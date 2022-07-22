https://ria.ru/20220722/baskov-1804164083.html

"Выбросить в мусорку": Басков обратился к уехавшей из России Хаматовой

"Выбросить в мусорку": Басков обратился к уехавшей из России Хаматовой - РИА Новости, 22.07.2022

"Выбросить в мусорку": Басков обратился к уехавшей из России Хаматовой

Певец Николай Басков в своем Telegram-канале призвал актрису Чулпан Хаматову отказаться от всех ролей в российском кино. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T02:01

2022-07-22T02:01

2022-07-22T02:03

чулпан хаматова

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николай басков

шоубиз

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Певец Николай Басков в своем Telegram-канале призвал актрису Чулпан Хаматову отказаться от всех ролей в российском кино.Так артист отреагировал на предстоящий выход в кинопрокате фильма "Просточеловек", главную роль в котором исполнила Хаматова.По мнению исполнителя, актриса напрасно критиковала спецоперацию на Украине, находясь за рубежом.Ранее Чулпан Хаматова в интервью латвийскому телевидению заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию народной артистки России и не знает о том, что оно дает.

https://ria.ru/20220426/khamatova-1785636361.html

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чулпан хаматова, россия, украина, николай басков