Пономарев*: за убийством Татарского и Дугиной стоят одни и те же люди
Пономарев: за убийством Татарского и Дугиной стоит "Национальная республиканская армия"
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Сотрудники полиции у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что за убийством военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) якобы стоит некая группировка "Национальная республиканская армия", взявшая ранее ответственность за гибель российского политолога Дарьи Дугиной, пишет в понедельник издание Politico.
Ранее Пономарев*, находящийся за границей и объявленный Россией в международный розыск, заявлял, что к гибели Дугиной также якобы причастны диверсанты из "Национальной республиканской армии", которые вышли на связь с ним и которым он оказывал помощь. В Совете Федераций такие утверждения назвали "бредом".
"Пономарев* заявляет, что она (Дарья Трепова – ред.) не совершала преступления, вместо этого настаивая на том, что это была "Национальная республиканская армия" – теневая группировка, которая также взяла ответственность за подрыв машины в августе, в результате которого погибла Дугина", - говорится в сообщении издания.
Иноагент отметил, что организация состоит из 24 "молодых радикальных активистов", а внутри группы существуют разные мнения и позиции. Об этом Пономарев* судит из услышанного во время общения с ними, которое происходило "только дистанционно".
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"** Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ).
Татарский посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, выполняющая функции иноагента и запрещенная в России.