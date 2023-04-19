https://ria.ru/20230419/arest-1866428900.html
В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры
В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 19.04.2023
В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры
В Хельсинки сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК), приводит слова главы отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:10
2023-04-19T18:10
2023-04-19T21:23
финляндия
культура
новости культуры
хельсинки
россия
рцнк
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866243370_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_8b0c6921d54fb43b5adc2823d5b9874e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр — РИА Новости. В Хельсинки сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК), приводит слова главы отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанена телеканал YLE.Об аресте земли и здания Российского центра науки и культуры и семи квартир в финской столице стало известно накануне. Причиной этому назвали санкции ЕС. Незадолго до этого управление заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea.В среду посольство России в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской государственной собственности.
https://ria.ru/20230416/alandy-1865606123.html
финляндия
хельсинки
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866243370_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_77aeabf6b2e8ea32a4e3d211aef47f3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, новости культуры, хельсинки, россия, рцнк, евросоюз
Финляндия, Культура, Новости культуры, Хельсинки, Россия, РЦНК, Евросоюз
В Хельсинки сняли арест со здания Российского центра науки и культуры
Финские власти заявили об отмене ареста земли и здания Российского центра науки и культуры