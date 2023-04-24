https://ria.ru/20230424/reyting-1867239594.html

Названы регионы — лидеры по доходности вложений в недвижимость

Названы регионы — лидеры по доходности вложений в недвижимость - РИА Новости, 24.04.2023

Названы регионы — лидеры по доходности вложений в недвижимость

Лидерами среди российских регионов по доходности инвестиций в недвижимость за последние пять лет стали Краснодарский край и Республика Алтай, в конце списка —... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T00:08

2023-04-24T00:08

2023-04-24T05:48

краснодарский край

россия

оренбургская область

риа рейтинг

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Лидерами среди российских регионов по доходности инвестиций в недвижимость за последние пять лет стали Краснодарский край и Республика Алтай, в конце списка — Ленинградская и Оренбургская области, свидетельствует исследование РИА Новости*.Инвестиции в недвижимостьИдея инвестировать в недвижимость исторически популярна в России. Множество финансовых кризисов в последние десятилетия подтверждают статус недвижимости как одного из самых надежных способов долгосрочного сбережения. При этом недвижимость не просто позволяет сохранить средства, но и заработать дополнительно. Поэтому жилая недвижимость зачастую приобретается с расчетом перепродажи или получения от нее арендного дохода. По оценкам профессиональных риэлторов, в пиковые моменты каждая пятая продаваемая на рынке квартира служила инвестиционным целям.Эксперты отмечают, что последние несколько лет недвижимость показала очень высокие темпы роста цен. Те, кто инвестировал в нее в начале волны этого роста, много выиграли. По оценками экспертов РИА Новости, среднегодовая доходность вложений в недвижимость в среднем в России в последние пять лет была на 9% выше ежегодной инфляции. Аналитики обращают внимание, что средние значения дают индикативную оценку, так как в каждом конкретном случае (для разных объектов недвижимости, различных локаций) результаты будут отличаться. Согласно исследованию, ситуация в отдельных регионах РФ очень сильно отличается от средней картины по стране. Поэтому для определения этих различий эксперты РИА Новости проанализировали статистику и составили рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость за последние пять лет. Доходность для целей исследования считалась в среднем за пять лет (2018-2022 годы) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчётов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.Лидеры рейтингаСогласно исследованию, некоторые регионы характеризуются высокой доходностью инвестиций в недвижимость в последние годы. В трех регионах среднегодовая доходность с корректировкой на потребительскую инфляцию составила более 15% годовых, а еще в 15 регионах эта доходность была в диапазоне 10%-15% годовых.Лидером рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость стал Краснодарский край, где в 2018-2022 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 19,7% годовых. Такой высокий результат стал возможен из-за быстрого удорожания квартир как в столице края, так и на побережье Черного моря, поясняют эксперты. Аналитики отмечают, что по ряду ценовых параметров Сочи уже обгоняет Москву по уровню цен на недвижимость, а инвестиции в курортную недвижимость в последние пару лет могли принести кратный доход. При этом Краснодарский край характеризуется масштабным строительством жилья (35 миллионов квадратных метров за пять лет), уступая в объемах строительства лишь Московскому региону, но опережая его в пересчете на количество проживающих людей.Немного меньше доходность инвестиций в недвижимость — в Республике Алтай. В этом регионе доходность за пять лет составила 18,2%. На третьей строчке разместилась Республика Адыгея (15,9%), которая показала схожую динамику с Краснодарским краем, что не удивительно, учитывая, что республика является анклавом внутри Краснодарского края.Также в десятку лидеров вошли: Татарстан (чистая доходность инвестиций в недвижимость за вычетом инфляции — 13,2%), Амурская область (13,1%), Кемеровская область (13%), Республика Тыва (13%), Пермский край (12,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (12,6%) и Иркутская область (12,5%). Почти во всех регионах-лидерах квартиры в 2021-2022 годах заметно дорожали. Эксперты обращают внимание, что высокая доходность отмечалась во многих регионах за Уралом.Москва в рейтинге заняла 37-е место с ежегодной доходностью инвестиций в недвижимость за пять лет на уровне 8,2% годовых. При этом Санкт-Петербург расположился на 62 позиции рейтинга (6,3%).Эксперты отмечают, что последние годы на фоне бурного роста ипотеки цены на недвижимость росли практически повсеместно и зачастую достаточно быстро. Половина регионов в 2018-2022 годах показала доходность в 8% годовых, что можно признать очень хорошим результатом. Правда, считают эксперты, у этой медали есть и обратная сторона: те, у кого нет своего жилья, стали иметь меньше возможностей его купить из-за высокой стоимости, так как доходы растут медленнее цен на квартиры, то есть доступность жилья снижается.Доходность vs инфляцияПоследнюю строчку рейтинга заняла Оренбургская область, где чистая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет составила 1,2% годовых. Таким образом, доходность инвестиций в недвижимость в Оренбургской области оказалась в 16 раз ниже, чем в Краснодарском крае. Несколько лучше результат в Ленинградской области – 2% годовых. Фактически в этих двух регионах доходность инвестиций в недвижимость лишь немногим выше, чем потребительская инфляция, но при этом положительная доходность все же наблюдалась во всех проанализированных регионах, отмечают аналитики.В Ростовской области и Республике Коми доходность недвижимости находится в диапазоне 2,3-2,6%. А доходностью от 3% до 5% характеризуются еще девять регионов. Эксперты отмечают, что многие регионы демонстрировали очень невысокий рост цен на квартиры, и положительная доходность инвестиций в недвижимость обеспечивалась фактически за счет арендных платежей. Согласно результатам исследования, десять регионов имели отрицательную доходность без учета аренды. В частности, доходность владения недвижимостью в Оренбургской области в среднем в год составляла почти -4%, если жилье не сдавалось в аренду.В среднем в России доходность от сдачи в аренду составляла примерно 4% годовых. При этом в 15 регионах доходность от сдачи в аренду была в последние годы меньше 3% (что характерно для многих субъектов с высокими ценами на недвижимость), а в ряде регионов арендная доходность превышала 5%.Согласно исследованию, в Ненецком автономном округе доходность от сдачи жилья в аренду составляла 6,3%, что является самой большой средней доходностью среди российских регионов. Также высокая арендная доходность наблюдалась в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Еврейской автономной области, Московской, Новгородской и Смоленской областях, а также в Республике Коми и Оренбургской области.Вероятно, в ближайшие несколько лет во многих регионах чистая доходность инвестиций в недвижимость может оказаться отрицательной, считают аналитики. Во-первых, в ряде регионов цены на недвижимость стали по-настоящему высокими, и потенциал роста стоимости (при текущих зарплатах) весьма ограничен. Во-вторых, условия по ипотеке стали несколько жестче и могут оставаться такими несколько лет. В-третьих, высокие цены активизировали строительство. Каждый год бьются рекорды ввода жилья, однако продажи по текущим ценам и условиям не поглощают всего предложения, поэтому можно ожидать умеренного снижения в ряде городов и регионов цен на строящееся жилье, что найдет свое отражение и в стоимости вторички, отмечают эксперты.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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https://realty.ria.ru/20230411/spros-1864583103.html

https://realty.ria.ru/20230412/samolet-1864667403.html

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краснодарский край, россия, оренбургская область, риа рейтинг