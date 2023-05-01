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Польша превратилась в пиратское государство - РИА Новости, 01.05.2023
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08:00 01.05.2023 (обновлено: 08:12 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html
Польша превратилась в пиратское государство
Польша превратилась в пиратское государство - РИА Новости, 01.05.2023
Польша превратилась в пиратское государство
Польша на глазах превратилась в пиратское государство, пренебрегающее самыми элементарными нормами закона и международного права. Действия властей Варшавы по... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:00
2023-05-01T08:12
россия
польша
варшава
дмитрий медведев
владимир джабаров
нато
аналитика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Польша на глазах превратилась в пиратское государство, пренебрегающее самыми элементарными нормами закона и международного права. Действия властей Варшавы по очередному силовому захвату дипломатической собственности России, которые осуществлены на этих выходных, — наглядное подтверждение тому.В этот раз польские силовики захватили школу для детей российских дипломатов, которая является собственностью Москвы с 1945 года и использовалась в качестве учебного заведения с 1953-го. До этого были другие захваты: в прошлом году были отобраны бывший отель для наших дипломатов и неиспользуемая база отдыха российского посольства под Варшавой. Власти Польши прямо заявляют, что и нынешний захват школы — не последний грабеж дипломатической собственности у России.Причем используется совершенно иезуитская аргументация — польским обывателям все СМИ дружно поясняют, что захваты происходят по решению судов, поскольку Россия не платит за использование своей же собственности. Поэтому, не поверите, российских дипломатов — а не польских захватчиков зданий — там называют "сквоттерами, захватывающими здания вопреки воле владельца"! При этом не упоминается один существенный момент: с прошлого года счета российского посольства арестованы, а в нынешнем году прокуратура даже изъяла средства с этого счета. То есть — даже опуская тот факт, что Россия не обязана платить за свою же собственность, — она в любом случае не могла бы этого делать в условиях заморозки счетов.Наши дипломаты, конечно же, в очередной раз выразили возмущение и предупредили, что провокация Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". Но надо понимать, что предупреждение о реакции не заменит саму реакцию.Поляки, чувствуя совершенную безнаказанность, требуют продолжения банкета. Главный редактор газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа просто заходится от своей русофобии, заявляя: "Следует ожидать российского возмездия… Но в то же время не нужно их бояться". Объяснение простое и циничное: "Польские дипломаты могут столкнуться в Москве с трудностями, но никто не поднимет на них руку. Кремлевские трусы преследуют слабых и беззащитных. На более сильных, а такими являются представители стран НАТО, они руки не поднимут". Да, поляки уверовали в свою безнаказанность. Да, поляки внушают сами себе мысль о том, что они могут творить все что угодно относительно России, пользуясь "уникальным историческим шансом". И это придется рано или поздно прекращать.А журналист того же издания Руслан Шошин, также ничего особо не стесняясь, прямо пишет, что посольство Польши в России нужно исключительно для… организации у нас "революции". Так и заявляет: "Всегда лучше участвовать в процессе, который решает судьбу соседней ядерной страны, чем быть пассивным наблюдателем за чужими играми". Можно только представить реакцию поляков, если Россия решит использовать свои дипучреждения для организации бунта в Польше.Варшава действительно испытывает терпение России. И когда-то надо остановить расширение его пределов. Они называют нас "сквоттерами", ссылаясь на решение польского суда? Так и у нас Арбитражный суд Петербурга давно (еще восемь лет назад) принял решение о том, что поляки незаконно занимают здание в Северной столице на 5-й Советской улице, которое они используют под Генеральное консульство. В конце концов, намек заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева на возможность разрыва дипотношений с нынешней Польшей тоже нужно иметь в виду. То есть вариантов для реакции куда больше, чем просто обещание этой реакции. Иначе польскую наглость не осадить.А надо понимать, что в условиях неминуемо надвигающихся всеобщих выборов в Польше эта наглость будет лишь нарастать. Причем не только в отношении России. Мы видим, как Варшава наплевала на все нормы и законы, действующие внутри Евросоюза, введя торговую блокаду на границе Украины. Уже даже западная пресса открыто называет эти действия пиратством. Но на кону у правительства Качиньского — Моравецкого стоит слишком много. Оно откровенно закусило удила и не собирается тормозить вплоть до выборов, готовя новые и новые провокации. Во всяком случае, до тех пор, пока их не осадят решительным образом.Сенатор Владимир Джабаров на днях напомнил полякам, чем заканчивались их предыдущие попытки разгромить Россию, и констатировал: "История ничему их не научила. Гиена Европы не понимает, что победить Россию невозможно". Что ж, придется учить снова, придется напоминать уроки истории. Главное, потом не забывать: не мы этого хотели, не мы это начали.
https://ria.ru/20230214/polsha-1851772552.html
https://ria.ru/20220725/polsha-1804647590.html
https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html
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Владимир Корнилов
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россия, польша, варшава, дмитрий медведев, владимир джабаров, нато, аналитика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), матеуш моравецкий, ярослав качиньский
Россия, Польша, Варшава, Дмитрий Медведев, Владимир Джабаров, НАТО, Аналитика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский

