https://ria.ru/20230420/kino-1866565137.html
Режиссер Фокин рассказал о радушном приеме российского фильма в Европе
Режиссер Фокин рассказал о радушном приеме российского фильма в Европе - РИА Новости, 20.04.2023
Режиссер Фокин рассказал о радушном приеме российского фильма в Европе
Зрители в Европе хорошо встретили фильм "Петрополис", рассказал РИА Новости режиссер картины, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:13
2023-04-20T19:13
2023-04-20T19:13
культура
новости культуры
александринский театр
европа
будапешт
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валерий фокин
театр
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Зрители в Европе хорошо встретили фильм "Петрополис", рассказал РИА Новости режиссер картины, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Премьера состоялась в ходе X Театральной олимпиады. Кроме премьеры фильма, провели показ его спектакля REX, созданный для венгерской труппы. Постановщик представляет Россию в международном комитете Театральной олимпиады. По его словам, в организации пришли к выводу, что в этом году российские театры не приедут во избежание обострений и провокаций. И уже после появилась идея сделать показа фильма "Петрополис": продемонстрировать, как театральный режиссер работает в другом искусстве — кинематографе. Ранее сообщалось о том, что в Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры.
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РИА Новости
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новости культуры, александринский театр, европа, будапешт, россия, валерий фокин, театр
Культура, Новости культуры, Александринский театр, Европа, Будапешт, Россия, Валерий Фокин, Театр
Режиссер Фокин рассказал о радушном приеме российского фильма в Европе
Режиссер Фокин рассказал о радушном приеме российского фильма "Петрополис" в Венгрии
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Зрители в Европе хорошо встретили фильм "Петрополис", рассказал РИА Новости режиссер картины, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Премьера состоялась в ходе X Театральной олимпиады.
«
"Зрители очень хорошо приняли фильм. Было обсуждение. Задавали прекрасные интересные вопросы. Мне кажется, были очень серьезные и эмоциональные реакции. Я очень доволен приемом", — говорит Валерий Владимирович.
Кроме премьеры фильма, провели показ его спектакля REX, созданный для венгерской труппы. Постановщик представляет Россию в международном комитете Театральной олимпиады. По его словам, в организации пришли к выводу, что в этом году российские театры не приедут во избежание обострений и провокаций.
«
"И тогда в комитете решили, что надо сделать некий русский презент и вообще, чтобы члены комитета — режиссеры — создали по спектаклю. В том числе и я поставил бы спектакль в качестве подарка в честь Олимпиады. По предложению венгерской стороны была выбрана пьеса REX Кирилла Фокина", — объяснил Валерий Фокин.
И уже после появилась идея сделать показа фильма "Петрополис": продемонстрировать, как театральный режиссер работает в другом искусстве — кинематографе.
Ранее сообщалось
о том, что в Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры.
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