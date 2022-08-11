https://ria.ru/20220811/khamatova-1808817464.html

Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят на одной сцене в Литве

Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят на одной сцене в Литве - РИА Новости, 11.08.2022

Уехавшие из страны Хаматова и Белый выступят на одной сцене в Литве

Уехавшие из России актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый выступят на одной сцене в Вильнюсе, сообщают местные СМИ. Концерт запланирован на 21 августа. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:06

2022-08-11T12:06

2022-08-11T12:06

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Уехавшие из России актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый выступят на одной сцене в Вильнюсе, сообщают местные СМИ. Концерт запланирован на 21 августа.Артисты примут участие в спектакле "Кабаре Петрушевской", сама поэтесса Людмила Петрушевская также задействована в постановке, говорится в сообщении.Хаматова сейчас проживает в Латвии. Ранее актриса в интервью местному телевидению заявляла, что никогда не относилась серьезно к своему званию народной артистки России и не знает о том, что оно дает.

https://ria.ru/20220809/pauls-1808102679.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, чулпан хаматова, людмила петрушевская, новости культуры