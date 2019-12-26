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Культура
2019-12-26T22:38+0300
https://ria.ru/20191226/1562903686.html
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла
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РИА Новости

Неизвестные сожгли крест на могиле Децла

18:36 26.12.2019 (обновлено: 22:38 26.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМогила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы
Могила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Неизвестные сожгли крест на могиле музыканта Кирилла Толмацкого (Децла), восстанавливать его будут в пятницу, сообщила мать рэпера Ирина Толмацкая.
Толмацкий скончался 4 февраля в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца. Музыкант был похоронен 6 февраля.
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"Кто-то сжег могилу моего сына. Кто эти люди — я не знаю. Надо восстанавливать это все. Если они хотели навредить мне, у них это не получилось. Единственное, что все, кто к нему приходят, увидят обугленный крест. Цветы живые остались", — рассказала Толмацкая в Instagram.
Она добавила, что, по мнению охранников кладбища, пожар мог возникнуть из-за зажженной свечки. "Завтра утром ребята приедут, уберут все, что сгорело", — заключила Толмацкая.
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Выбор РИА Новости: главные утраты 2019 года
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КультураДецл (Кирилл Толмацкий)МоскваПроисшествия
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