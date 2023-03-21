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Поклонники нашли предсказание смерти основателя Cream Soda в песне Volga - РИА Новости, 21.03.2023
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Шоубиз
 
00:26 21.03.2023 (обновлено: 00:56 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/creamsoda-1859147645.html
Поклонники нашли предсказание смерти основателя Cream Soda в песне Volga
Поклонники нашли предсказание смерти основателя Cream Soda в песне Volga - РИА Новости, 21.03.2023
Поклонники нашли предсказание смерти основателя Cream Soda в песне Volga
Поклонники Cream Soda назвали песню Volga, выпущенную в 2017 году, "пророческой" – после смерти основателя и лидера группы Дмитрия Свиргунова. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T00:26
2023-03-21T00:56
шоубиз
cream soda
происшествия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поклонники Cream Soda назвали песню Volga, выпущенную в 2017 году, "пророческой" – после смерти основателя и лидера группы Дмитрия Свиргунова. В комментариях под видео к треку слушатели начали активно обсуждать композицию и вспоминать строки из нее: "С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону". Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в Ярославской области в ночь на 20 марта. Кроме него пострадали еще четыре человека. Двоим из них удалось выбраться. Однако, стало известно, что один из пострадавших погиб по дороге в больницу. Спустя некоторое время спасатели нашли артиста мертвым. Ему было 35 лет. Поиски двух других пострадавших продолжаются. Группа Cream Soda была основана Дмитрием Свиргуновым и Ильей Гадаевым в 2012 году. В период с 2017 по 2022-ой с музыкантами работала вокалистка Анна Романовская. Они выпустили четыре студийных альбома.
https://ria.ru/20230320/creamsoda-1859226078.html
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Александра Липатова
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cream soda, происшествия
Шоубиз, Cream Soda, Происшествия
Поклонники нашли предсказание смерти основателя Cream Soda в песне Volga

Поклонники нашли предсказание смерти лидера Cream Soda Дмитрия Свиргунова в песне Volga

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поклонники Cream Soda назвали песню Volga, выпущенную в 2017 году, "пророческой" – после смерти основателя и лидера группы Дмитрия Свиргунова.
В комментариях под видео к треку слушатели начали активно обсуждать композицию и вспоминать строки из нее: "С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону".
«

"Пророчески. Очень жаль", "Ну вот и забрала его Волга!", "Ребята, как жаль!", "Кто мог знать, что песня станет пророческой?" – написали пользователи.

Комментарии к клипу Cream Soda - Volga
Комментарии к клипу Cream Soda - Volga
Комментарии к клипу Cream Soda - Volga
Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в Ярославской области в ночь на 20 марта. Кроме него пострадали еще четыре человека. Двоим из них удалось выбраться. Однако, стало известно, что один из пострадавших погиб по дороге в больницу.
Спустя некоторое время спасатели нашли артиста мертвым. Ему было 35 лет. Поиски двух других пострадавших продолжаются.
Группа Cream Soda была основана Дмитрием Свиргуновым и Ильей Гадаевым в 2012 году. В период с 2017 по 2022-ой с музыкантами работала вокалистка Анна Романовская. Они выпустили четыре студийных альбома.
Солистка группы Cream Soda
Экс-солистка Cream Soda сняла пророческий клип в день смерти Свиргунова
Вчера, 17:41
 
ШоубизCream SodaПроисшествия
 
 
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