https://ria.ru/20230424/ubiystva-1867326825.html

Пономарев*: за убийством Татарского и Дугиной стоят одни и те же люди

Пономарев*: за убийством Татарского и Дугиной стоят одни и те же люди - РИА Новости, 24.04.2023

Пономарев*: за убийством Татарского и Дугиной стоят одни и те же люди

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что за убийством военного корреспондента... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:18

2023-04-24T13:18

2023-04-24T13:18

илья пономарев

россия

взрыв в кафе в петербурге

дарья дугина

владлен татарский

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что за убийством военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) якобы стоит некая группировка "Национальная республиканская армия", взявшая ранее ответственность за гибель российского политолога Дарьи Дугиной, пишет в понедельник издание Politico. Ранее Пономарев*, находящийся за границей и объявленный Россией в международный розыск, заявлял, что к гибели Дугиной также якобы причастны диверсанты из "Национальной республиканской армии", которые вышли на связь с ним и которым он оказывал помощь. В Совете Федераций такие утверждения назвали "бредом". "Пономарев* заявляет, что она (Дарья Трепова – ред.) не совершала преступления, вместо этого настаивая на том, что это была "Национальная республиканская армия" – теневая группировка, которая также взяла ответственность за подрыв машины в августе, в результате которого погибла Дугина", - говорится в сообщении издания. Иноагент отметил, что организация состоит из 24 "молодых радикальных активистов", а внутри группы существуют разные мнения и позиции. Об этом Пономарев* судит из услышанного во время общения с ними, которое происходило "только дистанционно". Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"** Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). Татарский посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иноагента и запрещенная в России.

https://ria.ru/20230414/tatarskiy-1865210174.html

https://ria.ru/20230403/vina-1862712433.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

илья пономарев, россия, взрыв в кафе в петербурге, дарья дугина, владлен татарский, подрыв автомобиля дарьи дугиной