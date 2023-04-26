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В Госдуме высказались о выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.04.2023
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Шоубиз
 
13:49 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/milonov-1867822012.html
В Госдуме высказались о выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге
В Госдуме высказались о выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.04.2023
В Госдуме высказались о выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что думает о будущем выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:49
2023-04-26T13:49
шоубиз
госдума рф
тату
санкт-петербург
юлия волкова
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знаменитости
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что думает о будущем выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге. Он также подчеркнул, что если выступление будет приличным, то нет причин для его отмены. Ранее вокалистка "Тату" Лена Катина сообщила на своей странице в соцсети о воссоединении коллектива на матче "Спартак" – "Зенит" в Санкт-Петербурге. Девушки выступят седьмого мая на стадионе "Газпром Арена". Группа "Тату" была основана в 1999 году и распалась спустя 11 лет. Несмотря на это, участницы Лена Катина и Юля Волкова периодически воссоединялись ради совместных выступлений. В прошлом году они дали концерт в рамках проекта OVION SHOW на стадионе "Динамо" в Минске.
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госдума рф, тату, санкт-петербург, юлия волкова, виталий милонов, елена катина, знаменитости, музыка
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В Госдуме высказались о выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Максим Блинов, Филипп МануиловВиталий Милонов и группа "Тату"
Виталий Милонов и группа Тату - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов, Филипп Мануилов
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что думает о будущем выступлении группы "Тату" в Санкт-Петербурге.
«
"Никаких претензий относительно группы "Тату" на данный момент ни у кого возникнуть не должно. Образ остался, но можно вспомнить их позицию насчет бомбардировок Косово, они занимали патриотическую позицию. В последнее время я также не слышал, чтобы они плохо высказывались про нашу армию", – написал политик.
Он также подчеркнул, что если выступление будет приличным, то нет причин для его отмены.
«
"Если для кого-то будет приятно, что они споют и воссоединятся как The Beatles – пускай поют. Главное, чтобы это было прилично и в рамках разумного, и люди радовались", – заключил Милонов.
Ранее вокалистка "Тату" Лена Катина сообщила на своей странице в соцсети о воссоединении коллектива на матче "Спартак" – "Зенит" в Санкт-Петербурге. Девушки выступят седьмого мая на стадионе "Газпром Арена".
Группа "Тату" была основана в 1999 году и распалась спустя 11 лет. Несмотря на это, участницы Лена Катина и Юля Волкова периодически воссоединялись ради совместных выступлений. В прошлом году они дали концерт в рамках проекта OVION SHOW на стадионе "Динамо" в Минске.
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ШоубизГосдума РФТатуСанкт-ПетербургЮлия ВолковаВиталий МилоновЕлена КатинаЗнаменитостиМузыка
 
 
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