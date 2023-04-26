https://ria.ru/20230426/serial-1867815334.html
В России выйдет сериал с Анатолием Белым
В России выйдет сериал с Анатолием Белым - РИА Новости, 26.04.2023
В России выйдет сериал с Анатолием Белым
Сериал "Кошка" стартует в Сети 25 мая, указывается на сайте онлайн-кинотеатра START. В одной из ролей осудивший СВО и уехавший в Израиль Анатолий Белый. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:31
2023-04-26T12:31
2023-04-26T13:52
новости культуры
культура
кино и сериалы
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855701149_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b5c22ce2b02b8533ba98092ee0eac0c7.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сериал "Кошка" стартует в Сети 25 мая, указывается на сайте онлайн-кинотеатра START. В одной из ролей осудивший СВО и уехавший в Израиль Анатолий Белый. В проекте рассказывается об исчезновении детей. Разбирается в случившемся следователь по особо важным делам Оксана Кошкина. Ее образ воплотила Анастасия Тодореску. Режиссер — Карен Оганесян. Также в сериале задействованы Вадим Андреев, Владимир Капустин, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев, Даниил Воробьев. Анатолий Белый ушел из МХТ имени Чехова и покинул Россию в летом 2022 года. В августе он выступил вместе Чулпан Хаматовой в Прибалтике в ходе гастролей кабаре Людмилы Петрушевской. Ранее сообщалось о том, что турецкий детектив со звездой сериала "Постучись в мою дверь" вышел в Сети.
https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855701149_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3792a5564ef9e2cfc3bbda06651cf86c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости
В России выйдет сериал с Анатолием Белым
В России в мае выйдет сериал "Кошка" с Анатолием Белым