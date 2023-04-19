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В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры

В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 19.04.2023

В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры

В Хельсинки сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК), приводит слова главы отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:10

2023-04-19T18:10

2023-04-19T21:23

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр — РИА Новости. В Хельсинки сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК), приводит слова главы отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанена телеканал YLE.Об аресте земли и здания Российского центра науки и культуры и семи квартир в финской столице стало известно накануне. Причиной этому назвали санкции ЕС. Незадолго до этого управление заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea.В среду посольство России в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской государственной собственности.

https://ria.ru/20230416/alandy-1865606123.html

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финляндия, новости культуры, хельсинки, россия, рцнк, евросоюз