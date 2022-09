https://ria.ru/20220905/tatu-1814445300.html

Группа "Тату" воссоединилась в Минске для выступления

Российская группа "Тату" выступила в Минске впервые вместе за шесть лет после перерыва. Шоу прошло на стадионе "Динамо" в рамках проекта OVION SHOW.

МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Российская группа "Тату" выступила в Минске впервые вместе за шесть лет после перерыва. Шоу прошло на стадионе "Динамо" в рамках проекта OVION SHOW.Юлия Волкова и Лена Катина исполнили несколько хитов, среди которых "Не верь, не бойся, не проси", All The Things She Said, "Нас не догонят". Помимо "Тату" на сцене выступили также диджей Smash, Дана Соколова, рэпер Мот, Люся Чеботина, а также Серега и другие артисты.После шоу в своих социальных сетях Волкова разместила совместное фото с Катиной и заинтриговала поклонников возможным продолжением выступлений, написав фразу: "Дальше идем вместе".Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась в 2014 году. Ранее Катина поделилась тайной скандального поцелуя в клипе "Я сошла с ума".

