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Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят на одной сцене в Литве - РИА Новости, 11.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220811/khamatova-1808817464.html
Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят на одной сцене в Литве
Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят на одной сцене в Литве - РИА Новости, 11.08.2022
Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят на одной сцене в Литве
Уехавшие из России актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый выступят на одной сцене в Вильнюсе, сообщают местные СМИ. Концерт запланирован на 21 августа. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:06
2022-08-11T12:06
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
чулпан хаматова
людмила петрушевская
новости культуры
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Уехавшие из России актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый выступят на одной сцене в Вильнюсе, сообщают местные СМИ. Концерт запланирован на 21 августа.Артисты примут участие в спектакле "Кабаре Петрушевской", сама поэтесса Людмила Петрушевская также задействована в постановке, говорится в сообщении.Хаматова сейчас проживает в Латвии. Ранее актриса в интервью местному телевидению заявляла, что никогда не относилась серьезно к своему званию народной артистки России и не знает о том, что оно дает.
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знаменитости, шоу-бизнес, чулпан хаматова, людмила петрушевская, новости культуры
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Чулпан Хаматова, Людмила Петрушевская, Новости культуры
12:06 11.08.2022
 
Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят на одной сцене в Литве

Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят в Литве в "Кабаре Петрушевской"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Уехавшие из России актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый выступят на одной сцене в Вильнюсе, сообщают местные СМИ. Концерт запланирован на 21 августа.
Артисты примут участие в спектакле "Кабаре Петрушевской", сама поэтесса Людмила Петрушевская также задействована в постановке, говорится в сообщении.

"Встретиться с великой современницей, увидеть больших актеров Белого и Хаматову в редком амплуа, услышать, как поразительно актуально звучат сегодня тексты, некоторые из которых были написаны почти 50 лет назад – вот почему так важно не пропустить главное театральное событие августа", – отмечают на сайте.

Хаматова сейчас проживает в Латвии. Ранее актриса в интервью местному телевидению заявляла, что никогда не относилась серьезно к своему званию народной артистки России и не знает о том, что оно дает.
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ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесЧулпан ХаматоваЛюдмила ПетрушевскаяНовости культуры
 
 
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