https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html

Польша превратилась в пиратское государство

Польша превратилась в пиратское государство - РИА Новости, 01.05.2023

Польша превратилась в пиратское государство

Польша на глазах превратилась в пиратское государство, пренебрегающее самыми элементарными нормами закона и международного права. Действия властей Варшавы по... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:12

россия

польша

варшава

дмитрий медведев

владимир джабаров

нато

аналитика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Польша на глазах превратилась в пиратское государство, пренебрегающее самыми элементарными нормами закона и международного права. Действия властей Варшавы по очередному силовому захвату дипломатической собственности России, которые осуществлены на этих выходных, — наглядное подтверждение тому.В этот раз польские силовики захватили школу для детей российских дипломатов, которая является собственностью Москвы с 1945 года и использовалась в качестве учебного заведения с 1953-го. До этого были другие захваты: в прошлом году были отобраны бывший отель для наших дипломатов и неиспользуемая база отдыха российского посольства под Варшавой. Власти Польши прямо заявляют, что и нынешний захват школы — не последний грабеж дипломатической собственности у России.Причем используется совершенно иезуитская аргументация — польским обывателям все СМИ дружно поясняют, что захваты происходят по решению судов, поскольку Россия не платит за использование своей же собственности. Поэтому, не поверите, российских дипломатов — а не польских захватчиков зданий — там называют "сквоттерами, захватывающими здания вопреки воле владельца"! При этом не упоминается один существенный момент: с прошлого года счета российского посольства арестованы, а в нынешнем году прокуратура даже изъяла средства с этого счета. То есть — даже опуская тот факт, что Россия не обязана платить за свою же собственность, — она в любом случае не могла бы этого делать в условиях заморозки счетов.Наши дипломаты, конечно же, в очередной раз выразили возмущение и предупредили, что провокация Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". Но надо понимать, что предупреждение о реакции не заменит саму реакцию.Поляки, чувствуя совершенную безнаказанность, требуют продолжения банкета. Главный редактор газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа просто заходится от своей русофобии, заявляя: "Следует ожидать российского возмездия… Но в то же время не нужно их бояться". Объяснение простое и циничное: "Польские дипломаты могут столкнуться в Москве с трудностями, но никто не поднимет на них руку. Кремлевские трусы преследуют слабых и беззащитных. На более сильных, а такими являются представители стран НАТО, они руки не поднимут". Да, поляки уверовали в свою безнаказанность. Да, поляки внушают сами себе мысль о том, что они могут творить все что угодно относительно России, пользуясь "уникальным историческим шансом". И это придется рано или поздно прекращать.А журналист того же издания Руслан Шошин, также ничего особо не стесняясь, прямо пишет, что посольство Польши в России нужно исключительно для… организации у нас "революции". Так и заявляет: "Всегда лучше участвовать в процессе, который решает судьбу соседней ядерной страны, чем быть пассивным наблюдателем за чужими играми". Можно только представить реакцию поляков, если Россия решит использовать свои дипучреждения для организации бунта в Польше.Варшава действительно испытывает терпение России. И когда-то надо остановить расширение его пределов. Они называют нас "сквоттерами", ссылаясь на решение польского суда? Так и у нас Арбитражный суд Петербурга давно (еще восемь лет назад) принял решение о том, что поляки незаконно занимают здание в Северной столице на 5-й Советской улице, которое они используют под Генеральное консульство. В конце концов, намек заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева на возможность разрыва дипотношений с нынешней Польшей тоже нужно иметь в виду. То есть вариантов для реакции куда больше, чем просто обещание этой реакции. Иначе польскую наглость не осадить.А надо понимать, что в условиях неминуемо надвигающихся всеобщих выборов в Польше эта наглость будет лишь нарастать. Причем не только в отношении России. Мы видим, как Варшава наплевала на все нормы и законы, действующие внутри Евросоюза, введя торговую блокаду на границе Украины. Уже даже западная пресса открыто называет эти действия пиратством. Но на кону у правительства Качиньского — Моравецкого стоит слишком много. Оно откровенно закусило удила и не собирается тормозить вплоть до выборов, готовя новые и новые провокации. Во всяком случае, до тех пор, пока их не осадят решительным образом.Сенатор Владимир Джабаров на днях напомнил полякам, чем заканчивались их предыдущие попытки разгромить Россию, и констатировал: "История ничему их не научила. Гиена Европы не понимает, что победить Россию невозможно". Что ж, придется учить снова, придется напоминать уроки истории. Главное, потом не забывать: не мы этого хотели, не мы это начали.

https://ria.ru/20230214/polsha-1851772552.html

https://ria.ru/20220725/polsha-1804647590.html

https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

россия

польша

варшава

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россия, польша, варшава, дмитрий медведев, владимир джабаров, нато, аналитика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), матеуш моравецкий, ярослав качиньский