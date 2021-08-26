https://ria.ru/20210826/katina-1747341363.html

Лена Катина рассказала о пережитом в детстве изнасиловании

Лена Катина рассказала о пережитом в детстве изнасиловании - РИА Новости, 26.08.2021

Лена Катина рассказала о пережитом в детстве изнасиловании

Бывшая участница группы "Тату" Лена Катина в программе "Секрет на миллион" рассказала о пережитом в детстве изнасиловании. Певица отметила, что спокойно может... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:39

2021-08-26T14:39

2021-08-26T14:39

шоубиз

юлия волкова

елена катина

тату

знаменитости

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывшая участница группы "Тату" Лена Катина в программе "Секрет на миллион" рассказала о пережитом в детстве изнасиловании. Певица отметила, что спокойно может об этом говорить, потому что прорабатывала травму с психологом.Артистке на тот момент было 11 лет, но она до сих пор помнит подробности.Пережив тяжелый эпизод, Катина вышла замуж за музыканта Сашо Кузмановича. В браке родился сын Александр. Через какое-то время пара развелась, однако Лена отметила, что сейчас состоит в других отношениях.Ранее Катина рассказала, был ли у нее секс с фанатами.

https://ria.ru/20200828/volkova-1576439001.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия волкова, елена катина, тату, знаменитости, нтв