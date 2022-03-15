https://ria.ru/20220315/katina-1778238387.html

Лена Катина поделилась тайной скандального поцелуя в "Я сошла с ума"

Лена Катина поделилась тайной скандального поцелуя в "Я сошла с ума" - РИА Новости, 15.03.2022

Лена Катина поделилась тайной скандального поцелуя в "Я сошла с ума"

Лена Катина рассказала о сложностях съемок сцены поцелуя в клипе группы "Тату" "Я сошла с ума". Она отметила, что вместе с Юлей Волковой им было смешно. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:37

2022-03-15T13:37

2022-03-15T13:37

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Лена Катина рассказала о сложностях съемок сцены поцелуя в клипе группы "Тату" "Я сошла с ума". Она отметила, что вместе с Юлей Волковой им было смешно.В шоу "Детектор" она добавила, что у нее также были проблемы с дикцией, поэтому ей приходилось тренировать речь с пробкой во рту.Она отметила, что девушки никогда не интересовали ее в сексуальном плане, поэтому ее поведение в клипах – это сценический образ.Ранее Катина рассказала о пережитом в детстве изнасиловании.

https://ria.ru/20211005/katina-1753054169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, елена катина, тату