https://ria.ru/20230425/serial-1867317723.html

Турецкий детектив со звездой сериала "Постучись в мою дверь" вышел в Сети

Турецкий детектив со звездой сериала "Постучись в мою дверь" вышел в Сети - РИА Новости, 25.04.2023

Турецкий детектив со звездой сериала "Постучись в мою дверь" вышел в Сети

Турецкий сериал "Кольцо" в русском озвучании вышел в Сети, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T04:00

2023-04-25T04:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Турецкий сериал "Кольцо" в русском озвучании вышел в Сети, сообщили в пресс-службе проекта.В одной из главных ролей — Ханде Эрчел, звезда сериалы "Постучись в мою дверь". Также в проекте задействованы Серкан Чайоглу, Хазал Субаши, Назан Кесал и Каан Йылдырым. Режиссеры — Волкан Коджатюрк ("Азизе"), Башак Сойсал ("Новая жизнь") и Сюлейман Мерт Оздемир. Композитор — Сертач Озгюмюш ("Между миром и дном", "Личность").В Центре история семьи Карабулут. У них украли ребенка. Когда отец привез выкуп, его убили и оставили чужого малыша. Через 25 лет всплывает диск, где за кадром называются имена преступников, членов преступной группировки "Кольцо". Получатель — приемный сын Карабулут Каан. Он сидит в тюрьме, и полицию предлагает ему внедриться в преступную организацию. Копию записи также прислали Джихангиру Тепели, реальному сыну Карабулутов, наследнику одного из руководителей "Кольца". Именно к нему должен втереться в доверии Каан.Сериал вышел в 2019 году. В российском сегменте Сети выходили пиратские копии картины, легальную русскоязычную версию можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion. Ранее сообщалось о европейском премьере фильма худрука Александринского театра Валерия Фокина "Петрополис".

https://ria.ru/20230420/serial-1866542474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть