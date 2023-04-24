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Пономарев*: за убийством Татарского и Дугиной стоят одни и те же люди - РИА Новости, 24.04.2023
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13:18 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/ubiystva-1867326825.html
Пономарев*: за убийством Татарского и Дугиной стоят одни и те же люди
Пономарев*: за убийством Татарского и Дугиной стоят одни и те же люди - РИА Новости, 24.04.2023
Пономарев*: за убийством Татарского и Дугиной стоят одни и те же люди
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что за убийством военного корреспондента... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:18
2023-04-24T13:18
илья пономарев
россия
взрыв в кафе в петербурге
дарья дугина
владлен татарский
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что за убийством военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) якобы стоит некая группировка "Национальная республиканская армия", взявшая ранее ответственность за гибель российского политолога Дарьи Дугиной, пишет в понедельник издание Politico. Ранее Пономарев*, находящийся за границей и объявленный Россией в международный розыск, заявлял, что к гибели Дугиной также якобы причастны диверсанты из "Национальной республиканской армии", которые вышли на связь с ним и которым он оказывал помощь. В Совете Федераций такие утверждения назвали "бредом". "Пономарев* заявляет, что она (Дарья Трепова – ред.) не совершала преступления, вместо этого настаивая на том, что это была "Национальная республиканская армия" – теневая группировка, которая также взяла ответственность за подрыв машины в августе, в результате которого погибла Дугина", - говорится в сообщении издания. Иноагент отметил, что организация состоит из 24 "молодых радикальных активистов", а внутри группы существуют разные мнения и позиции. Об этом Пономарев* судит из услышанного во время общения с ними, которое происходило "только дистанционно". Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"** Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). Татарский посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иноагента и запрещенная в России.
https://ria.ru/20230414/tatarskiy-1865210174.html
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илья пономарев, россия, взрыв в кафе в петербурге, дарья дугина, владлен татарский, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Илья Пономарев, Россия, Взрыв в кафе в Петербурге, Дарья Дугина, Владлен Татарский, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Пономарев*: за убийством Татарского и Дугиной стоят одни и те же люди

Пономарев: за убийством Татарского и Дугиной стоит "Национальная республиканская армия"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Сотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что за убийством военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) якобы стоит некая группировка "Национальная республиканская армия", взявшая ранее ответственность за гибель российского политолога Дарьи Дугиной, пишет в понедельник издание Politico.
Ранее Пономарев*, находящийся за границей и объявленный Россией в международный розыск, заявлял, что к гибели Дугиной также якобы причастны диверсанты из "Национальной республиканской армии", которые вышли на связь с ним и которым он оказывал помощь. В Совете Федераций такие утверждения назвали "бредом".
"Пономарев* заявляет, что она (Дарья Трепова – ред.) не совершала преступления, вместо этого настаивая на том, что это была "Национальная республиканская армия" – теневая группировка, которая также взяла ответственность за подрыв машины в августе, в результате которого погибла Дугина", - говорится в сообщении издания.
Иноагент отметил, что организация состоит из 24 "молодых радикальных активистов", а внутри группы существуют разные мнения и позиции. Об этом Пономарев* судит из услышанного во время общения с ними, которое происходило "только дистанционно".
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14 апреля, 05:33
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"** Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ).
Татарский посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, выполняющая функции иноагента и запрещенная в России.
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Илья ПономаревРоссияВзрыв в кафе в ПетербургеДарья ДугинаВладлен ТатарскийПодрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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