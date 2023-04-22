https://ria.ru/20230422/znamenitosti-1864458893.html

Как в воду глядели: кто из знаменитостей предсказал свою гибель

Как в воду глядели: кто из знаменитостей предсказал свою гибель - РИА Новости, 22.04.2023

Как в воду глядели: кто из знаменитостей предсказал свою гибель

Прошло чуть больше месяца со дня трагической гибели основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова, который провалился под лед 20 марта. Фанаты группы сразу заметили... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T08:00

2023-04-22T08:00

2023-04-22T08:03

шоубиз

шоу-бизнес

джон леннон

децл (кирилл толмацкий)

умер децл

владимир высоцкий (автор песен)

игорь тальков

олег даль

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Елена Громова. Прошло чуть больше месяца со дня трагической гибели основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова, который провалился под лед 20 марта. Фанаты группы сразу заметили мистическое совпадение — шесть лет назад коллектив выпустил трек Volga, где есть строки: "С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону". Кто еще из знаменитостей предвидел свою смерть — в материале РИА Новости. Игорь Тальков — предсказал, что погибнет на концерте"Не волнуйтесь, я умру не сегодня, а при большом скоплении народа. И скорее всего, от револьверного выстрела", — говорил рок-музыкант Игорь Тальков. Эти слова он произнес на борту самолета по дороге на гастроли за Урал. Тогда лайнер попал в зону турбулентности. Тальков оказался прав. Шестого октября 1991-го его застрелили за кулисами на концерте в СКК "Юбилейный" в Петербурге. Пуля попала прямо в сердце, спасти 34-летнего артиста не удалось.Тогда же сбылись еще одни слова музыканта. Ранее он уверял, что его убийцу не найдут. Так и вышло. Более 30 лет остается неизвестным, кто застрелил артиста. Среди подозреваемых в разное время были многие, в том числе Игорь Малахов, охранник певицы Азизы (с него позже сняли обвинения. — Прим. ред.), а также Валерий Шляфман, экс-администратор группы Талькова. В январе прошлого года следствие просило заочно его арестовать. Владимир Высоцкий — описал свою гибель в стихах"Мне меньше полувека — сорок с лишним, —Я жив, тобой и Господом храним.Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,Мне есть чем оправдаться перед Ним", — строки из стихотворения Владимира Высоцкого "И снизу лед, и сверху".Это одна из последних работ культового актера, поэта и музыканта. И не единственное произведение 1980 года, где артист говорит о своей смерти. Поклонники часто обсуждают стих "Общаюсь с тишиной я…", в котором Высоцкий словно предвидит свою кончину. "Жизнь — алфавит: я где-тоУже в "це-че-ша-ще", —Уйду я в это летоВ малиновом плаще".Певец не единожды оказывался на краю гибели. Попадал в аварии, страдал от пагубных зависимостей, пережил несколько клинических смертей. Но его сердце, и правда, остановилось летом — 25 июля 1980 года. Ему было 42. Джон Леннон — предчувствовал, что уйдет до 40 Секретарь The Beatles Фрида Келли вспоминает: Джон Леннон часто говорил ей, что не доживет до сорока. Музыкант якобы заявил: "Либо наш самолет упадет, либо нас прикончит какой-нибудь чокнутый". Сбылось второе. Леннона не стало 9 октября 1980 года. Он не дожил до 40-летия пару месяцев. Лидера The Beatles на глазах у супруги Йоко Оно застрелил некий Марк Чепмен, которому Леннон за несколько часов до смерти оставил автограф. Убийца не пытался скрыться. Когда приехала полиция, он спокойно читал "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. А после признался, что задумывался о покушении не только на Джона Леннона."Я убил его, потому что он был очень знаменит. Это единственная причина, мне хотелось прославиться. Слишком эгоистично", — спустя время признавался Чепмен. Его приговорили к пожизненному заключению с правом досрочного освобождения не ранее чем через 20 лет. В сентябре 2022 года Чепмену в 12-й раз отказали в просьбе о выходе из тюрьмы. Децл — инсценировал свою кончину? На пресс-конференции в 2007 году Кирилл Толмацкий сказал, что инсценирует свою смерть в 35. Спустя 15 лет, 3 февраля 2019-го, СМИ сотрясли заголовки: "В возрасте 35 лет умер Децл". Рэперу стало плохо после выступления в Ижевске, он потерял сознание в гримерке. Приехавшие на вызов врачи около получаса пытались спасти артиста, но не смогли. Позже отец исполнителя продюсер Александр Толмацкий рассказал, что у сына был порок сердца. Однако на фоне трагедии пресса и фанаты продолжали вспоминать слова музыканта об инсценировке своей смерти в 35 лет. В Сети даже появились гипотезы о том, что Толмацкий осуществил задуманное и все еще жив."У него было много интервью, где речь шла о смерти. Я считаю, что лучше тему смерти не употреблять в реальной жизни. Нельзя с ней заигрывать. Он слишком часто об этом говорил", – вспоминал отец Децла. Тупак Шакур — о смерти рассказал друг Еще один рэпер, предсказавший свою смерть, — Тупак Шакур. Друг музыканта хип-хоп-исполнитель Smooth B однажды заявил, что его товарищ умрет до 25 лет. Он ошибся. Тупак до этого возраста дожил, но 26-летие не отпраздновал. Исполнитель хита Hit 'Em Up умер 13 сентября 1996 года после перестрелки в Лас-Вегасе, произошедшей несколькими днями ранее. Рэпер ехал в ночной клуб после боя с участием Майка Тайсона. По дороге с его автомобилем сравнялась другая машина, из которой неизвестные несколько раз выстрелили по Тупаку и его товарищу. Музыканта в тяжелом состоянии ввели в медикаментозную кому, но через шесть дней он умер. Убийство Тупака обросло множеством конспирологических теорий. Некоторые предполагают, что он разыграл свой уход, "чтобы сбежать от долгов, давления славы и бандитских разборок". Так, основатель лейбла Death Row Records Шуг Найт утверждал, что Тупак открыто говорил об инсценировке своей смерти во время поездки на Гавайи. А незадолго до трагедии выпустил клип на песню I Ain't Mad At Cha, в котором в него стреляют.

https://ria.ru/20230410/abba-1864194120.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

шоу-бизнес, джон леннон, децл (кирилл толмацкий), умер децл, владимир высоцкий (автор песен), игорь тальков, олег даль, звезды, знаменитости, убийство, the beatles