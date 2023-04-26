В Госдуме высказались о выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что думает о будущем выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге.
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"Никаких претензий относительно группы "Тату" на данный момент ни у кого возникнуть не должно. Образ остался, но можно вспомнить их позицию насчет бомбардировок Косово, они занимали патриотическую позицию. В последнее время я также не слышал, чтобы они плохо высказывались про нашу армию", – написал политик.
Он также подчеркнул, что если выступление будет приличным, то нет причин для его отмены.
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"Если для кого-то будет приятно, что они споют и воссоединятся как The Beatles – пускай поют. Главное, чтобы это было прилично и в рамках разумного, и люди радовались", – заключил Милонов.
Ранее вокалистка "Тату" Лена Катина сообщила на своей странице в соцсети о воссоединении коллектива на матче "Спартак" – "Зенит" в Санкт-Петербурге. Девушки выступят седьмого мая на стадионе "Газпром Арена".
Группа "Тату" была основана в 1999 году и распалась спустя 11 лет. Несмотря на это, участницы Лена Катина и Юля Волкова периодически воссоединялись ради совместных выступлений. В прошлом году они дали концерт в рамках проекта OVION SHOW на стадионе "Динамо" в Минске.