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В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 19.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:10 19.04.2023 (обновлено: 21:23 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/arest-1866428900.html
В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры
В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 19.04.2023
В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры
В Хельсинки сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК), приводит слова главы отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:10
2023-04-19T21:23
финляндия
культура
новости культуры
хельсинки
россия
рцнк
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр — РИА Новости. В Хельсинки сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК), приводит слова главы отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанена телеканал YLE.Об аресте земли и здания Российского центра науки и культуры и семи квартир в финской столице стало известно накануне. Причиной этому назвали санкции ЕС. Незадолго до этого управление заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea.В среду посольство России в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской государственной собственности.
https://ria.ru/20230416/alandy-1865606123.html
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финляндия, новости культуры, хельсинки, россия, рцнк, евросоюз
Финляндия, Культура, Новости культуры, Хельсинки, Россия, РЦНК, Евросоюз
В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры

Финские власти заявили об отмене ареста земли и здания Российского центра науки и культуры

© Фото : Санкт-Петербургский Дом музыкиРоссийский центр науки и культуры в Хельсинки
Российский центр науки и культуры в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Санкт-Петербургский Дом музыки
Российский центр науки и культуры в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр — РИА Новости. В Хельсинки сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК), приводит слова главы отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанена телеканал YLE.
«
"Оснований для изъятия собственности не обнаружилось", — заявил чиновник.
Об аресте земли и здания Российского центра науки и культуры и семи квартир в финской столице стало известно накануне. Причиной этому назвали санкции ЕС. Незадолго до этого управление заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea.
В среду посольство России в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской государственной собственности.
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