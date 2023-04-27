https://ria.ru/20230427/polsha-1868075699.html
Российское посольство назвало изъятие Польшей средств со счетов произволом
Российское посольство назвало изъятие Польшей средств со счетов произволом - РИА Новости, 27.04.2023
Российское посольство назвало изъятие Польшей средств со счетов произволом
Изъятие Варшавой средств с банковских счетов российского посольства и торгового представительства является грубым нарушением Венской конвенции, этот "правовой... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:54
2023-04-27T11:54
2023-04-27T11:54
в мире
польша
варшава
россия
сергей андреев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Изъятие Варшавой средств с банковских счетов российского посольства и торгового представительства является грубым нарушением Венской конвенции, этот "правовой произвол" произошел порядка двух месяцев назад, заявил в эфире Первого канала посол РФ в Польше Сергей Андреев. Он уточнил, что в начале марта "истекал очередной срок заморозки, после чего буквально на пару дней счета разморозили, но только для того, чтобы перевести все находящиеся на них средства, - по решению польской прокуратуры, польский банк был вынужден это сделать без нашего согласия, - на счета прокуратуры в другом банке, они арестованы". Посол уточнил, что средства были арестованы "по подозрению в том, что они якобы используются для финансирования терроризма" в рамках расследования, которое, как утверждает официальная Варшава, ведется уже больше года. При этом Андреев рассказал, что в посольство РФ никто ни за какими разъяснениями по поводу этого расследования не обращался, а польская сторона не проводила никаких следственных действий и не представила никаких оснований для изъятия счетов по этому якобы ведущемуся расследованию.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, варшава, россия, сергей андреев, санкции в отношении россии
В мире, Польша, Варшава, Россия, Сергей Андреев, Санкции в отношении России
Российское посольство назвало изъятие Польшей средств со счетов произволом
Посол Андреев: Польша изъяла средства со счетов российского посольства два месяца назад
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Изъятие Варшавой средств с банковских счетов российского посольства и торгового представительства является грубым нарушением Венской конвенции, этот "правовой произвол" произошел порядка двух месяцев назад, заявил в эфире Первого канала
посол РФ в Польше Сергей Андреев.
«
"Давайте уточним, это новость не вчерашнего дня. Ей уже почти два месяца. Для нас практически ничего не изменилось, потому что мы с конца февраля прошлого года живем без банковских счетов, они были заморожены по решению сначала финансового надзора Польши, потом прокуратуры", - сказал посол.
Он уточнил, что в начале марта "истекал очередной срок заморозки, после чего буквально на пару дней счета разморозили, но только для того, чтобы перевести все находящиеся на них средства, - по решению польской прокуратуры, польский банк был вынужден это сделать без нашего согласия, - на счета прокуратуры в другом банке, они арестованы".
Посол уточнил, что средства были арестованы "по подозрению в том, что они якобы используются для финансирования терроризма" в рамках расследования, которое, как утверждает официальная Варшава, ведется уже больше года. При этом Андреев рассказал, что в посольство РФ никто ни за какими разъяснениями по поводу этого расследования не обращался, а польская сторона не проводила никаких следственных действий и не представила никаких оснований для изъятия счетов по этому якобы ведущемуся расследованию.
«
"Для нас на практике это ничего нового не содержит, хотя, конечно, формально с правовой точки зрения это новая ситуация... Это правовой произвол - само собой разумеется, что это вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях тоже давным-давно известно", - заключил высокопоставленный дипломат.
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