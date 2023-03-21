Поклонники нашли предсказание смерти основателя Cream Soda в песне Volga
Поклонники нашли предсказание смерти лидера Cream Soda Дмитрия Свиргунова в песне Volga
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поклонники Cream Soda назвали песню Volga, выпущенную в 2017 году, "пророческой" – после смерти основателя и лидера группы Дмитрия Свиргунова.
В комментариях под видео к треку слушатели начали активно обсуждать композицию и вспоминать строки из нее: "С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону".
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"Пророчески. Очень жаль", "Ну вот и забрала его Волга!", "Ребята, как жаль!", "Кто мог знать, что песня станет пророческой?" – написали пользователи.
Комментарии к клипу Cream Soda - Volga
Комментарии к клипу Cream Soda - Volga
Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в Ярославской области в ночь на 20 марта. Кроме него пострадали еще четыре человека. Двоим из них удалось выбраться. Однако, стало известно, что один из пострадавших погиб по дороге в больницу.
Спустя некоторое время спасатели нашли артиста мертвым. Ему было 35 лет. Поиски двух других пострадавших продолжаются.
Группа Cream Soda была основана Дмитрием Свиргуновым и Ильей Гадаевым в 2012 году. В период с 2017 по 2022-ой с музыкантами работала вокалистка Анна Романовская. Они выпустили четыре студийных альбома.