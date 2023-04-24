https://ria.ru/20230424/tatu-1867329890.html
Группа "Тату" воссоединится в мае
Группа "Тату" воссоединится в мае - РИА Новости, 24.04.2023
Группа "Тату" воссоединится в мае
Группа "Тату" выступит 7 мая на матче "Зенит – "Спартак" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вокалистка коллектива Лена Катина на... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:53
2023-04-24T13:53
2023-04-24T13:53
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тату
юлия волкова
санкт-петербург
елена катина
знаменитости
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Группа "Тату" выступит 7 мая на матче "Зенит – "Спартак" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вокалистка коллектива Лена Катина на своей странице в соцсети. Поклонники с воодушевлением восприняли новость о совместном выступлении девушек. Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась спустя 12 лет. После этого вокалистки "Тату" Лена Катина и Юля Волкова занялись сольной карьерой, но периодически воссоединялись для совместных концертов. В прошлом году дуэт выступил в Минске на стадионе "Динамо" в рамках проекта OVION SHOW. После Волкова выложила в соцсети совместный снимок с коллегой и подписала его: "Дальше идем вместе". Тем не менее коллектив так и не воссоединился.
https://ria.ru/20220729/tatu-1805865290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тату, юлия волкова, санкт-петербург, елена катина, знаменитости
Шоубиз, Тату, Юлия Волкова, Санкт-Петербург, Елена Катина, Знаменитости
Группа "Тату" воссоединится в мае
Группа "Тату" выступит на матче в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Группа "Тату" выступит 7 мая на матче "Зенит – "Спартак" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вокалистка коллектива Лена Катина на своей странице в соцсети.
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"Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре", – рассказала певица.
Поклонники с воодушевлением восприняли новость о совместном выступлении девушек.
«
"Ура, снова вместе!", "Это прекрасно!", "Девочки, давайте сольный концерт!", "А когда будет концерт в Москве?" – отреагировали пользователи Сети.
Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась спустя 12 лет. После этого вокалистки "Тату" Лена Катина и Юля Волкова занялись сольной карьерой, но периодически воссоединялись для совместных концертов.
В прошлом году дуэт выступил
в Минске на стадионе "Динамо" в рамках проекта OVION SHOW. После Волкова выложила в соцсети совместный снимок с коллегой и подписала его: "Дальше идем вместе". Тем не менее коллектив так и не воссоединился.
Группа "Тату" объявила о воссоединении