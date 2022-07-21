Мать Децла пожаловалась, что ей не дают общаться с внуком
Мать Децла Ирина пожаловалась, что ей не дают общаться с внуком Антонием
© Depositphotos / hurricanehankРоссийский исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мать Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина рассказала, что после смерти сына у нее прекратилось общение с невесткой и внуком Антонием. По словам женщины, ее заблокировали во всех социальных сетях.
"Пока общения у нас нет совсем. Насильно мил не будешь, как говорится. Они живут в квартире, в которой жили с Кириллом. Про жизнь Тони я ничего не знаю, во всех соцсетях меня заблокировали", – сообщила Ирина.
Женщина отметила, что родственники не появляются на кладбище, передает портал Teleprogramma.pro.
"На кладбище к отцу они вообще не приезжают. Я бываю там часто и все вижу", – заключила Ирина.
Толмацкий скончался 4 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.