https://ria.ru/20221215/detsl-1838979989.html
Отец Децла ответил на слухи об инсценировке смерти сына
Отец Децла ответил на слухи об инсценировке смерти сына - РИА Новости, 15.12.2022
Отец Децла ответил на слухи об инсценировке смерти сына
Отец рэпера Дэцла (Кирилла Толмацкого) Александр опроверг слухи об инсценировке смерти сына. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:30
2022-12-15T18:30
2022-12-15T18:31
шоубиз
децл (кирилл толмацкий)
знаменитости
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Отец рэпера Дэцла (Кирилла Толмацкого) Александр опроверг слухи об инсценировке смерти сына. Также он признался, что причиной ухода артиста из жизни стали проблемы с сердцем. Кроме того, он опроверг влияние пагубных привычек на смерть рэпера. Также, по мнению продюсера, Децлу не стоило "заигрывать" с темой ухода из жизни.Несколько лет назад исполнитель заявил в одном из интервью, что инсценирует смерть в возрасте 35 лет. Его высказывание в дальнейшем породило слухи, что музыкант до сих пор жив. Децл умер 3 февраля 2019 года. Ему было 35 лет. Причиной смерти знаменитости назвали сердечную недостаточность. Ранее мать артиста пожаловалась, что вдова сына не дает ей общаться с внуком. По словам женщины, семья рэпера также не посещала его могилу.
https://ria.ru/20211103/detsl-1757586816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
децл (кирилл толмацкий), знаменитости
Шоубиз, Децл (Кирилл Толмацкий), Знаменитости
18:30 15.12.2022 (обновлено: 18:31 15.12.2022)
Отец Децла ответил на слухи об инсценировке смерти сына
Отец Децла Александр Толмацкий ответил на слухи об инсценировке смерти сына
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Отец рэпера Дэцла (Кирилла Толмацкого) Александр опроверг слухи об инсценировке смерти сына.
"Многое из того, что он говорил, пытаются анализировать, выстраивать теории. Теории заговора иногда. Но так сложилась жизнь. Видимо, где-то ему было написано эти 35 лет. Для меня это был шок", – поделился продюсер в эфире "Судьба человека".
Также он признался, что причиной ухода артиста из жизни стали проблемы с сердцем.
"Мы получили заключение после смерти. Это был порок сердца, который у него был. В какой-то момент это произошло. Нагрузка, конфликты в семье", – сообщил Толмацкий-старший.
Кроме того, он опроверг влияние пагубных привычек на смерть рэпера.
"Он не употреблял наркотики. Алкоголь он не пил", – признался отец музыканта.
Также, по мнению продюсера, Децлу не стоило "заигрывать" с темой ухода из жизни.
"У него было много интервью, где речь шла о смерти. Я считаю, что лучше тему смерти не употреблять в реальной жизни. Нельзя с ней заигрывать. Он слишком часто об этом говорил", – заключил родственник артиста.
Несколько лет назад исполнитель заявил в одном из интервью, что инсценирует смерть в возрасте 35 лет. Его высказывание в дальнейшем породило слухи, что музыкант до сих пор жив.
Децл умер 3 февраля 2019 года. Ему было 35 лет. Причиной смерти знаменитости назвали сердечную недостаточность.
Ранее мать артиста пожаловалась
, что вдова сына не дает ей общаться с внуком. По словам женщины, семья рэпера также не посещала его могилу.