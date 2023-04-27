https://ria.ru/20230427/shoygu-1868280304.html
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран-участниц ШОС
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран-участниц ШОС - РИА Новости, 27.04.2023
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран-участниц ШОС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в столицу Индии, где 28 апреля состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:26
2023-04-27T20:26
2023-04-27T20:26
россия
индия
нью-дели
сергей шойгу
шос
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_5c3cca3b2172b7f815a8f8a323348590.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в столицу Индии, где 28 апреля состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает российское военное ведомство. "В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности", - сказано в сообщении. В совещании предусматривается участие министров обороны стран-участниц ШОС (России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана), генерального секретаря ШОС, директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС, а также глав военных ведомств Белоруссии и Ирана в качестве государств-наблюдателей, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230411/rossiya-1864568701.html
россия
индия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_174:0:2663:1867_1920x0_80_0_0_fa6c9caf458c9aef4f2833fa2b376daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, нью-дели, сергей шойгу, шос, в мире
Россия, Индия, Нью-Дели, Сергей Шойгу, ШОС, В мире
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран-участниц ШОС
Шойгу прибыл в Нью-Дели, где пройдет совещание министров обороны стран-участниц ШОС