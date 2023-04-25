https://ria.ru/20230425/serial-1867317723.html
Турецкий детектив со звездой сериала "Постучись в мою дверь" вышел в Сети
Турецкий детектив со звездой сериала "Постучись в мою дверь" вышел в Сети - РИА Новости, 25.04.2023
Турецкий детектив со звездой сериала "Постучись в мою дверь" вышел в Сети
Турецкий сериал "Кольцо" в русском озвучании вышел в Сети, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T04:00
2023-04-25T04:00
2023-04-25T04:11
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Турецкий сериал "Кольцо" в русском озвучании вышел в Сети, сообщили в пресс-службе проекта.В одной из главных ролей — Ханде Эрчел, звезда сериалы "Постучись в мою дверь". Также в проекте задействованы Серкан Чайоглу, Хазал Субаши, Назан Кесал и Каан Йылдырым. Режиссеры — Волкан Коджатюрк ("Азизе"), Башак Сойсал ("Новая жизнь") и Сюлейман Мерт Оздемир. Композитор — Сертач Озгюмюш ("Между миром и дном", "Личность").В Центре история семьи Карабулут. У них украли ребенка. Когда отец привез выкуп, его убили и оставили чужого малыша. Через 25 лет всплывает диск, где за кадром называются имена преступников, членов преступной группировки "Кольцо". Получатель — приемный сын Карабулут Каан. Он сидит в тюрьме, и полицию предлагает ему внедриться в преступную организацию. Копию записи также прислали Джихангиру Тепели, реальному сыну Карабулутов, наследнику одного из руководителей "Кольца". Именно к нему должен втереться в доверии Каан.Сериал вышел в 2019 году. В российском сегменте Сети выходили пиратские копии картины, легальную русскоязычную версию можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion. Ранее сообщалось о европейском премьере фильма худрука Александринского театра Валерия Фокина "Петрополис".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
Турецкий детектив со звездой сериала "Постучись в мою дверь" вышел в Сети
Турецкий детектив "Кольцо" со звездой сериала "Постучись в мою дверь" вышел в Сети
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Турецкий сериал "Кольцо" в русском озвучании вышел в Сети, сообщили в пресс-службе проекта.
«
"Это детектив о расследовании убийства многолетней давности и мести, пробуждающей в людях худшее", — уточняется в пресс-релизе.
В одной из главных ролей — Ханде Эрчел, звезда сериалы "Постучись в мою дверь". Также в проекте задействованы Серкан Чайоглу, Хазал Субаши, Назан Кесал и Каан Йылдырым.
Режиссеры — Волкан Коджатюрк ("Азизе"), Башак Сойсал ("Новая жизнь") и Сюлейман Мерт Оздемир. Композитор — Сертач Озгюмюш ("Между миром и дном", "Личность").
В Центре история семьи Карабулут. У них украли ребенка. Когда отец привез выкуп, его убили и оставили чужого малыша. Через 25 лет всплывает диск, где за кадром называются имена преступников, членов преступной группировки "Кольцо".
Получатель — приемный сын Карабулут Каан. Он сидит в тюрьме, и полицию предлагает ему внедриться в преступную организацию. Копию записи также прислали Джихангиру Тепели, реальному сыну Карабулутов, наследнику одного из руководителей "Кольца". Именно к нему должен втереться в доверии Каан.
Сериал вышел в 2019 году. В российском сегменте Сети выходили пиратские копии картины, легальную русскоязычную версию можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion.
Ранее сообщалось
о европейском премьере фильма худрука Александринского театра Валерия Фокина "Петрополис".
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