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Мать Децла пожаловалась, что ей не дают общаться с внуком - РИА Новости, 21.07.2022
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Шоубиз
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Мать Децла пожаловалась, что ей не дают общаться с внуком
Мать Децла пожаловалась, что ей не дают общаться с внуком - РИА Новости, 21.07.2022
Мать Децла пожаловалась, что ей не дают общаться с внуком
Мать Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина рассказала, что после смерти сына у нее прекратилось общение с невесткой и внуком Антонием. По словам женщины, ее... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:23
2022-07-21T16:23
шоубиз
знаменитости
децл (кирилл толмацкий)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мать Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина рассказала, что после смерти сына у нее прекратилось общение с невесткой и внуком Антонием. По словам женщины, ее заблокировали во всех социальных сетях.Женщина отметила, что родственники не появляются на кладбище, передает портал Teleprogramma.pro.Толмацкий скончался 4 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.
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знаменитости, децл (кирилл толмацкий), шоу-бизнес
16:23 21.07.2022
 
Мать Децла пожаловалась, что ей не дают общаться с внуком

Мать Децла Ирина пожаловалась, что ей не дают общаться с внуком Антонием

© Depositphotos / hurricanehankРоссийский исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл
Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Depositphotos / hurricanehank
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мать Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина рассказала, что после смерти сына у нее прекратилось общение с невесткой и внуком Антонием. По словам женщины, ее заблокировали во всех социальных сетях.

"Пока общения у нас нет совсем. Насильно мил не будешь, как говорится. Они живут в квартире, в которой жили с Кириллом. Про жизнь Тони я ничего не знаю, во всех соцсетях меня заблокировали", – сообщила Ирина.

Женщина отметила, что родственники не появляются на кладбище, передает портал Teleprogramma.pro.

"На кладбище к отцу они вообще не приезжают. Я бываю там часто и все вижу", – заключила Ирина.

Толмацкий скончался 4 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.
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20 июля, 10:30Шоубиз
Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания
 
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