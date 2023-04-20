https://ria.ru/20230420/kino-1866565137.html

Режиссер Фокин рассказал о радушном приеме российского фильма в Европе

Режиссер Фокин рассказал о радушном приеме российского фильма в Европе - РИА Новости, 20.04.2023

Режиссер Фокин рассказал о радушном приеме российского фильма в Европе

Зрители в Европе хорошо встретили фильм "Петрополис", рассказал РИА Новости режиссер картины, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:13

2023-04-20T19:13

2023-04-20T19:13

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Зрители в Европе хорошо встретили фильм "Петрополис", рассказал РИА Новости режиссер картины, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Премьера состоялась в ходе X Театральной олимпиады. Кроме премьеры фильма, провели показ его спектакля REX, созданный для венгерской труппы. Постановщик представляет Россию в международном комитете Театральной олимпиады. По его словам, в организации пришли к выводу, что в этом году российские театры не приедут во избежание обострений и провокаций. И уже после появилась идея сделать показа фильма "Петрополис": продемонстрировать, как театральный режиссер работает в другом искусстве — кинематографе. Ранее сообщалось о том, что в Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры.

https://ria.ru/20230420/mmkf-1866326475.html

европа

будапешт

россия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александринский театр, европа, будапешт, россия, валерий фокин, театр