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Лена Катина поделилась тайной скандального поцелуя в "Я сошла с ума" - РИА Новости, 15.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220315/katina-1778238387.html
Лена Катина поделилась тайной скандального поцелуя в "Я сошла с ума"
Лена Катина поделилась тайной скандального поцелуя в "Я сошла с ума" - РИА Новости, 15.03.2022
Лена Катина поделилась тайной скандального поцелуя в "Я сошла с ума"
Лена Катина рассказала о сложностях съемок сцены поцелуя в клипе группы "Тату" "Я сошла с ума". Она отметила, что вместе с Юлей Волковой им было смешно. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:37
2022-03-15T13:37
шоубиз
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шоу-бизнес
елена катина
тату
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Лена Катина рассказала о сложностях съемок сцены поцелуя в клипе группы "Тату" "Я сошла с ума". Она отметила, что вместе с Юлей Волковой им было смешно.В шоу "Детектор" она добавила, что у нее также были проблемы с дикцией, поэтому ей приходилось тренировать речь с пробкой во рту.Она отметила, что девушки никогда не интересовали ее в сексуальном плане, поэтому ее поведение в клипах – это сценический образ.Ранее Катина рассказала о пережитом в детстве изнасиловании.
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знаменитости, шоу-бизнес, елена катина, тату
13:37 15.03.2022
 
Лена Катина поделилась тайной скандального поцелуя в "Я сошла с ума"

Катина поделилась тайной скандального поцелуя в "Я сошла с ума" и проблемами с дикцией

© НТВЛена Катина в программе "Секрет на миллион"
Лена Катина в программе Секрет на миллион
© НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Лена Катина рассказала о сложностях съемок сцены поцелуя в клипе группы "Тату" "Я сошла с ума". Она отметила, что вместе с Юлей Волковой им было смешно.

"Мы очень смеялись и никак не могли снять сцену с поцелуем. Единственное, что нам удалось – это поцеловаться. А вот с таким же серьезным видом друг от друга отдалиться у нас не получилось. И при монтаже клипа Ваня (Иван Шаповалов – Прим. ред.) промотал отдаление друг от друга, то есть это перемотка назад кадра на сближение перед поцелуем", – призналась певица.

В шоу "Детектор" она добавила, что у нее также были проблемы с дикцией, поэтому ей приходилось тренировать речь с пробкой во рту.

"И, прежде чем записать песню, я сначала пропевала с пробкой во рту, а потом, вытащив ее, все записывалось на чистовую. Мне нужно было ходить с пробкой в сумке, потому что, если я ее забывала, Ваня (Иван Шаповалов – Прим. ред.) меня штрафовал", – добавила Катина.

Она отметила, что девушки никогда не интересовали ее в сексуальном плане, поэтому ее поведение в клипах – это сценический образ.
Ранее Катина рассказала о пережитом в детстве изнасиловании.
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