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Шоубиз
https://ria.ru/20210826/katina-1747341363.html
Лена Катина рассказала о пережитом в детстве изнасиловании
Лена Катина рассказала о пережитом в детстве изнасиловании - РИА Новости, 26.08.2021
Лена Катина рассказала о пережитом в детстве изнасиловании
Бывшая участница группы "Тату" Лена Катина в программе "Секрет на миллион" рассказала о пережитом в детстве изнасиловании. Певица отметила, что спокойно может... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:39
2021-08-26T14:39
шоубиз
юлия волкова
елена катина
тату
знаменитости
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывшая участница группы "Тату" Лена Катина в программе "Секрет на миллион" рассказала о пережитом в детстве изнасиловании. Певица отметила, что спокойно может об этом говорить, потому что прорабатывала травму с психологом.Артистке на тот момент было 11 лет, но она до сих пор помнит подробности.Пережив тяжелый эпизод, Катина вышла замуж за музыканта Сашо Кузмановича. В браке родился сын Александр. Через какое-то время пара развелась, однако Лена отметила, что сейчас состоит в других отношениях.Ранее Катина рассказала, был ли у нее секс с фанатами.
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юлия волкова, елена катина, тату, знаменитости, нтв
14:39 26.08.2021
 

Лена Катина рассказала о пережитом в детстве изнасиловании

© НТВЛена Катина в программе "Секрет на миллион"
Лена Катина в программе Секрет на миллион
© НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывшая участница группы "Тату" Лена Катина в программе "Секрет на миллион" рассказала о пережитом в детстве изнасиловании. Певица отметила, что спокойно может об этом говорить, потому что прорабатывала травму с психологом.
Артистке на тот момент было 11 лет, но она до сих пор помнит подробности.

"Это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго работала. Готова об этом говорить, чтобы помочь другим подросткам с этим справиться", — рассказала Лена.

Пережив тяжелый эпизод, Катина вышла замуж за музыканта Сашо Кузмановича. В браке родился сын Александр. Через какое-то время пара развелась, однако Лена отметила, что сейчас состоит в других отношениях.
Ранее Катина рассказала, был ли у нее секс с фанатами.
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