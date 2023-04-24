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Группа "Тату" воссоединится в мае - РИА Новости, 24.04.2023
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Шоубиз
 
13:53 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/tatu-1867329890.html
Группа "Тату" воссоединится в мае
Группа "Тату" воссоединится в мае - РИА Новости, 24.04.2023
Группа "Тату" воссоединится в мае
Группа "Тату" выступит 7 мая на матче "Зенит – "Спартак" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вокалистка коллектива Лена Катина на... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:53
2023-04-24T13:53
шоубиз
тату
юлия волкова
санкт-петербург
елена катина
знаменитости
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Группа "Тату" выступит 7 мая на матче "Зенит – "Спартак" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вокалистка коллектива Лена Катина на своей странице в соцсети. Поклонники с воодушевлением восприняли новость о совместном выступлении девушек. Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась спустя 12 лет. После этого вокалистки "Тату" Лена Катина и Юля Волкова занялись сольной карьерой, но периодически воссоединялись для совместных концертов. В прошлом году дуэт выступил в Минске на стадионе "Динамо" в рамках проекта OVION SHOW. После Волкова выложила в соцсети совместный снимок с коллегой и подписала его: "Дальше идем вместе". Тем не менее коллектив так и не воссоединился.
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тату, юлия волкова, санкт-петербург, елена катина, знаменитости
Шоубиз, Тату, Юлия Волкова, Санкт-Петербург, Елена Катина, Знаменитости
Группа "Тату" воссоединится в мае

Группа "Тату" выступит на матче в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Илья ГригорьевСолистки группы t.A.T.u Юля Волкова и Лена Катина
Солистки группы t.A.T.u Юля Волкова и Лена Катина - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Илья Григорьев
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Группа "Тату" выступит 7 мая на матче "Зенит – "Спартак" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вокалистка коллектива Лена Катина на своей странице в соцсети.
© Изображение, опубликованное в социальной сети Лены КатинойАфиша выступления t.A.T.u на "Газпром Арене"
Афиша выступления t.A.T.u на Газпром Арене
© Изображение, опубликованное в социальной сети Лены Катиной
Афиша выступления t.A.T.u на "Газпром Арене"
«
"Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре", – рассказала певица.
Поклонники с воодушевлением восприняли новость о совместном выступлении девушек.
«
"Ура, снова вместе!", "Это прекрасно!", "Девочки, давайте сольный концерт!", "А когда будет концерт в Москве?" – отреагировали пользователи Сети.
Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась спустя 12 лет. После этого вокалистки "Тату" Лена Катина и Юля Волкова занялись сольной карьерой, но периодически воссоединялись для совместных концертов.
В прошлом году дуэт выступил в Минске на стадионе "Динамо" в рамках проекта OVION SHOW. После Волкова выложила в соцсети совместный снимок с коллегой и подписала его: "Дальше идем вместе". Тем не менее коллектив так и не воссоединился.
Группа Тату на официальном открытии конкурса Евровидение-2009 в Евродоме - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Группа "Тату" объявила о воссоединении
29 июля 2022, 14:45
 
ШоубизТатуЮлия ВолковаСанкт-ПетербургЕлена КатинаЗнаменитости
 
 
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