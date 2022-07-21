https://ria.ru/20220721/detsl-1803969154.html

Мать Децла пожаловалась, что ей не дают общаться с внуком

Мать Децла пожаловалась, что ей не дают общаться с внуком - РИА Новости, 21.07.2022

Мать Децла пожаловалась, что ей не дают общаться с внуком

Мать Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина рассказала, что после смерти сына у нее прекратилось общение с невесткой и внуком Антонием. По словам женщины, ее... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:23

2022-07-21T16:23

2022-07-21T16:23

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децл (кирилл толмацкий)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мать Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина рассказала, что после смерти сына у нее прекратилось общение с невесткой и внуком Антонием. По словам женщины, ее заблокировали во всех социальных сетях.Женщина отметила, что родственники не появляются на кладбище, передает портал Teleprogramma.pro.Толмацкий скончался 4 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.

https://ria.ru/20220720/rotaru-1803632719.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, децл (кирилл толмацкий), шоу-бизнес