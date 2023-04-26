https://ria.ru/20230426/milonov-1867822012.html

В Госдуме высказались о выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге

В Госдуме высказались о выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.04.2023

В Госдуме высказались о выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что думает о будущем выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:49

2023-04-26T13:49

2023-04-26T13:49

шоубиз

госдума рф

тату

санкт-петербург

юлия волкова

виталий милонов

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знаменитости

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что думает о будущем выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге. Он также подчеркнул, что если выступление будет приличным, то нет причин для его отмены. Ранее вокалистка "Тату" Лена Катина сообщила на своей странице в соцсети о воссоединении коллектива на матче "Спартак" – "Зенит" в Санкт-Петербурге. Девушки выступят седьмого мая на стадионе "Газпром Арена". Группа "Тату" была основана в 1999 году и распалась спустя 11 лет. Несмотря на это, участницы Лена Катина и Юля Волкова периодически воссоединялись ради совместных выступлений. В прошлом году они дали концерт в рамках проекта OVION SHOW на стадионе "Динамо" в Минске.

https://ria.ru/20220729/tatu-1805865290.html

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Александра Липатова

госдума рф, тату, санкт-петербург, юлия волкова, виталий милонов, елена катина, знаменитости, музыка