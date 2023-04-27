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Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран-участниц ШОС - РИА Новости, 27.04.2023
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20:26 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/shoygu-1868280304.html
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран-участниц ШОС
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран-участниц ШОС - РИА Новости, 27.04.2023
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран-участниц ШОС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в столицу Индии, где 28 апреля состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:26
2023-04-27T20:26
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индия
нью-дели
сергей шойгу
шос
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в столицу Индии, где 28 апреля состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает российское военное ведомство. "В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности", - сказано в сообщении. В совещании предусматривается участие министров обороны стран-участниц ШОС (России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана), генерального секретаря ШОС, директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС, а также глав военных ведомств Белоруссии и Ирана в качестве государств-наблюдателей, говорится в сообщении.
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россия, индия, нью-дели, сергей шойгу, шос, в мире
Россия, Индия, Нью-Дели, Сергей Шойгу, ШОС, В мире
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран-участниц ШОС

Шойгу прибыл в Нью-Дели, где пройдет совещание министров обороны стран-участниц ШОС

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в столицу Индии, где 28 апреля состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает российское военное ведомство.
"В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности", - сказано в сообщении.
В совещании предусматривается участие министров обороны стран-участниц ШОС (России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана), генерального секретаря ШОС, директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС, а также глав военных ведомств Белоруссии и Ирана в качестве государств-наблюдателей, говорится в сообщении.
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