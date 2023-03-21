https://ria.ru/20230321/creamsoda-1859147645.html

Поклонники нашли предсказание смерти основателя Cream Soda в песне Volga

Поклонники нашли предсказание смерти основателя Cream Soda в песне Volga - РИА Новости, 21.03.2023

Поклонники нашли предсказание смерти основателя Cream Soda в песне Volga

Поклонники Cream Soda назвали песню Volga, выпущенную в 2017 году, "пророческой" – после смерти основателя и лидера группы Дмитрия Свиргунова. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T00:26

2023-03-21T00:26

2023-03-21T00:56

шоубиз

cream soda

происшествия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поклонники Cream Soda назвали песню Volga, выпущенную в 2017 году, "пророческой" – после смерти основателя и лидера группы Дмитрия Свиргунова. В комментариях под видео к треку слушатели начали активно обсуждать композицию и вспоминать строки из нее: "С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону". Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в Ярославской области в ночь на 20 марта. Кроме него пострадали еще четыре человека. Двоим из них удалось выбраться. Однако, стало известно, что один из пострадавших погиб по дороге в больницу. Спустя некоторое время спасатели нашли артиста мертвым. Ему было 35 лет. Поиски двух других пострадавших продолжаются. Группа Cream Soda была основана Дмитрием Свиргуновым и Ильей Гадаевым в 2012 году. В период с 2017 по 2022-ой с музыкантами работала вокалистка Анна Романовская. Они выпустили четыре студийных альбома.

https://ria.ru/20230320/creamsoda-1859226078.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

cream soda, происшествия