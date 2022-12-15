https://ria.ru/20221215/detsl-1838979989.html

Отец Децла ответил на слухи об инсценировке смерти сына

Отец Децла ответил на слухи об инсценировке смерти сына - РИА Новости, 15.12.2022

Отец Децла ответил на слухи об инсценировке смерти сына

Отец рэпера Дэцла (Кирилла Толмацкого) Александр опроверг слухи об инсценировке смерти сына. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:30

2022-12-15T18:30

2022-12-15T18:31

шоубиз

децл (кирилл толмацкий)

знаменитости

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Отец рэпера Дэцла (Кирилла Толмацкого) Александр опроверг слухи об инсценировке смерти сына. Также он признался, что причиной ухода артиста из жизни стали проблемы с сердцем. Кроме того, он опроверг влияние пагубных привычек на смерть рэпера. Также, по мнению продюсера, Децлу не стоило "заигрывать" с темой ухода из жизни.Несколько лет назад исполнитель заявил в одном из интервью, что инсценирует смерть в возрасте 35 лет. Его высказывание в дальнейшем породило слухи, что музыкант до сих пор жив. Децл умер 3 февраля 2019 года. Ему было 35 лет. Причиной смерти знаменитости назвали сердечную недостаточность. Ранее мать артиста пожаловалась, что вдова сына не дает ей общаться с внуком. По словам женщины, семья рэпера также не посещала его могилу.

https://ria.ru/20211103/detsl-1757586816.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

децл (кирилл толмацкий), знаменитости