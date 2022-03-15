Лена Катина поделилась тайной скандального поцелуя в "Я сошла с ума"
Катина поделилась тайной скандального поцелуя в "Я сошла с ума" и проблемами с дикцией
© НТВЛена Катина в программе "Секрет на миллион"
© НТВ
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Лена Катина рассказала о сложностях съемок сцены поцелуя в клипе группы "Тату" "Я сошла с ума". Она отметила, что вместе с Юлей Волковой им было смешно.
"Мы очень смеялись и никак не могли снять сцену с поцелуем. Единственное, что нам удалось – это поцеловаться. А вот с таким же серьезным видом друг от друга отдалиться у нас не получилось. И при монтаже клипа Ваня (Иван Шаповалов – Прим. ред.) промотал отдаление друг от друга, то есть это перемотка назад кадра на сближение перед поцелуем", – призналась певица.
В шоу "Детектор" она добавила, что у нее также были проблемы с дикцией, поэтому ей приходилось тренировать речь с пробкой во рту.
"И, прежде чем записать песню, я сначала пропевала с пробкой во рту, а потом, вытащив ее, все записывалось на чистовую. Мне нужно было ходить с пробкой в сумке, потому что, если я ее забывала, Ваня (Иван Шаповалов – Прим. ред.) меня штрафовал", – добавила Катина.
Она отметила, что девушки никогда не интересовали ее в сексуальном плане, поэтому ее поведение в клипах – это сценический образ.
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