Польша превратилась в пиратское государство

© AFP 2023 / Jaap ArriensПредставитель мэрии вешает предупреждающий знак на ворота школы при российском посольстве в Варшаве
Представитель мэрии вешает предупреждающий знак на ворота школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / Jaap Arriens
Представитель мэрии вешает предупреждающий знак на ворота школы при российском посольстве в Варшаве
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Польша на глазах превратилась в пиратское государство, пренебрегающее самыми элементарными нормами закона и международного права. Действия властей Варшавы по очередному силовому захвату дипломатической собственности России, которые осуществлены на этих выходных, — наглядное подтверждение тому.
В этот раз польские силовики захватили школу для детей российских дипломатов, которая является собственностью Москвы с 1945 года и использовалась в качестве учебного заведения с 1953-го. До этого были другие захваты: в прошлом году были отобраны бывший отель для наших дипломатов и неиспользуемая база отдыха российского посольства под Варшавой. Власти Польши прямо заявляют, что и нынешний захват школы — не последний грабеж дипломатической собственности у России.
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Польша продолжает воевать на два фронта
14 февраля, 08:00
Причем используется совершенно иезуитская аргументация — польским обывателям все СМИ дружно поясняют, что захваты происходят по решению судов, поскольку Россия не платит за использование своей же собственности. Поэтому, не поверите, российских дипломатов — а не польских захватчиков зданий — там называют "сквоттерами, захватывающими здания вопреки воле владельца"! При этом не упоминается один существенный момент: с прошлого года счета российского посольства арестованы, а в нынешнем году прокуратура даже изъяла средства с этого счета. То есть — даже опуская тот факт, что Россия не обязана платить за свою же собственность, — она в любом случае не могла бы этого делать в условиях заморозки счетов.
Наши дипломаты, конечно же, в очередной раз выразили возмущение и предупредили, что провокация Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". Но надо понимать, что предупреждение о реакции не заменит саму реакцию.
Работники энергетического сектора Польши во время акции протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Русофобия довела Польшу до предела
25 июля 2022, 08:00
Поляки, чувствуя совершенную безнаказанность, требуют продолжения банкета. Главный редактор газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа просто заходится от своей русофобии, заявляя: "Следует ожидать российского возмездия… Но в то же время не нужно их бояться". Объяснение простое и циничное: "Польские дипломаты могут столкнуться в Москве с трудностями, но никто не поднимет на них руку. Кремлевские трусы преследуют слабых и беззащитных. На более сильных, а такими являются представители стран НАТО, они руки не поднимут". Да, поляки уверовали в свою безнаказанность. Да, поляки внушают сами себе мысль о том, что они могут творить все что угодно относительно России, пользуясь "уникальным историческим шансом". И это придется рано или поздно прекращать.
А журналист того же издания Руслан Шошин, также ничего особо не стесняясь, прямо пишет, что посольство Польши в России нужно исключительно для… организации у нас "революции". Так и заявляет: "Всегда лучше участвовать в процессе, который решает судьбу соседней ядерной страны, чем быть пассивным наблюдателем за чужими играми". Можно только представить реакцию поляков, если Россия решит использовать свои дипучреждения для организации бунта в Польше.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Польша строит великую державу от моря до моря
13 июня 2022, 08:00
Варшава действительно испытывает терпение России. И когда-то надо остановить расширение его пределов. Они называют нас "сквоттерами", ссылаясь на решение польского суда? Так и у нас Арбитражный суд Петербурга давно (еще восемь лет назад) принял решение о том, что поляки незаконно занимают здание в Северной столице на 5-й Советской улице, которое они используют под Генеральное консульство. В конце концов, намек заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева на возможность разрыва дипотношений с нынешней Польшей тоже нужно иметь в виду. То есть вариантов для реакции куда больше, чем просто обещание этой реакции. Иначе польскую наглость не осадить.
А надо понимать, что в условиях неминуемо надвигающихся всеобщих выборов в Польше эта наглость будет лишь нарастать. Причем не только в отношении России. Мы видим, как Варшава наплевала на все нормы и законы, действующие внутри Евросоюза, введя торговую блокаду на границе Украины. Уже даже западная пресса открыто называет эти действия пиратством. Но на кону у правительства Качиньского — Моравецкого стоит слишком много. Оно откровенно закусило удила и не собирается тормозить вплоть до выборов, готовя новые и новые провокации. Во всяком случае, до тех пор, пока их не осадят решительным образом.
Сенатор Владимир Джабаров на днях напомнил полякам, чем заканчивались их предыдущие попытки разгромить Россию, и констатировал: "История ничему их не научила. Гиена Европы не понимает, что победить Россию невозможно". Что ж, придется учить снова, придется напоминать уроки истории. Главное, потом не забывать: не мы этого хотели, не мы это начали.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
НАТО продолжает искать способы победить Россию
22 апреля, 08:00
 
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