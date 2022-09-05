Рейтинг@Mail.ru
Группа "Тату" воссоединилась в Минске для выступления - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220905/tatu-1814445300.html
Группа "Тату" воссоединилась в Минске для выступления
Группа "Тату" воссоединилась в Минске для выступления - РИА Новости, 05.09.2022
Группа "Тату" воссоединилась в Минске для выступления
Российская группа "Тату" выступила в Минске впервые вместе за шесть лет после перерыва. Шоу прошло на стадионе "Динамо" в рамках проекта OVION SHOW. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:50
2022-09-05T09:50
шоубиз
знаменитости
тату
юлия волкова
елена катина
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814445053_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ccb6cad9d9d464c1086fa083819992a.jpg
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Российская группа "Тату" выступила в Минске впервые вместе за шесть лет после перерыва. Шоу прошло на стадионе "Динамо" в рамках проекта OVION SHOW.Юлия Волкова и Лена Катина исполнили несколько хитов, среди которых "Не верь, не бойся, не проси", All The Things She Said, "Нас не догонят". Помимо "Тату" на сцене выступили также диджей Smash, Дана Соколова, рэпер Мот, Люся Чеботина, а также Серега и другие артисты.После шоу в своих социальных сетях Волкова разместила совместное фото с Катиной и заинтриговала поклонников возможным продолжением выступлений, написав фразу: "Дальше идем вместе".Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась в 2014 году. Ранее Катина поделилась тайной скандального поцелуя в клипе "Я сошла с ума".
https://ria.ru/20220904/shoubiz-1814074152.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814445053_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_d6b9ee3e47c5e5306a41c75cec938d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, тату, юлия волкова, елена катина, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Тату, Юлия Волкова, Елена Катина, Шоу-бизнес
09:50 05.09.2022
 
Группа "Тату" воссоединилась в Минске для выступления

Группа "Тату" воссоединилась в Минске для выступления после шести лет перерыва

© Sputnik / Перейти в медиабанкКонцерт группы "Тату" в Минске
Концерт группы Тату в Минске
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Российская группа "Тату" выступила в Минске впервые вместе за шесть лет после перерыва. Шоу прошло на стадионе "Динамо" в рамках проекта OVION SHOW.
© Sputnik / Перейти в медиабанк

Солистки группы t.A.T.u. ("Тату") Юлия Волкова и Лена Катина выступают на концерте в рамках фестиваля Ovion Show на стадионе "Динамо" в Минске.

Концерт группы Тату в Минске
1 из 4

Солистки группы t.A.T.u. ("Тату") Юлия Волкова и Лена Катина выступают на концерте в рамках фестиваля Ovion Show на стадионе "Динамо" в Минске.

© Sputnik
Перейти в медиабанк
© Sputnik / Перейти в медиабанк

Это первое совместное выступление девушек за шесть лет.

Концерт группы Тату в Минске
2 из 4

Это первое совместное выступление девушек за шесть лет.

© Sputnik
Перейти в медиабанк
© Sputnik / Перейти в медиабанк

Фанаты были в восторге от временного воссоединения коллектива.

Концерт группы Тату в Минске
3 из 4

Фанаты были в восторге от временного воссоединения коллектива.

© Sputnik
Перейти в медиабанк
© Sputnik / Перейти в медиабанк

Девушки исполнили несколько хитов группы.

Группа Тату t.A.T.u.
4 из 4

Девушки исполнили несколько хитов группы.

© Sputnik
Перейти в медиабанк
1 из 4

Солистки группы t.A.T.u. ("Тату") Юлия Волкова и Лена Катина выступают на концерте в рамках фестиваля Ovion Show на стадионе "Динамо" в Минске.

© Sputnik
Перейти в медиабанк
2 из 4

Это первое совместное выступление девушек за шесть лет.

© Sputnik
Перейти в медиабанк
3 из 4

Фанаты были в восторге от временного воссоединения коллектива.

© Sputnik
Перейти в медиабанк
4 из 4

Девушки исполнили несколько хитов группы.

© Sputnik
Перейти в медиабанк
Юлия Волкова и Лена Катина исполнили несколько хитов, среди которых "Не верь, не бойся, не проси", All The Things She Said, "Нас не догонят". Помимо "Тату" на сцене выступили также диджей Smash, Дана Соколова, рэпер Мот, Люся Чеботина, а также Серега и другие артисты.
После шоу в своих социальных сетях Волкова разместила совместное фото с Катиной и заинтриговала поклонников возможным продолжением выступлений, написав фразу: "Дальше идем вместе".
Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась в 2014 году. Ранее Катина поделилась тайной скандального поцелуя в клипе "Я сошла с ума".
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в Instagram
Вчера, 10:00Шоубиз
Дела Пугачевой в России и концерты Меладзе в Москве: новости шоубиза
 
ШоубизЗнаменитостиТатуЮлия ВолковаЕлена КатинаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала