак мужества и стойкости. К тому же красный - цвет Знамени Победы.Бессмертный полкИстория акции “Бессмертный полк”, участниками которой из года в год становятся миллионы граждан по всей стране, началась в 2007 году в Тюмени. Именно здесь местные жители впервые прошли в День Победы по улицам города с портретами фронтовиков. Свое шествие тогда они назвали “Парад Победителей”.Через несколько лет инициативу подхватили десятки российских регионов. А в 2012 году в Томске акция обрела свое нынешнее название - “Бессмертный полк”, а уже в следующем 2013 году “Бессмертный полк” прошел на Поклонной горе в столице.“Бессмертный полк” - это праздничное шествие, участники которого несут портреты родственников-ветеранов Великой Отечественной войны. Акция уже давно перешагнула границы России: шествия Бессмертного полка проходят во многих странах мира. Только в нашей стране в 2022 году к ней присоединились более 12 миллионов граждан.В 2023 году традиционное шествие в большей части российских городов было решено отменить. Акция пройдет в альтернативных форматах. Например, портрет участников Великой Отечественной войны предлагается закрепить на стекле автомобиля, также россияне смогут принять участие в проекте “Стена памяти”ПесняСложно представить себе празднование Дня Победы без одноименной песни в исполнении Льва Лещенко, которая стала настоящим гимном праздника. Слова для нее весной 1975 года в преддверии празднования 30-летнего юбилея Победы написал поэт Владимир Харитонов, музыку создал композитор Давид Тухманов.Путь к славе у этой композиции не был легким. Изначально ее “забраковала” критика, в том числе - посчитав музыку неподходящей для столь серьезного произведения. Песня “День Победы” звучала в исполнении нескольких известных артистов, но всенародно любимой стала лишь после того, как в том же 1975 году ее спел во время празднования Дня милиции Лев Лещенко.Суть и значение праздника победы в Великой Отечественной войнеДень Победы - это не просто празднование в честь завершения одной из самых страшных войн в мировой истории. День Победы - это прежде всего праздник мужества, чести и отваги, напоминание о том, как важно быть единым народом, ведь именно сплотившись, дружно встав на защиту Родины, наша страна сумела одержать Победу над фашизмом.Праздник 9 мая - это также напоминание о том, какие ужасы, боль и страдание принесла эта война людям во всем мире. В День Победы часто говорят о том, как важно сохранять память о событиях Великой Отечественной войны, чтобы подобное больше никогда не повторилось.Какие страны отмечают День ПобедыДень Победы отмечается не только в бывших республиках Советского Союза, но и во многих странах Европы, которые также принимали участие в войне против фашистской Германии. Примечательно, что в некоторых европейских государствах праздник Победы отмечается не 9, а 8 мая. Причина тому - разница во времени на момент подписания Акта о капитуляции.

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787161164.html

https://ria.ru/20230427/shtrafy-1868169845.html

https://ria.ru/20221106/simvol-1829020570.html

https://ria.ru/20200624/1573182348.html

https://ria.ru/20200510/1571155993.html

https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867658336.html

https://ria.ru/20230418/bessmertnyy_polk-1866052025.html

https://ria.ru/20230430/pamyat-1868842912.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, европа, день победы, великая отечественная война (1941-1945), юрий левитан, иосиф сталин (джугашвили)