https://ria.ru/20230424/tatu-1867329890.html

Группа "Тату" воссоединится в мае

Группа "Тату" воссоединится в мае - РИА Новости, 24.04.2023

Группа "Тату" воссоединится в мае

Группа "Тату" выступит 7 мая на матче "Зенит – "Спартак" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вокалистка коллектива Лена Катина на... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:53

2023-04-24T13:53

2023-04-24T13:53

шоубиз

тату

юлия волкова

санкт-петербург

елена катина

знаменитости

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Группа "Тату" выступит 7 мая на матче "Зенит – "Спартак" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вокалистка коллектива Лена Катина на своей странице в соцсети. Поклонники с воодушевлением восприняли новость о совместном выступлении девушек. Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась спустя 12 лет. После этого вокалистки "Тату" Лена Катина и Юля Волкова занялись сольной карьерой, но периодически воссоединялись для совместных концертов. В прошлом году дуэт выступил в Минске на стадионе "Динамо" в рамках проекта OVION SHOW. После Волкова выложила в соцсети совместный снимок с коллегой и подписала его: "Дальше идем вместе". Тем не менее коллектив так и не воссоединился.

https://ria.ru/20220729/tatu-1805865290.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тату, юлия волкова, санкт-петербург, елена катина, знаменитости