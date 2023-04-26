https://ria.ru/20230426/serial-1867815334.html

В России выйдет сериал с Анатолием Белым

В России выйдет сериал с Анатолием Белым - РИА Новости, 26.04.2023

В России выйдет сериал с Анатолием Белым

Сериал "Кошка" стартует в Сети 25 мая, указывается на сайте онлайн-кинотеатра START. В одной из ролей осудивший СВО и уехавший в Израиль Анатолий Белый. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:31

2023-04-26T12:31

2023-04-26T13:52

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сериал "Кошка" стартует в Сети 25 мая, указывается на сайте онлайн-кинотеатра START. В одной из ролей осудивший СВО и уехавший в Израиль Анатолий Белый. В проекте рассказывается об исчезновении детей. Разбирается в случившемся следователь по особо важным делам Оксана Кошкина. Ее образ воплотила Анастасия Тодореску. Режиссер — Карен Оганесян. Также в сериале задействованы Вадим Андреев, Владимир Капустин, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев, Даниил Воробьев. Анатолий Белый ушел из МХТ имени Чехова и покинул Россию в летом 2022 года. В августе он выступил вместе Чулпан Хаматовой в Прибалтике в ходе гастролей кабаре Людмилы Петрушевской. Ранее сообщалось о том, что турецкий детектив со звездой сериала "Постучись в мою дверь" вышел в Сети.

https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости