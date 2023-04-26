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В России выйдет сериал с Анатолием Белым - РИА Новости, 26.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:31 26.04.2023 (обновлено: 13:52 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/serial-1867815334.html
В России выйдет сериал с Анатолием Белым
В России выйдет сериал с Анатолием Белым - РИА Новости, 26.04.2023
В России выйдет сериал с Анатолием Белым
Сериал "Кошка" стартует в Сети 25 мая, указывается на сайте онлайн-кинотеатра START. В одной из ролей осудивший СВО и уехавший в Израиль Анатолий Белый. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:31
2023-04-26T13:52
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сериал "Кошка" стартует в Сети 25 мая, указывается на сайте онлайн-кинотеатра START. В одной из ролей осудивший СВО и уехавший в Израиль Анатолий Белый. В проекте рассказывается об исчезновении детей. Разбирается в случившемся следователь по особо важным делам Оксана Кошкина. Ее образ воплотила Анастасия Тодореску. Режиссер — Карен Оганесян. Также в сериале задействованы Вадим Андреев, Владимир Капустин, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев, Даниил Воробьев. Анатолий Белый ушел из МХТ имени Чехова и покинул Россию в летом 2022 года. В августе он выступил вместе Чулпан Хаматовой в Прибалтике в ходе гастролей кабаре Людмилы Петрушевской. Ранее сообщалось о том, что турецкий детектив со звездой сериала "Постучись в мою дверь" вышел в Сети.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости
В России выйдет сериал с Анатолием Белым

В России в мае выйдет сериал "Кошка" с Анатолием Белым

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктер Анатолий Белый
Актер Анатолий Белый - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сериал "Кошка" стартует в Сети 25 мая, указывается на сайте онлайн-кинотеатра START. В одной из ролей осудивший СВО и уехавший в Израиль Анатолий Белый.
В проекте рассказывается об исчезновении детей. Разбирается в случившемся следователь по особо важным делам Оксана Кошкина. Ее образ воплотила Анастасия Тодореску.
Режиссер — Карен Оганесян. Также в сериале задействованы Вадим Андреев, Владимир Капустин, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев, Даниил Воробьев.
Анатолий Белый ушел из МХТ имени Чехова и покинул Россию в летом 2022 года. В августе он выступил вместе Чулпан Хаматовой в Прибалтике в ходе гастролей кабаре Людмилы Петрушевской.
Ранее сообщалось о том, что турецкий детектив со звездой сериала "Постучись в мою дверь" вышел в Сети.
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