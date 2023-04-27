https://ria.ru/20230427/polsha-1868075699.html

Российское посольство назвало изъятие Польшей средств со счетов произволом

Российское посольство назвало изъятие Польшей средств со счетов произволом - РИА Новости, 27.04.2023

Российское посольство назвало изъятие Польшей средств со счетов произволом

Изъятие Варшавой средств с банковских счетов российского посольства и торгового представительства является грубым нарушением Венской конвенции, этот "правовой... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:54

2023-04-27T11:54

2023-04-27T11:54

в мире

польша

варшава

россия

сергей андреев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Изъятие Варшавой средств с банковских счетов российского посольства и торгового представительства является грубым нарушением Венской конвенции, этот "правовой произвол" произошел порядка двух месяцев назад, заявил в эфире Первого канала посол РФ в Польше Сергей Андреев. Он уточнил, что в начале марта "истекал очередной срок заморозки, после чего буквально на пару дней счета разморозили, но только для того, чтобы перевести все находящиеся на них средства, - по решению польской прокуратуры, польский банк был вынужден это сделать без нашего согласия, - на счета прокуратуры в другом банке, они арестованы". Посол уточнил, что средства были арестованы "по подозрению в том, что они якобы используются для финансирования терроризма" в рамках расследования, которое, как утверждает официальная Варшава, ведется уже больше года. При этом Андреев рассказал, что в посольство РФ никто ни за какими разъяснениями по поводу этого расследования не обращался, а польская сторона не проводила никаких следственных действий и не представила никаких оснований для изъятия счетов по этому якобы ведущемуся расследованию.

https://ria.ru/20230426/dengi-1867993359.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, варшава, россия, сергей андреев, санкции в отношении россии