https://ria.ru/20220811/khamatova-1808817464.html
Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят на одной сцене в Литве
Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят на одной сцене в Литве - РИА Новости, 11.08.2022
Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят на одной сцене в Литве
Уехавшие из России актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый выступят на одной сцене в Вильнюсе, сообщают местные СМИ. Концерт запланирован на 21 августа. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:06
2022-08-11T12:06
2022-08-11T12:06
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Уехавшие из России актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый выступят на одной сцене в Вильнюсе, сообщают местные СМИ. Концерт запланирован на 21 августа.Артисты примут участие в спектакле "Кабаре Петрушевской", сама поэтесса Людмила Петрушевская также задействована в постановке, говорится в сообщении.Хаматова сейчас проживает в Латвии. Ранее актриса в интервью местному телевидению заявляла, что никогда не относилась серьезно к своему званию народной артистки России и не знает о том, что оно дает.
https://ria.ru/20220809/pauls-1808102679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, чулпан хаматова, людмила петрушевская, новости культуры
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Чулпан Хаматова, Людмила Петрушевская, Новости культуры
Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят на одной сцене в Литве
Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят в Литве в "Кабаре Петрушевской"