Неизвестные сожгли крест на могиле Децла

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Неизвестные сожгли крест на могиле музыканта Кирилла Толмацкого (Децла), восстанавливать его будут в пятницу, сообщила мать рэпера Ирина Толмацкая.
Толмацкий скончался 4 февраля в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца. Музыкант был похоронен 6 февраля.
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"Кто-то сжег могилу моего сына. Кто эти люди — я не знаю. Надо восстанавливать это все. Если они хотели навредить мне, у них это не получилось. Единственное, что все, кто к нему приходят, увидят обугленный крест. Цветы живые остались", — рассказала Толмацкая в Instagram.
Она добавила, что, по мнению охранников кладбища, пожар мог возникнуть из-за зажженной свечки. "Завтра утром ребята приедут, уберут все, что сгорело", — заключила Толмацкая.
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